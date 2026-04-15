Новото RS5 вече се продава у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Изцяло новите Audi RS 5 Sedan и Avant направиха своя световен дебют преди около два месеца и наточените модели вече се предлагат у нас. Сърцето при най-мощните модификации остава 2,9-литров битурбо V6, но двигателят е претърпял значителни промени с нова геометрия на турбината, за да произвежда 510 к.с. сам, преди да се включи електрическата кавалерия. Истинската новост е „Electric-Plus-Sizing”. В 8-степенната Tiptronic скоростна кутия е интегриран 130 kW електромотор, който довежда системната мощност до внушителните 639 к.с. и 825 Нм въртящ момент. Това изстрелва RS 5 до 100 км/ч за само 3,6 секунди. Но тази мощност има и физическа цена: хибридният хардуер и батерията с капацитет 25,9 kWh (22 kWh нетна) са увеличили теглото на автомобила до почти 2,4 тона. За да противодейства на това, Audi представи „първата в света“ електромеханична система за векторно разпределение на въртящия момент на задния мост, която може да прехвърля 2000 Нм въртящ момент между колелата само за 5 милисекунди, ефективно „принуждавайки“ автомобила да влиза в завоите, за да прикрие масата си.

RS 5 е с дължина 4,9 метра – с почти 12 сантиметра по-дълъг от излизащия от производство RS 4 – и седи на калници, които са разширени с 4,5 сантиметра от всяка страна. Audi заменя цялата конструкция на задните врати, за да побере масивните разширени калници, което осигурява много по-чиста и мускулеста интеграция, отколкото раздутия вид, който често се среща в този сегмент. Отпред решетката „Tech Deck” е масивна, фланкирана от вертикални въздухоотводи, които насочват въздуха около алуминиевите джанти.

Вътрешността на RS 5 наследява „Digital Stage“ от Q6 e-tron, с извит 14,5-инчов MMI сензорен дисплей и специален 10,9-инчов екран за пътника. За тези, които се притесняват от „бездушния“ характер на хибридите, Audi е включила режим RS Torque Rear – с цифров „измервател на ъгъла на дрифт“ – специално проектиран за превишаване на законите на физиката на пистата. От практическа гледна точка, 400-волтовата система позволява пробег само на електричество до 84 километра, което означава, че можете да се придвижите до офиса безшумно.

Що се отнася до цените в България, те започват от 107 673,60 евро за седановата версия на модела, докато по-агресивната и по-практична версия Avant ще ви струва 109 720,80 евро. Първите бройки се очакват още тази есен.