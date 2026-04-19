Цената на това Жигули е... 60 000 евро

19 Април, 2026 12:30 8 390 39

  • ваз-2102-
  • жигули-
  • обява

Собственикът твърди, че комбито е напуснало поточната линия още в първия ден от старта на производството му през 1971 година

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В необятната руска шир се появи един доста интересн автомобил. Той се намира в Новосибирск и представлява перфектно реставриран ВАЗ-2102, който сега е обявен за продажба срещу внушителните 6 милиона рубли, които по текущия валутен курс се равняват на около 60 000 евро. Това не е просто поредната съветска класика, а машина на времето, която ни връща в самото начало на историята на модела в Толиати.

Собственикът на това Жигули твърди, че комбито е напуснало поточната линия още в първия ден от старта на производството му през 1971 година. Ако се вгледате в номера на шасито, ще откриете, че автомобилът е сред първите петдесет екземпляра, изобщо видели бял свят, и е част от лимитираната серия от едва 250-300 бройки, сглобени през онази дебютна година.

Продавачът твърди, че състоянието на автомобила е безупречно, като той е преминал през прецизна и висококачествена реставрация, за да възвърне автентичния си блясък. Километражът отчита символичните 10 000 километра, което обяснява защо колата изглежда така, сякаш току-що е излязла от завода.

Под предния капак на този ВАЗ-2102 работи класическият 1,2-литров агрегат с мощност от 64 к.с., който предава тягата към задните колела чрез добре познатата механична скоростна кутия. Тази находка е рядък шанс за допир с парченце соц история, запазено в абсолютен оригинал.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    39 36 Отговор
    За скрап

    Коментиран от #15

    12:34 19.04.2026

  • 2 ван мaaмy

    40 15 Отговор
    Липсва му само надписа НМ (народна милиция).

    12:35 19.04.2026

  • 3 Разберете това

    33 32 Отговор
    Фиат 124 Фамилиаре, а не ВАЗ-2102

    Коментиран от #13

    12:35 19.04.2026

  • 4 УСА боклук

    49 8 Отговор
    5500 лева през 1971г. Баща ми купи такава и дойдоха на клетвата ми с нея. Събраха погледите.

    Коментиран от #23

    12:36 19.04.2026

  • 5 Мдаа...

    55 3 Отговор
    За времето си този автомобил беше сбъдната мечта по нашите географски ширини. Непретенциозен и ремонтопригоден, сравнително комфортен с горе долу прилични характеристики.

    12:37 19.04.2026

  • 6 Ха ха ха...

    26 39 Отговор
    Да си я кара, каруцата... Напишете "нови автомобили до 60000 евро" и ще се хванете за главата, какъв избор има. Със съвременни технологии и комфорт.

    Коментиран от #18

    12:45 19.04.2026

  • 7 Алекс

    25 16 Отговор
    Моят mercedes 190 дизел 87-ма г. на 1 410 000 км пробег без ремонт на двигател и автоматична скоростна кутия, в изправност и движение, какви пари мога да му взема?

    Коментиран от #33

    12:51 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Демократ

    19 33 Отговор
    Наташките да си го купуват да си седят в Сибир и да се так оват с китайците и да не ми идват в Европа

    Коментиран от #12

    12:53 19.04.2026

  • 10 Жигулѝ

    25 4 Отговор
    с кенгуру̀.
    Има само колекционерска и емоционална стойност.

    12:54 19.04.2026

  • 11 Ония с фордо

    16 6 Отговор
    Търся да закупя Москвич 403 в движение .

    13:35 19.04.2026

  • 12 А тукса ОТДААААААВНА на таковат

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Демократ":

    РУМЛЯНИТЕ И ЗА НАГРАДА ГИ ХРАНИМ И ПОИМ

    13:47 19.04.2026

  • 13 ФИАТА Е С БАРАБАНИ ОТПРЕД

    8 16 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    ОКАЧВАНЕТО е точно като на полски ФИАТ КОЕТО Е КООИООРЕННО РАЗЛИЧНО ОТ НА ВАЗ ДА НЕ ПРОДЪЛЦАВАМ С ДРЕБОЛИИ КАТО ДРЪЖКИ НА ВРАТИ КЛЮЧАЛКИ А ПРОПО НИИИТО ЕДНА ЧАСТ НА ФИАТ НЕ Е ЗАМЕНИМА С НА ВАЗ И С ТОВА ДА ПРИКЛЮЧА...

    13:50 19.04.2026

  • 14 Теслатъ

    17 7 Отговор
    Ретро 55 годишна, но палиш и тръгва! -)))))

    Коментиран от #31

    13:56 19.04.2026

  • 15 епа

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    бангията си е от скрап, с магия "кита прави, боята продава" и прочие абракадабра по
    механика и мотор. Такъв таралясник колкото се кара, толкоз се и ремонтира, па може и милион евро да искат, важното е че никой не дава, освен цената за старо железо.....

    13:57 19.04.2026

  • 16 тоз

    10 13 Отговор
    Ако е обявена цена 60 евро е справедлива,да се спадне до 50 евро, една нормална цена за тази барака.

    14:01 19.04.2026

  • 17 Евродебил

    7 14 Отговор
    Това си е чист ФИАТ 124.В по късните години СССР започнаха да ги модифицират,но това на снимката е едно към едно с оригинала.

    Коментиран от #20

    14:03 19.04.2026

  • 18 Миндич

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха...":

    Ей от тия "съвременни технологии" за който говориш,най много ме е страх.

    Коментиран от #22

    14:05 19.04.2026

  • 19 ВАЗ в конкуренция и мотивация на

    5 3 Отговор
    Всички Автомобили на Запада
    Тойота Толиати
    Мазда МО Москвич

    14:29 19.04.2026

  • 20 ВАЗ 2103

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Евродебил":

    Ех отворко, голям разбирач си.

    14:42 19.04.2026

  • 21 Слънчасалия

    2 13 Отговор
    За толкова пари ще си взема Тесла У.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:52 19.04.2026

  • 22 Ха ха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Миндич":

    Чичка, да не беше спал в часовете по физика и математика..., затова днес се оказваш - Ненужен. Светът няма нужда от вас.

    14:59 19.04.2026

  • 23 Никси

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "УСА боклук":

    А моя баща когато я купил чисто нова от Мототехника кв. Хладилника в София през 73 година е струвала 6100 лева , същата синя само че седан !!!.

    Коментиран от #24

    15:02 19.04.2026

  • 24 6100 бяха комбитата

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Никси":

    Явно не си видял добре от топките на татко си....ОЩЕ СТОИ В ГАРАЖА ОГНЕНО ЧЕРВЕНО И С РАДИО РЕСПРОМ.....

    Коментиран от #26

    15:29 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Никси

    15 0 Отговор

    До коментар #24 от "6100 бяха комбитата":

    Абе на мене не ми ги приказвай тия щото много добре съм видял фактурата от купуването , с тая кола ми мина детството и после енгерлъка и след това си създадох семейство ,а сега се радвам на внучка защото съм дядо на 56 години ,на бай Гоша жигулата ако знаеше да говори цяла енциклопедия щеше да се напише за нея ма спирам до тук !!!.

    Коментиран от #28

    15:53 19.04.2026

  • 27 До Хахото

    10 1 Отговор
    След 15-на години с ИИ и ХайТека, и навлизането на Роботиката в ежедневието и бита на хората, 30 - 35% от населението на Планетата ще се превърнат в ненужна биомаса, а до средата на този Век цифрите могат да стигнат дори над 50%!!!!!

    16:10 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Никси

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "СЪНУВАЛ СИИИ КАРАЛИ СТЕ":

    Нещо си се убъркал не Осмак а Дванайсетак V-образен от К701 двигател и не в цивилизацията а в казармата и не на гуми а на вериги с купола и оръдие даже съм стрелял и съм обучавал новобранци , а твойте Осмаци си ги заври някъде на друго място в някой топъл гараж !!!.

    Коментиран от #32

    17:11 19.04.2026

  • 31 Ром с кола

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Теслатъ":

    Ако не я задавиш преди това. Често се случва. Особенно сутрин ако забрайш, разбираш ли, да дръпнеш смукача. Джен зито няма да разбере кво пиша.

    17:48 19.04.2026

  • 32 Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Никси":

    ОТ ФИАТ И НА СЕЛСКАТА ПРЪЧКА ДА СА КАЧИШ СЕ ТАЯ...

    Коментиран от #35, #36

    19:31 19.04.2026

  • 33 Лесно е

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Алекс":

    Зависи дали резеорвара е пълен или празен.

    20:18 19.04.2026

  • 34 Не мож ма върна на село

    0 1 Отговор
    С тази бангия.

    21:44 19.04.2026

  • 35 Никси

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА":

    Фиата прилича външно на жигулата но по двигател и други детайли няма нищо общо , нито буферите на бронята са еднакви , нито дръжките на вратите , нито и двигателя особено с газоразпределителния механизъм , да не говоря и за седалките в интериора вътре и арматурното табло и стоповете отзад , на фиата разпределителния вал е вътре в двигателя с повдигащи и висящи клапани с кобилици и гърбици и прътове а на жигулата е върху цилиндровата глава и водачи на клапаните ,НЕЩО НЕ ЯСНО ?!!!.

    Коментиран от #37

    22:38 19.04.2026

  • 36 Никси

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щом не РАЗЛИЧАВАШ ЖИГУЛА":

    Понеже си отворен да те питам как се прави центровка на запалването на жигула , аз знам щото съм правил ама ти ми отговори да те чуем кво че измъдриш !!!.

    22:42 19.04.2026

  • 37 ИдЕоти,сър!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Никси":

    “Уникална” каручка,идеална за руски подлоги

    23:37 19.04.2026

  • 38 Свети Кибик-Юродив

    1 0 Отговор
    За тази не съм сигурен, но първите бройки от "Жигулата" седан, които се предлагат на пазара през 1970 г., имат някои италиански части от Фиат 124. Преди години се появи първата с оригиналната си боя- виненочервена и в много добро състояние.

    23:47 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.