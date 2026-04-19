Цената на това Жигули е... 60 000 евро

В необятната руска шир се появи един доста интересн автомобил. Той се намира в Новосибирск и представлява перфектно реставриран ВАЗ-2102, който сега е обявен за продажба срещу внушителните 6 милиона рубли, които по текущия валутен курс се равняват на около 60 000 евро. Това не е просто поредната съветска класика, а машина на времето, която ни връща в самото начало на историята на модела в Толиати.
Собственикът на това Жигули твърди, че комбито е напуснало поточната линия още в първия ден от старта на производството му през 1971 година. Ако се вгледате в номера на шасито, ще откриете, че автомобилът е сред първите петдесет екземпляра, изобщо видели бял свят, и е част от лимитираната серия от едва 250-300 бройки, сглобени през онази дебютна година.
Продавачът твърди, че състоянието на автомобила е безупречно, като той е преминал през прецизна и висококачествена реставрация, за да възвърне автентичния си блясък. Километражът отчита символичните 10 000 километра, което обяснява защо колата изглежда така, сякаш току-що е излязла от завода.
Под предния капак на този ВАЗ-2102 работи класическият 1,2-литров агрегат с мощност от 64 к.с., който предава тягата към задните колела чрез добре познатата механична скоростна кутия. Тази находка е рядък шанс за допир с парченце соц история, запазено в абсолютен оригинал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #15
12:34 19.04.2026
2 ван мaaмy
12:35 19.04.2026
3 Разберете това
Коментиран от #13
12:35 19.04.2026
4 УСА боклук
Коментиран от #23
12:36 19.04.2026
5 Мдаа...
12:37 19.04.2026
6 Ха ха ха...
Коментиран от #18
12:45 19.04.2026
7 Алекс
Коментиран от #33
12:51 19.04.2026
9 Демократ
Коментиран от #12
12:53 19.04.2026
10 Жигулѝ
Има само колекционерска и емоционална стойност.
12:54 19.04.2026
11 Ония с фордо
13:35 19.04.2026
12 А тукса ОТДААААААВНА на таковат
До коментар #9 от "Демократ":РУМЛЯНИТЕ И ЗА НАГРАДА ГИ ХРАНИМ И ПОИМ
13:47 19.04.2026
13 ФИАТА Е С БАРАБАНИ ОТПРЕД
До коментар #3 от "Разберете това":ОКАЧВАНЕТО е точно като на полски ФИАТ КОЕТО Е КООИООРЕННО РАЗЛИЧНО ОТ НА ВАЗ ДА НЕ ПРОДЪЛЦАВАМ С ДРЕБОЛИИ КАТО ДРЪЖКИ НА ВРАТИ КЛЮЧАЛКИ А ПРОПО НИИИТО ЕДНА ЧАСТ НА ФИАТ НЕ Е ЗАМЕНИМА С НА ВАЗ И С ТОВА ДА ПРИКЛЮЧА...
13:50 19.04.2026
14 Теслатъ
Коментиран от #31
13:56 19.04.2026
15 епа
До коментар #1 от "Варна 3":бангията си е от скрап, с магия "кита прави, боята продава" и прочие абракадабра по
механика и мотор. Такъв таралясник колкото се кара, толкоз се и ремонтира, па може и милион евро да искат, важното е че никой не дава, освен цената за старо железо.....
13:57 19.04.2026
16 тоз
14:01 19.04.2026
17 Евродебил
Коментиран от #20
14:03 19.04.2026
18 Миндич
До коментар #6 от "Ха ха ха...":Ей от тия "съвременни технологии" за който говориш,най много ме е страх.
Коментиран от #22
14:05 19.04.2026
19 ВАЗ в конкуренция и мотивация на
Тойота Толиати
Мазда МО Москвич
14:29 19.04.2026
20 ВАЗ 2103
До коментар #17 от "Евродебил":Ех отворко, голям разбирач си.
14:42 19.04.2026
21 Слънчасалия
14:52 19.04.2026
22 Ха ха ха
До коментар #18 от "Миндич":Чичка, да не беше спал в часовете по физика и математика..., затова днес се оказваш - Ненужен. Светът няма нужда от вас.
14:59 19.04.2026
23 Никси
До коментар #4 от "УСА боклук":А моя баща когато я купил чисто нова от Мототехника кв. Хладилника в София през 73 година е струвала 6100 лева , същата синя само че седан !!!.
Коментиран от #24
15:02 19.04.2026
24 6100 бяха комбитата
До коментар #23 от "Никси":Явно не си видял добре от топките на татко си....ОЩЕ СТОИ В ГАРАЖА ОГНЕНО ЧЕРВЕНО И С РАДИО РЕСПРОМ.....
Коментиран от #26
15:29 19.04.2026
26 Никси
До коментар #24 от "6100 бяха комбитата":Абе на мене не ми ги приказвай тия щото много добре съм видял фактурата от купуването , с тая кола ми мина детството и после енгерлъка и след това си създадох семейство ,а сега се радвам на внучка защото съм дядо на 56 години ,на бай Гоша жигулата ако знаеше да говори цяла енциклопедия щеше да се напише за нея ма спирам до тук !!!.
Коментиран от #28
15:53 19.04.2026
27 До Хахото
16:10 19.04.2026
30 Никси
До коментар #28 от "СЪНУВАЛ СИИИ КАРАЛИ СТЕ":Нещо си се убъркал не Осмак а Дванайсетак V-образен от К701 двигател и не в цивилизацията а в казармата и не на гуми а на вериги с купола и оръдие даже съм стрелял и съм обучавал новобранци , а твойте Осмаци си ги заври някъде на друго място в някой топъл гараж !!!.
Коментиран от #32
17:11 19.04.2026
31 Ром с кола
До коментар #14 от "Теслатъ":Ако не я задавиш преди това. Често се случва. Особенно сутрин ако забрайш, разбираш ли, да дръпнеш смукача. Джен зито няма да разбере кво пиша.
17:48 19.04.2026
32 Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА
До коментар #30 от "Никси":ОТ ФИАТ И НА СЕЛСКАТА ПРЪЧКА ДА СА КАЧИШ СЕ ТАЯ...
Коментиран от #35, #36
19:31 19.04.2026
33 Лесно е
До коментар #7 от "Алекс":Зависи дали резеорвара е пълен или празен.
20:18 19.04.2026
34 Не мож ма върна на село
21:44 19.04.2026
35 Никси
До коментар #32 от "Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА":Фиата прилича външно на жигулата но по двигател и други детайли няма нищо общо , нито буферите на бронята са еднакви , нито дръжките на вратите , нито и двигателя особено с газоразпределителния механизъм , да не говоря и за седалките в интериора вътре и арматурното табло и стоповете отзад , на фиата разпределителния вал е вътре в двигателя с повдигащи и висящи клапани с кобилици и гърбици и прътове а на жигулата е върху цилиндровата глава и водачи на клапаните ,НЕЩО НЕ ЯСНО ?!!!.
Коментиран от #37
22:38 19.04.2026
36 Никси
До коментар #32 от "Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА":Понеже си отворен да те питам как се прави центровка на запалването на жигула , аз знам щото съм правил ама ти ми отговори да те чуем кво че измъдриш !!!.
22:42 19.04.2026
37 ИдЕоти,сър!!!
До коментар #35 от "Никси":“Уникална” каручка,идеална за руски подлоги
23:37 19.04.2026
38 Свети Кибик-Юродив
23:47 19.04.2026
