Новини
Свят »
Северна Корея »
Атентат срещу Ким Чен-ун? Северна Корея отговаря с автоматичен ядрен удар

Атентат срещу Ким Чен-ун? Северна Корея отговаря с автоматичен ядрен удар

10 Май, 2026 19:38 2 062 34

  • ким чен ун-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • корейски полуостров

Севернокорейският лидер посочи, че този ход е мощен политически лост за засилване на националните отбранителни способности и защита на националните интереси

Атентат срещу Ким Чен-ун? Северна Корея отговаря с автоматичен ядрен удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

За да разшири и засили ядрените си сили, Северна Корея направи мащабни промени в конституцията си. Едно от измененията предвижда автоматичен ядрен удар, ако лидерът ѝ Ким Чен-ун бъде убит, пише WION.

Севернокорейският лидер посочи, че този ход е мощен политически лост за засилване на националните отбранителни способности и защита на националните интереси.

Изменението гласи: "Ако системата за командване и контрол над ядрените сили на държавата е поставена в опасност от атаки на враждебни сили, ядрен удар се извършва автоматично и незабавно", като част от член 3 от закона за ядрената политика на Северна Корея.

Изменението на конституцията идва на фона на засиленото глобално напрежение заради войната между САЩ и Иран, в която бяха убити върховният лидер на Иран Али Хаменей и други висши служители.

Ходът допълнително затвърждава възгледите на Северна Корея за укрепване на ядрените ѝ сили и отхвърля идеята за отказа от тях.

Ким Чен-ун оправда програмата на Пхенян за разработване на оръжия, като изтъкна тристранното военно сътрудничество между Съединените щати, Южна Корея и Япония като заплаха.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    9 21 Отговор
    И Ким чете приказката за коня и за боба! 😂

    19:41 10.05.2026

  • 2 Сила

    9 19 Отговор
    Във Фейсбук ...там ще отговорят !!!

    19:42 10.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    25 15 Отговор
    Песков ясно обясни, че същото се отнася и за Путин. Всяко посегателство на руския президент се счита за обявяване на война на Руската федерация. При това състояние в отговор Ядрената триада се задейства и нанася моментално ответен удар.Лавров затова предупреди желаещите за терористичен акт по време на 9-ти май. Отговорът ще е унищожителен.

    Коментиран от #8, #10, #20

    19:43 10.05.2026

  • 4 Кимчо ракетата

    23 5 Отговор
    е готин пич.

    19:44 10.05.2026

  • 5 Руснак без крак...

    18 30 Отговор
    Руснаци, курейци...
    Само бомби и атентати им в манеркиге про3ди.

    Коментиран от #7, #12

    19:44 10.05.2026

  • 6 Отец Дионисий

    18 30 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    19:45 10.05.2026

  • 7 Може да нямаш крак

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    но си слагаш сам плюсове с кривите кунки.

    19:47 10.05.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    9 23 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    "... Отговорът ще е унищожителен...."

    Отговора вече го видяхме на Парада на Смеха с отчаяните Путин и Шойгу ☝️ Кой ли пък ще стреля заради Плешивата Движуха !!! Напротив , ще се радват, паради манифистации правят.

    Коментиран от #14, #19

    19:47 10.05.2026

  • 9 Хмхмхмхмх

    8 18 Отговор
    /...Едно от измененията предвижда автоматичен ядрен удар, ако лидерът ѝ Ким Чен-ун бъде убит.../ Върху кого- срещу марсианците, НЛО, /сивите/ извънземни ,или други извънземни същества... Абе тия ще ни вкарат в междугалактическа война... Кажи им комундели и повече няма нужда ги обижда човек...

    19:48 10.05.2026

  • 10 Хмхмхмхмх

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    /... Всяко посегателство на руския президент се счита за обявяване на война на Руската федерация.../ И що не обявите война на Марс и марсианците, м- или ааа- Марс е /македонска зЕмя/ , а с тех ваш пут//лер не воюва...

    Коментиран от #18

    19:49 10.05.2026

  • 11 Фактът

    4 12 Отговор
    Живя 10 години в лошата Швейцария,там избута и университет,достатъчно време ,ми6 и ЦРУ да го обработят

    Коментиран от #13

    19:50 10.05.2026

  • 12 УКРА БЕЗ ТА+ШАК

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    Майтап няма.

    19:50 10.05.2026

  • 13 Борко Рошавия

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Фактът":

    Изучи нашите мурафети.

    19:52 10.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Говорителят на президентството и външният министър на най-голямата страна в света и с най-много ядрени бойни глави се изказва, а ти си пишеш глупостите. Не сте в час. На картата не могат да те намерят, много си бил важен.

    Коментиран от #17

    19:52 10.05.2026

  • 15 Тия

    14 5 Отговор
    не си поплюват !

    19:53 10.05.2026

  • 16 Размишления

    6 2 Отговор
    На зло куче зъл прът явно НДРК е решила да приложи на практика тая наша поговорка предполагам мишената ще е обора.

    19:56 10.05.2026

  • 17 Хмхмхмхмх

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Най- голяма по територия държава, а воюващите нейни граждани в Украйна са толкова бедни, че не знаят какво е вътрешна тоалетна, не знаят какво е тоалетна чиния и за какво служи помещението вътрешна тоалетна в една къща и защо подът й е облицован с фаянсови плочки... Това значи, че тази държава има некачествен човешки материал, който е с 250-300 години назад в цивилизационното си развитие спрямо населението в Европа и България, ведно с нашите мигриращи и уседнали-номади...

    Коментиран от #28

    19:59 10.05.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хмхмхмхмх":

    Омръзна ми да чета глупости.

    Коментиран от #26

    19:59 10.05.2026

  • 19 Отговор

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не става дума до човека той е длъжностно лице става дума за атака по държавността.И другия път си опъни бръчките на челото а не на мозъка атлантико.

    19:59 10.05.2026

  • 20 Пиночет

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Кремълските педоофили, скоро ще бъдат скопени!

    Коментиран от #22

    19:59 10.05.2026

  • 21 Демогорж Богоядецът

    1 7 Отговор
    Ако докрината на Севера е като изтрепат цялото им ръководство да изтрелят всичките си 10 ядрени оръжия по Сеул то докрината на Тръмп е ако Русия, Китай, Иран, Индия убият цялото ръководство на САЩ и всичките им министерства и заличант цялата армия на САЩ то целия ядрен арсенал ще бъде насочен по всичките 400 държави седем континента, всички от БРИКС и ШОС и заличат поне 300 000 градове на глобално ниво

    Коментиран от #23

    20:01 10.05.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пиночет":

    Педофилите ги търси на острова на Епщайн и в Петрохан. Объркал си мястото. Някои казват, че и Холивуд е пълен с тях. Това ви са демократичните ценности.

    Коментиран от #24

    20:02 10.05.2026

  • 23 Разбрааме!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Демогорж Богоядецът":

    Тъпанарин си!

    20:06 10.05.2026

  • 24 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Тези дни ще съм в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    20:08 10.05.2026

  • 25 Ким

    4 1 Отговор
    Ме кефи , човек на думата !

    20:09 10.05.2026

  • 26 Хмхмхмхмх

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    А на мен ми омръзна рускоговорящи да се зъбят на България и българите в българските форуми. Нали руснаците си имат сигнал и телеграм- чий го дирят в сайт на вражеска за русия държава- България... Айде всеки у тях си, за да не стават сакатлъци...

    20:09 10.05.2026

  • 27 До Ком 9 хм хм

    1 0 Отговор
    Казвам ти ниско интелигентно същество и повече няма нужда да те обиждам .

    20:12 10.05.2026

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хмхмхмхмх":

    Стига писахте за тия външни тоалетни. В Русия живеят 6 милиона етнически българи. Повече, отколкото в България. Ако беше по-лошо от България, щяха да се завърнат. Никъде в Европа няма такава мизерия, като в България, за съжаление. Да се сравнява България с РФ е все едно да се сравнява с Германия.
    "България, Швейцария на Балканите" /СДС/ ХАХАХАХА 😜🤣❗

    Коментиран от #31

    20:15 10.05.2026

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор
    Северна Корея строи аналог на руския Периметър.

    20:17 10.05.2026

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    За тоалетните в Русия и България.
    Бях на Атомиум в Брюксел, откъдето се вижда карта ЕС със страните и техните забележителности. България беше тоалетната.

    Коментиран от #33

    20:21 10.05.2026

  • 31 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    Абсолютна тъпотия и написал. В България Е РАЙ в сравнение с вашата бурятия, чийто воини НЕ ЗНАЯТ за какво служат вътрешните тоалетни в къщите . Пак те питам- ако продадеш панелката си в Люлин СЕГА за напр. 150К евро и с тези парички отидеш да живееш в москва, няма ли да си милтимилионер.м - защото 1 евро струва към... 120тина рубли на официалните ви борси, а на черно може да минава и 130 руски рунбли за 1 евро. Еврото е официалната парична единициа на България, та- ниска топка си за нас, българите- ниска лекинко бедничка....

    Коментиран от #34

    20:21 10.05.2026

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Северна Корея три поколения се опитваше и накрая успя да направи ЯО. Още от дядото на Ким. Сега гарантирано няма да последва съдбата на Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Афганистан, Венецуела...
    А 80 години няма световна война благодарение усилията на СССР, който в трудните следвоенни години успя да направи ЯО.

    20:27 10.05.2026

  • 33 Хмхмхмхмх

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":

    Може. може, но... българите се позамогнахме финансово- как мислиш- как се случва това с бедняци, а- над 80 процента от софиянци масово на всеки праазник са на почивка в Гърция с децата си... Не притопляй стари руски пропагандни манджи, а кажи ти в русия кога за последен път почива и къде- в сочи, крим или ялта.... Или във валдай, или ходи при вашите олигарси на гости в Дубай отпреди войната....

    20:28 10.05.2026

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хмхмхмхмх":

    Значи ако отида в Токио ще бъда милионер, защото там едно евро е над 100 японски йени? Благодаря за съвета! Седесарски приказки. Хахахаха🤣😀😁☝️❗

    20:30 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания