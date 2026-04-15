Nissan спира производството на 11 модела поради ниски продажби

Японският автомобилен гигант Nissan влиза в режим на „пълна дезинфекция“ на своето портфолио, като обяви драстичен план за свиване на моделната си гама. Под ръководството на главния изпълнителен директор Иван Еспиноза, компанията ще зачеркне 11 модела, които не носят очакваната печалба, намалявайки общия си състав от 56 на 45 автомобила. Този ход не е просто козметична промяна, а опит за оцеляване чрез фокус върху качеството пред количеството.

Новата стратегия на Nissan разделя бъдещето на марката на четири „фамилии“, които звучат почти като музикални категории: Heartbeat, Core, Growth и Partner. Целта е ясна – 80% от продажбите трябва да идват от модели, които споделят общи платформи и софтуер, което ще свали производствените разходи до нива, позволяващи реална конкуренция на пазара.

Емоцията остава: Възраждането на легендите

В категорията Heartbeat Nissan поставя своите „икони“, които поддържат пулса на феновете. Спортните Z и GT-R не само оцеляват след чистката, но и получават нов хоризонт. Вече е потвърдено, че следващото поколение на „Годзила“ (GT-R) ще се появи до 2030 година. Очаква се моделът да съчетае бруталния си VR38 двигател с хибридна технология, за да отговори на екологичните норми, без да губи дивия си характер. На хоризонта се задават и нови попълнения като възродения Xterra и изцяло новия Skyline, които също ще влязат в тази емоционална категория.

Ядрото и растежът: Хибридна доминация

Масовите модели, които пълнят касата на компанията, попадат в групата Core. Тук водеща роля ще има Rogue (познат у нас като X-Trail), който залага на трето поколение e-Power технология. Припомняме, че това е „сериен хибрид“, при който бензиновият двигател служи единствено за генератор на ток, а задвижването е изцяло електрическо. Категорията Growth пък ще таргетира специфични регионални нужди, докато Partner ще разчита на сътрудничеството с Renault за оптимизиране на индустриалния капацитет.

Изкуствен интелект зад волана

Nissan вижда бъдещето си не просто като производител на хардуер, а като софтуерна компания. До 2030 г. изкуственият интелект (AI) ще бъде интегриран в цели 90% от моделите на марката. Пионер в това отношение ще бъде луксозният миниван Elgrand, който дебютира в Япония през лятото на 2026 г. Той ще бъде оборудван с най-новата система ProPilot, която обещава „чувство за шофиране като от опитен човек“, справяйки се дори със сложния трафик в градска среда.

Географският шах: Къде остава Европа?

Стратегията на Nissan чертае ясни приоритети – основните усилия ще бъдат насочени към САЩ, Китай и Япония. Целта е до 2030 година марката да продава по един милион автомобила годишно в Щатите и Китай и около 550 000 в Япония. Европа, за съжаление, не е в списъка на „водещите пазари“, което означава, че тук ще разчитаме предимно на модели, разработени в тясно сътрудничество с Renault, за да се поддържат пазарните позиции без огромни самостоятелни инвестиции.

Тази „диета“, на която се подлага Nissan, е болезнена, но необходима. С по-малко модели, но с повече технологии и изкуствен интелект, японската марка се надява да се върне в елитния клуб на най-печелившите автомобилни производители в света.

Въпреки че Nissan официално обяви плановете си да свие портфолиото си с 11 модела, компанията подхожда стратегически и не предоставя в един списък всички „жертви“. Целта е да се избегне негативен отзвук на пазарите и сред дилърите.

Все пак, на база на пазарните резултати и новата стратегия The Arc, вече са ясни основните имена, които напускат сцената или ще бъдат заменени от нови концепции:

Потвърдени и очаквани за спиране модели:

Nissan Titan – Пълноразмерният пикап вече е в историята (краят на 2024/2025 г.), тъй като не успя да се пребори с конкуренцията на Ford и Chevrolet в САЩ.

Nissan Versa – Най-евтиният седан на марката става жертва на слабия интерес към малките лимузини и фокуса върху кросоувърите.

Nissan Altima – Макар и популярна в миналото, нейната съдба е неясна след 2026/2027 г. Очаква се моделът да бъде спрян или заменен от изцяло електрически наследник.

Nissan Maxima – Производството на текущия бензинов модел вече е спряно, като името вероятно ще се завърне само като електрически спортен седан.

Nissan Ariya (текуща версия) – Макар и нов модел, Ariya ще претърпи сериозна трансформация или ще бъде спряна в настоящия си вид в определени региони, за да отстъпи място на по-ефективна втора вълна електромобили.

Nissan March (Micra) – В много региони традиционната версия с ДВГ се пенсионира, за да бъде заменена от новата електрическа Micra (базирана на Renault 5).

Останалите модели в „черния списък“ са предимно регионални автомобили, продавани в Индия, Югоизточна Азия и Латинска Америка, които са базирани на стари платформи и не отговарят на новите изисквания за емисии и безопасност.