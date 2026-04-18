Новини
Авто »
Всички бройки от най-скъпата „тесла“ се разпродадоха

18 Април, 2026 13:00 2 148 18

  • tesla-
  • model s-
  • model x-
  • signature edition

Signature Edition бе лимитирана до 350 броя

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Най-дългопроизвежданите модели на Tesla напускат сцената с последно, скъпоструващо бис-изпълнение, което опровергава последните тенденции в продажбите. След като Елон Мъск обяви „почетно пенсиониране“ на остаряващите Model S и Model X по време на телеконференцията за финансовите резултати за четвъртото тримесечие на 2025 година, компанията пусна строго ограничена серия Signature Edition за ветеранските електромобили. Въпреки че общите продажби на Model S и Model X спаднаха под 19 000 бройки през 2025 година, апетитът на пазара за ексклузивност остана ненаситен. Серията от 350 бройки – състояща се от 250 варианта на Model S и 100 на Model X Plaid – се изчерпа само за четири дни, въпреки зашеметяващата цена от 159 420 долара.

Тази окончателна ценова стратегия представлява огромен скок спрямо стандартните препоръчителни цени, които бяха нестабилни през изминалата година. В началото на април, Tesla повиши цената на стандартния Model S до 109 990 долара, а на Model X – до 114 990 долара, което бе третото значително увеличение на цените за дванадесет месеца. Колекционерите, които си осигуриха Signature Edition, по същество платиха премия от 30 000 долара над и без това завишената цена на дребно на Plaid за уникална боя, специални шевове в интериора и възпоменателни емблеми. Бързото изчерпване на запасите подсказва, че докато широката публика е преминала към по-модерни конкуренти, основна група от 350 ентусиасти е разгледала тези последни бройки като задължителни исторически артефакти.

За да защити високата стойност на тази „последна глава“, Tesla възстанови спорната клауза за забрана на препродажбата, която преди това се наблюдаваше при Cybertruck. Собствениците на Signature Edition трябва да подпишат договор, забраняващ продажбата на автомобила за една година без изрично писмено съгласие от Tesla. Тези, които се опитат да препродадат колите си с цел печалба, се изправят пред глоба от 50 000 долара, като Tesla запазва правото на първи отказ за всяка одобрена продажба. Предвид значителната амортизация, която обикновено се свързва с електромобилите от висок клас, тези правни бариери вероятно имат за цел да предотвратят срив на вторичния пазар, който би накърнил „почетния“ характер на изтеглянето на модела от пазара.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Супер новина

    5 2 Отговор
    До месец ги чакаме в мобилета, оелекси и тн.

    Коментиран от #6

    13:10 18.04.2026

  • 3 Тесли разбрахме че имате

    3 2 Отговор
    Бичкия ми трябва ........

    Коментиран от #9, #10, #11

    13:18 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бичкия

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тесли разбрахме че имате":

    Токове и пирони

    14:05 18.04.2026

  • 11 Бичкия

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тесли разбрахме че имате":

    Циркуляри и зегета

    14:06 18.04.2026

  • 12 Слънчасалия

    2 6 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #13

    17:34 18.04.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Слънчасалия":

    Дерзай... Световният автопарк е 1,5 милиарда автомобила... Само сешоари да произвеждате, по 50 милиона на година, пак ще ти трябват 30 години... При това трябва все пак хората да ги купуват...
    Откъде ще докараш той за всичките е друг въпрос...
    А за проблемът, че хората ги купуват само като ги принуждавате с измислени мерки, няма и да говорим...

    Коментиран от #17

    20:03 18.04.2026

  • 14 Демократ

    2 1 Отговор
    Нищо не може да бие карбураторен ве8

    Коментиран от #16

    20:11 18.04.2026

  • 15 ...

    0 0 Отговор
    Същата работа като с Ладите.

    20:57 18.04.2026

  • 16 ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    само до 8 ли ти стига мирогледа?

    Коментиран от #18

    20:58 18.04.2026

  • 17 е ми

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пилотът Гошу":

    да постои още малко затворен протока, па може и за 3 години да стане.
    При бензин от 10 евро ще те видим как мачкаш слънчоглед за биодизел.

    21:02 18.04.2026

  • 18 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха":

    ве12 е педрастки двг нагоре още повече

    21:51 18.04.2026