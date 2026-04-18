Всички бройки от най-скъпата „тесла“ се разпродадоха

Най-дългопроизвежданите модели на Tesla напускат сцената с последно, скъпоструващо бис-изпълнение, което опровергава последните тенденции в продажбите. След като Елон Мъск обяви „почетно пенсиониране“ на остаряващите Model S и Model X по време на телеконференцията за финансовите резултати за четвъртото тримесечие на 2025 година, компанията пусна строго ограничена серия Signature Edition за ветеранските електромобили. Въпреки че общите продажби на Model S и Model X спаднаха под 19 000 бройки през 2025 година, апетитът на пазара за ексклузивност остана ненаситен. Серията от 350 бройки – състояща се от 250 варианта на Model S и 100 на Model X Plaid – се изчерпа само за четири дни, въпреки зашеметяващата цена от 159 420 долара.

Тази окончателна ценова стратегия представлява огромен скок спрямо стандартните препоръчителни цени, които бяха нестабилни през изминалата година. В началото на април, Tesla повиши цената на стандартния Model S до 109 990 долара, а на Model X – до 114 990 долара, което бе третото значително увеличение на цените за дванадесет месеца. Колекционерите, които си осигуриха Signature Edition, по същество платиха премия от 30 000 долара над и без това завишената цена на дребно на Plaid за уникална боя, специални шевове в интериора и възпоменателни емблеми. Бързото изчерпване на запасите подсказва, че докато широката публика е преминала към по-модерни конкуренти, основна група от 350 ентусиасти е разгледала тези последни бройки като задължителни исторически артефакти.

За да защити високата стойност на тази „последна глава“, Tesla възстанови спорната клауза за забрана на препродажбата, която преди това се наблюдаваше при Cybertruck. Собствениците на Signature Edition трябва да подпишат договор, забраняващ продажбата на автомобила за една година без изрично писмено съгласие от Tesla. Тези, които се опитат да препродадат колите си с цел печалба, се изправят пред глоба от 50 000 долара, като Tesla запазва правото на първи отказ за всяка одобрена продажба. Предвид значителната амортизация, която обикновено се свързва с електромобилите от висок клас, тези правни бариери вероятно имат за цел да предотвратят срив на вторичния пазар, който би накърнил „почетния“ характер на изтеглянето на модела от пазара.