Електромобилите се представят зле в студено време, докато хибридите не харесват горещините

Разликата между обявения от производителя пробег и реалните показатели на съвременните електрически и хибридни автомобили продължава да бъде основен източник на разочарование за новите собственици. Въпреки че официалните тестови цикли предоставят стандартизиран еталон, те често се провеждат в изолирана среда, която не отчита суровите температурни условия при шофиране през различните сезони. Ново проучване на AAA, потвърждава, че температурата е „тихият крадец“ на ефективността. Като поставиха три хибридни и три електрически автомобила в климатизирана лабораторна камера, инженерите успяха да изолират влиянието на различните климатични условия върху пробега, като поддържаха климатичната система в кабината настроена на комфортни 22 °C.

Използвайки мек ден с температура 24 °C като базова линия за максимална ефективност, проучването подчертава, че топлината е управляемa, но измерим фактор. Когато околната температура се повиши до 35 °C, електромобилите отбелязаха средно намаление на пробега с 8,5%. Интересното е, че хибридите се оказаха дори по-чувствителни към топлината, като отбелязаха спад в икономията на гориво от 12%. За повечето шофьори тези цифри представляват незначително неудобство – може би по-ранно спиране на зарядна станция или леко увеличение на разходите на километър – но те рядко компрометират основната полезност на автомобила за стандартно пътуване до работа.

Данните стават много по-тревожни, когато термометърът падне до -7°C. При тези студени условия електромобилите отбелязаха шокиращо намаление от 39% в общия пробег. Това явление се дължи на спад от 35,6% в общата ефективност, тъй като батерията трябва да изразходва значителна енергия не само за задвижване на автомобила, но и за химическо затопляне на самата себе си и на купето – задача, която традиционно се изпълнява от „безплатната“ отпадна топлина в двигателя с вътрешно горене. Хибридите също не са имунизирани срещу студа, като отбелязаха спад от 22,8% в горивната ефективност, тъй като техните двигатели с вътрешно горене бяха принудени да работят по-често, за да поддържат работните температури.

За потенциалните купувачи тези констатации подсказват, че географското положение трябва да бъде основен фактор в процеса на покупка. Както отбеляза Грег Бранан, директор по автомобилно инженерство и изследвания в AAA, значителната загуба на ефективност при хибридите е особено изненадваща, опровергавайки мита, че резервният бензинов двигател прави автомобила имунизиран срещу ефектите на зимата. Ако живеете в регион с тежки зими, електромобил с пробег 480 км на практика е автомобил с пробег 290 км в продължение на няколко месеца от годината. Разбирането на тези термични недостатъци е от съществено значение за точното изчисляване на общите разходи за притежание и за гарантиране, че задвижващата система действително отговаря на вашия регионален начин на живот.