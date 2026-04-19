Цената на това Жигули е... 60 000 евро

В необятната руска шир се появи един доста интересн автомобил. Той се намира в Новосибирск и представлява перфектно реставриран ВАЗ-2102, който сега е обявен за продажба срещу внушителните 6 милиона рубли, които по текущия валутен курс се равняват на около 60 000 евро. Това не е просто поредната съветска класика, а машина на времето, която ни връща в самото начало на историята на модела в Толиати.

Собственикът на това Жигули твърди, че комбито е напуснало поточната линия още в първия ден от старта на производството му през 1971 година. Ако се вгледате в номера на шасито, ще откриете, че автомобилът е сред първите петдесет екземпляра, изобщо видели бял свят, и е част от лимитираната серия от едва 250-300 бройки, сглобени през онази дебютна година.

Продавачът твърди, че състоянието на автомобила е безупречно, като той е преминал през прецизна и висококачествена реставрация, за да възвърне автентичния си блясък. Километражът отчита символичните 10 000 километра, което обяснява защо колата изглежда така, сякаш току-що е излязла от завода.

Под предния капак на този ВАЗ-2102 работи класическият 1,2-литров агрегат с мощност от 64 к.с., който предава тягата към задните колела чрез добре познатата механична скоростна кутия. Тази находка е рядък шанс за допир с парченце соц история, запазено в абсолютен оригинал.