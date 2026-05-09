81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война беше тържествено отбелязана в България, предаде ТАСС.
Агенцията отбелязва, че церемония се е състояла в подножието на паметника „Альоша“ в Пловдив, като възпоменателни събития са се провели във Варна, Бургас, Видин и други български градове.
В навечерието на Деня на победата руски дипломати са пътували "хиляди километри" през България, за да положат венци и цветя на паметници на войници от Червената армия, издигнати в цялата страна, да участват в събития „Градина на паметта“ и други дейности.
В дните преди празника България бе домакин на разнообразни изложби, филмови прожекции, конференции, срещи с ветерани, състезания и други събития, посветени на историята на Великата отечествена война. Концерти на солистите на Софийската опера Антон Андреев и Михаил Мотайленко, които са изпълнили военни песни, превърнали се в символи на смелост и надежда, и изпълнение на група „Грамофон“, създадоха оживление в Руския дом в София.
Централното събитие на деня беше възпоменателна церемония на паметника в квартал Лозенец в българската столица, където представители на дипломатически мисии от Азербайджан, Беларус, Виетнам, Казахстан, Китай, Северна Корея, Куба, Сърбия, Словакия и Монголия, както и представители на български политически партии и обществени организации, руснаци и български граждани се събраха, за да отдадат почит на героите от Великата отечествена война.
"Победата във Великата отечествена война се превърна в символ както на триумф, така и на скръб", каза пред участниците руският посланик Елеонора Митрофанова.
„Когато говорим за война, често пренебрегваме друга страна – човешката страна – зад числата и статистиката. Средната възраст на съветски войник на фронта е била около 26 години. Милиони от тях никога не са имали възможност да създадат семейства, да видят децата си или да живеят нормален живот. Победата е била не само триумф, но и символ на огромната мъка на стотици хиляди семейства, чиито близки никога не са се завърнали у дома.
Днес, десетилетия по-късно, сме изправени пред нов проблем: не само опити за пренаписване на миналото, но и постепенна загуба на лична връзка с него. Последните ветерани си отиват, а с тях и живата памет. Ако тя не се съхранява съзнателно, тя се заменя с опростени схеми и политически интерпретации.
Все по-често виждаме как хрониката на Втората световна война се трансформира в набор от удобни тези. Сложността се оголва, детайлите изчезват, а неудобните факти се заличават. Но историята не търпи опростявания. Тя изисква точност и уважение“, посочи дипломатът.
Митрофанова се спря на съдбата на историческото наследство, отбелязвайки, че през последните години в Източна Европа са демонтирани или осквернени десетки символи, посветени на съветските войници.
„Тази тъжна съдба сполетя и паметника на Съветската армия в София – уникално творение на български скулптори, построено със средства от българския народ. Всеки такъв обект не е просто камък или бронз. Той е точка на паметта. Като го разрушаваме, ние не променяме миналото – ние прекъсваме връзката си с него.“
„Денят на победата не е само за миналото. Той е за избора, който правим днес: да изберем опортюнистичната политическа коректност или да останем верни на истината“, отбеляза дипломатът.
Митрофанова благодари на всички, които почитат героизма на предишните поколения и правят всичко възможно, за да гарантират, че уроците от Втората световна война не бъдат забравени.
Представители на БСП, Възраждане и много други участници в митинга говориха за необходимостта от запазване на историческата памет, възстановяване на политическия диалог и нормализиране на отношенията между държавите на всички нива.
В подножието на паметника бяха положени венци и цветя. За участниците в празничното събитие се проведе концерт.
