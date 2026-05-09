Електромобилите се представят зле в студено време, докато хибридите не харесват горещините

9 Май, 2026 12:00 672 6

Ново проучване на ААА разкрива интересни резултати

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Разликата между обявения от производителя пробег и реалните показатели на съвременните електрически и хибридни автомобили продължава да бъде основен източник на разочарование за новите собственици. Въпреки че официалните тестови цикли предоставят стандартизиран еталон, те често се провеждат в изолирана среда, която не отчита суровите температурни условия при шофиране през различните сезони. Ново проучване на AAA, потвърждава, че температурата е „тихият крадец“ на ефективността. Като поставиха три хибридни и три електрически автомобила в климатизирана лабораторна камера, инженерите успяха да изолират влиянието на различните климатични условия върху пробега, като поддържаха климатичната система в кабината настроена на комфортни 22 °C.

Използвайки мек ден с температура 24 °C като базова линия за максимална ефективност, проучването подчертава, че топлината е управляемa, но измерим фактор. Когато околната температура се повиши до 35 °C, електромобилите отбелязаха средно намаление на пробега с 8,5%. Интересното е, че хибридите се оказаха дори по-чувствителни към топлината, като отбелязаха спад в икономията на гориво от 12%. За повечето шофьори тези цифри представляват незначително неудобство – може би по-ранно спиране на зарядна станция или леко увеличение на разходите на километър – но те рядко компрометират основната полезност на автомобила за стандартно пътуване до работа.

Данните стават много по-тревожни, когато термометърът падне до -7°C. При тези студени условия електромобилите отбелязаха шокиращо намаление от 39% в общия пробег. Това явление се дължи на спад от 35,6% в общата ефективност, тъй като батерията трябва да изразходва значителна енергия не само за задвижване на автомобила, но и за химическо затопляне на самата себе си и на купето – задача, която традиционно се изпълнява от „безплатната“ отпадна топлина в двигателя с вътрешно горене. Хибридите също не са имунизирани срещу студа, като отбелязаха спад от 22,8% в горивната ефективност, тъй като техните двигатели с вътрешно горене бяха принудени да работят по-често, за да поддържат работните температури.

За потенциалните купувачи тези констатации подсказват, че географското положение трябва да бъде основен фактор в процеса на покупка. Както отбеляза Грег Бранан, директор по автомобилно инженерство и изследвания в AAA, значителната загуба на ефективност при хибридите е особено изненадваща, опровергавайки мита, че резервният бензинов двигател прави автомобила имунизиран срещу ефектите на зимата. Ако живеете в регион с тежки зими, електромобил с пробег 480 км на практика е автомобил с пробег 290 км в продължение на няколко месеца от годината. Разбирането на тези термични недостатъци е от съществено значение за точното изчисляване на общите разходи за притежание и за гарантиране, че задвижващата система действително отговаря на вашия регионален начин на живот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    5 1 Отговор
    Затова ДВГ е най-препоръчано за зимата.

    Коментиран от #2

    12:10 09.05.2026

  • 2 Жоро

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    И,за лятото разбира се. Трафопост на колела,никога.

    12:26 09.05.2026

  • 3 Ффф

    2 3 Отговор
    Абе аз досега закъсал електромобил заради студ или жега не съм видял, а такива с отворени капаци и димящи двигатели и хора суетящи се край капачката на радиатора съм виждал хиляди.

    12:33 09.05.2026

  • 4 Саката рабоа,

    1 1 Отговор
    Сакатааа! Колкото и да ги хвалите и да ни ги набутвате, електрокарите не са пълноценни коли! Точка! Поне за сега. Онзи ден на Ринга, пожарните им свършиха, а теслата гори ли, гори…

    Коментиран от #6

    12:43 09.05.2026

  • 5 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    12:54 09.05.2026

  • 6 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Саката рабоа,":

    На Ринга съм гледал ДВГ коли горят, без катастрофа! А Теслата не изгоря, само че не си гледал целия клип.

    12:55 09.05.2026