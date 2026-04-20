Lynk & Co представя първия си суперкар

20 Април, 2026 17:17 1 029 0

Компанията показа първа снимка на своя гранд турер

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lynk & Co излиза извън рамките на своите SUV-та и седани, за да се изправи срещу традиционните производители на спортни автомобили. Компанията публикува първия официален тийзър за своя дебютен спортен автомобил, който ще направи световния си дебют на Автомобилното изложение в Пекин на 24 април. Този ход бележи значителна промяна за марката, която се възползва от своето богато наследство в състезанията с туристически автомобили – включващо девет световни шампионата в рамките на седем години – за да навлезе в сегмента на луксозните автомобили.

Изображенията от тийзъра разкриват класически GT силует, характеризиращ се с дълъг капак и наклонена задна част тип „фастбек“. Дизайнът изглежда като еволюция на естетиката „The Next Day“ на марката, с мускулести, издигнати арки на калниците и елегантен страничен профил, при който линията се издига рязко към задната част. Най-характерната черта е LED лентата за задни светлини по цялата ширина, съставена от триъгълни секции, отличителен елемент, подобен на този на Z10 и 08, като същевременно придава агресивна, широка стойка на каросерията.

Докато техническите спецификации остават в тайна до премиерата на 24 април, анализатори от бранша предполагат, че GT вероятно ще използва високопроизводителната SEA (Sustainable Experience Architecture) на Geely. Това може да означава задвижваща система с два мотора и задвижване на всички колела, подобна на тази в Lotus Emira или Zeekr 001 FR, която потенциално може да развива над 800 конски сили. Въпреки това, предвид настоящия акцент на марката върху хибридите с голям пробег, вариантът на EM-P с изключителна производителност и специален „пистов режим“ също е много вероятен.

Премиерата в Пекин идва в натоварен момент за марката, тъй като тя представя и Lynk & Co 900 – огромен 5,2-метров флагмански SUV, проектиран да се конкурира с Mercedes-Benz GLS. С представянето на концептуалния модел GT от висок клас заедно с луксозен SUV, Lynk & Co сигнализира за амбицията си да се изкачи в по-високия сегмент и да се превърне в истинска алтернатива на европейските престижни марки.


