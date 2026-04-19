Как Geely подряза крилата на Aston Martin?

Как Geely подряза крилата на Aston Martin?

19 Април, 2026 13:30 1 975 6

Но Aston Martin отново заведе дело, с което иска да забрани на Geely да регистрира спорните лога

Как Geely подряза крилата на Aston Martin? - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на високите скорости и още по-високите залози, понякога дори 17% собственост не са достатъчни, за да си купиш мир. Британската легенда Aston Martin отново извади правните остриета срещу китайския гигант Geely, поставяйки началото на нов епизод от сагата за „крилатите“ емблеми. Спорът, който се пренесе във Висшия съд в Лондон, не е просто за парче метал върху предния капак, а за идентичност, градена почти цял век.

Ябълката на раздора се оказаха три графични знака, които дъщерната компания на Geely – London EV Company (LEVC), известна с модерните лондонски таксита – упорито се опитва да наложи на британския пазар. Още през 2022 година аристократичната марка от Гейдън скочи срещу тези лога, виждайки в тях недопустимо визуално сходство със своите емблематични разперени крила.

Първият рунд обаче завърши със студен душ за Aston Martin. През миналата година специализираният трибунал отсече, че шансът някой да помисли такси за суперкола на Джеймс Бонд е нищожен. Магистратите сухо отбелязаха, че крилата са доста популярна „мода“ в автомобилния дизайн, цитирайки примери като Bentley и Mini. Но ако някой е смятал, че британците ще свият платната, жестоко се е излъгал.

сега, новият съдебен иск е факт, а иронията в ситуацията е достойна за холивудски сценарий. Geely не е просто случаен конкурент, а ключов акционер, който наля солидни капитали в Aston Martin през 2023 година. Изглежда обаче, че в бизнеса със символи кръвта (или в случая – традицията) е по-гъста от парите. Докато китайците се опитват да легитимират своя нов облик, Aston Martin брани своите позиции със зъби и нокти, показвайки, че на Острова някои неща не се продават – дори на собствените ти инвеститори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 авантгард

    10 0 Отговор
    Английска пеперуда и китайски орел.

    13:41 19.04.2026

  • 2 ……..

    4 10 Отговор
    Относно престиж и лукс английските коли са ненадминати !

    13:51 19.04.2026

  • 3 Варна 3

    11 1 Отговор
    Джийли е подрязал крилата не само на астън мартин, но и на мини и на бентли

    14:01 19.04.2026

  • 4 Луд

    10 1 Отговор
    Значи по английската логика всички птици да се показват само без криле ,иначе ще се съди яко.
    Така е на най гадния оствов на планетата.

    14:18 19.04.2026

  • 5 Китайски

    3 11 Отговор
    крадци. Също като руските такива.

    14:39 19.04.2026

  • 6 Гост

    6 3 Отговор
    Ееее, че има ли китайска марка която на не копира? Тия са толкова добри в копирането, че имат модели приличащи на минимум 5 европейски такива.

    14:48 19.04.2026