Първи поглед към изцяло новата Lada Niva

АвтоВАЗ ускорява продуктовата си офанзива „Нова ера“, като официално подаде заявки за патенти за дизайн на нов SUV, който изглежда е серийната версия на концептуалния модел Т-134. Забелязан в неотдавнашни документи, подадени във Федералния институт за индустриална собственост (ФИИС), автомобилът е разработен от дизайнерски екип, в който влизат Степан Суслаев и Йежен Акерман – същите архитекти, стоящи зад кросоувъра Lada Azimut. Докато Azimut е позициониран като модерен, ориентиран към семейството SUV от B-сегмента, T-134 е по-емоционален проект, който служи като духовен и технически наследник на легендарния VAZ-2121 Niva, който остава до голяма степен непроменен от миналия век.

T-134 за първи път привлече общественото внимание в началото на 2025 година по време на широко отразявана демонстрация за руското президентство, където беше представен като „патриотично“ преосмисляне на класическия офроудър. Самият проект е поклон към инженерните икони от съветската епоха, като се позовава на танк T-34 и пътническия самолет Ту-134. Патентованият дизайн запазва „нео-ретро“ естетиката, за която се говореше преди години, с квадратен силует, къси предни надвеси и кръгли LED фарове, които имитират лицето на оригиналната Niva. Връщат се и функционалните елементи от миналото, най-вече характерните вентилационни решетки, разположени на задните С-колони – дизайнерски елемент, който определя профила на Niva от почти половин век.

Под вдъхновената от ретро стила каросерия се очаква T-134 да споделя архитектурата си с предстоящия Lada Azimut, като използва силно модифицирана версия на платформата Vesta. За разлика от Azimut с предно задвижване, T-134 се проектира с приоритет към „всесезонност“, което според информациите включва преработено задно многозвенно окачване, за да се приспособи към нова постоянна система за задвижване на четирите колела. Първоначалните оценки за задвижващия агрегат сочат, че автомобилът ще използва обновения 1,8-литров двигател с мощност около 122 к.с., макар че се носят слухове, че се разработва и вариант с 1,6-литров турбо двигател с висок въртящ момент, за да се осигури необходимата мощност в ниските обороти за сериозно каране извън пътя.