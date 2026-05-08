Тествахме най-новия дизелов пикап на българския пазар. Вижте и колко струва у нас

Кападокия, Турция – екип на mobile.bg от мястото на събитието

Пикапите са едни от най-популярните средства за превоз в САЩ, поради това, че предлагат практичността на отвореното товарно пространство и удобствата на съвременен кросоувър. В Европа, обаче, това мнение не е толкова разпространено и предлагането на пикапи у нас се свежда до сравнително малък избор от Toyota Hilux, Ford Ranger, VW Amarok, Isuzu D-Max и Ineos Grenadier Quartermaster. Сега, обаче, на българският пазар се появи още един претендент, който имахме възможността да тестваме по песъчливите скали на Кападокия, а именно KGM Musso.

За да започнем с малко предистория, марката KGM, макар и звучаща като непозната на пръв прочит, всъщност е новото име на SsangYong, бранд известен с модели като Rexton, Corando, Actyon и Мusso. Именно последният бе и обектът на нашия тест, като имахме възможността да го покараме в последното му поколение Q300 с дизелов двигател и автоматична трансмисия.

Екстериор

Новото поколение на пикапа „бяга“ от по-скучния вид на своя предшественик с нова широка решетка с L-образни светлинни елементи, които напомнят на американските пикапи. Нови са и броните, които пък от своя страна подобряват ъгълът на заход, който вече достига до 30.9 градуса. Формите на пикапа са останали верни на предшественика с повече ръбове и декоративни пластмасови елементи, които подсилват усещането за повишението на клиренса, който също е нараснал с 30мм до 248мм.



Предлагат се две версии – Musso и Grand Musso, съответно с по-късо или по-дълго товарно пространство, като ние имахме възможността да тестваме удължената версия, където леглото предлага до 1610мм дължина на товарното пространство и 1570мм ширина при затворена врата.

Задната част е изчистена с пластмасова облицовка на вратата с логото на марката, както и светлини с подобен на фаровете L-обарзен мотив, който е наличен при по-високите нива на оборудване. Интересен елемент, който ни направи впечатление са стъпенките в двата ъгъла на задната броня, които позволяват по-лесно качване в товарния отсек, когато това е наложително.

Интериор

Стъпвайки в интериора, моделът се предлага с две опции за цветовете, съответно черен текстил или кожа или кафява кожа. Материалите са приятни на допир, като не се усещат твърди пластмаси на местата, които често пипате, а седалките са удобни, като предлагат и опционално електрическо управление. Подобно на други модели от гамата на KGM, така и тук физическите бутони са сведени до минимум, като това бе и един от минусите който забелязахме на пръв поглед. Моделите за Европа са оборудвани със система, която следи вниманието ви, както и всички задължителни системи за спазване на лентата, спазване на ограниченията и разбира се, досадният пищящ звук при всяко нарушение на някое от тях. При предходни модели тези системи можеха да бъдат спирани чрез специално изведен бутон, но тук трябва да търсите из менюто на 12.3-инчовия екран в средата, за да ги спрете до следващото запалване.





Повдигайки темата за екраните, този пред водача и този на централната конзола са с еднакъв размер, като се предлагат опции като безжичен Apple CarPlay и Android Auto, както и камера за заден ход. Екранът пред водача предлага няколко конфигурации за показанията, като извежда различни данни при излизане извън пътя. Приятно впечатление направи и класическият превключвател за скоростите, като тук също имаме малка забележка към опцията за ръчно превключване на скоростите, която е „скрита“ в малък бутон в лявата част на топката на скоростите, който може да е незабележим на пръв поглед.

Мястото на задните седалки е напълно достатъчно за двама души, като при малък компромис с комфорта, могат да се съберат и трима души при нужда. От компанията се горедят с вграждането на 32-цветно амбиентно осветление, което допълва и екстри като шибедах, безключов достъп и дистанционно запалване.

Задвижване и технически характеристики

Както вече споменахме, тествахме дизеловата версия на пикапа, която разчита на 2.2-литров дизелов двигател с мощност от 204 конски сили и максимален въртящ момент от 400 нютон метра наличен още от 1400 оборота при версията с механични скорости и 1600 при версията с автоматични предавки, която тествахме ние. Налични са версии със задвижване на задните колела, както и версии с 4х4, като най-интересното е, че от компанията предлагат и версия с независимо окачване с 5-раменни носачи, както и версия с многолистови ресори, ако решите, че искате да използвате пикапа по основното му предназначение.

Имахме възможността да тестваме и двете версии, като на пътя шофирахме варианта с многораменно окачване, който макар да е построен на архитектура с отделна рама, вози изненадващо комфортно, като елиминира голяма част от „клатенето“, което повечето му конкуренти имат при празен леген. Що се отнася до динамиката на шофиране, скоростната кутия е настроена по-скоро за подвизи извън пътя, отколкото такива на магистралата, като смяната на предавките се случва по-скоро бавно, без това да е дразнещо, но със сигурност не ви дава усещането на това, че разполагате с малко над 200 конски сили под капака. Това от своя страна си има и своите плюсове, като например, че не се притеснявате толкова от превъртане на гумите извън пътя, както показа и офроуд теста ни.

Именно там тествахме версията с ресори, като разликата в поведението се усеща, дори и при различни условия на тест. Въпреки това, този вариант може да поеме до 3.29 тона тегло или с близо 500 килограма повече от стандартната версия, което лично според нас оправдава разликата в комфорта.

Заключение и цена

Новият пикап на KGM има тежката задача да се утвърди в сегмент с вече ясно изградени фаворити, като на пръв поглед изглежда, че има нужните качества, за да го направи, но дали клиентите ще предпочетат да изберат вече утвърденото на пазара или да заложат на непознатото, предстои да разберем. Поръчките за модела вече започнаха като официалният дилър на марката за България обяви цена от от 29 900 евро без ДДС за версията с 4х4 задвижване, по-дълго легло и механична трансмисия.