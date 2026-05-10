Атентат срещу Ким Чен-ун? Северна Корея отговаря с автоматичен ядрен удар

За да разшири и засили ядрените си сили, Северна Корея направи мащабни промени в конституцията си. Едно от измененията предвижда автоматичен ядрен удар, ако лидерът ѝ Ким Чен-ун бъде убит, пише WION.

Севернокорейският лидер посочи, че този ход е мощен политически лост за засилване на националните отбранителни способности и защита на националните интереси.

Изменението гласи: "Ако системата за командване и контрол над ядрените сили на държавата е поставена в опасност от атаки на враждебни сили, ядрен удар се извършва автоматично и незабавно", като част от член 3 от закона за ядрената политика на Северна Корея.

Изменението на конституцията идва на фона на засиленото глобално напрежение заради войната между САЩ и Иран, в която бяха убити върховният лидер на Иран Али Хаменей и други висши служители.

Ходът допълнително затвърждава възгледите на Северна Корея за укрепване на ядрените ѝ сили и отхвърля идеята за отказа от тях.

Ким Чен-ун оправда програмата на Пхенян за разработване на оръжия, като изтъкна тристранното военно сътрудничество между Съединените щати, Южна Корея и Япония като заплаха.