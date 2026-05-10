La Croix: България вече не е страната, от която се бяга

10 Май, 2026 12:55 1 582 50

Как La Croix описа икономическото чудо Тракия икономическа зона

La Croix: България вече не е страната, от която се бяга - 1
Факсимиле La Croix
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от най-авторитетните френски медии – La Croix, публикува обширен анализ за България, озаглавен „Пловдив – символ на завръщането на българските мозъци“. В материала си от 4 май специалният пратеник на изданието Аньес Ротивел /Agnès Rotivel/ описва как след десетилетия на демографски срив България за първи път отчита повече завръщащи се граждани, отколкото напускащи страната. Според данните, цитирани от La Croix, през 2025 г. в България са се завърнали около 18 000 българи, докато напусналите са около 13 000 души.

Именно Пловдив, пише Аньес Ротивел, е един от най-ярките символи на тази промяна. „Пловдив – отворен към света град?“, пита тя в началото на текста си и описва втория по големина български град като едно от най-старите населени места в Европа, запазило гръцки, турски, еврейски и арменски влияния. След избора му за Европейска столица на културата през 2019 г., според нея, „градът има попътен вятър“.

Специално място в публикацията на La Croix заема Тракия икономическа зона /ТИЗ/, която Аньес Ротивел определя като „своеобразно икономическо чудо“, поставило началото на възраждането на Пловдив след тежка икономическа криза. Тя представя инж. Пламен Панчев и неговия син Мартин като хората, които управляват индустриалния парк заедно с инж. Валентин Кънчев и партньори и привличат едни от най-големите международни компании в Европа.

Аньес Ротивел изрично подчертава, че в ТИЗ вече са установени фирми като Schneider Electric и Liebherr, както и японски, китайски и корейски компании. „И много други се очаква да ги последват. Младите виждат, че в България има възможности, че това е сигурна и по-спокойна държава и че нивото на образованието значително се е подобрило“, цитира La Croix думите на инж. Пламен Панчев. Според него между 2005 и 2020 г. младите българи са искали да заминат за Европа, за да учат, работят и видят света, но когато създадат семейства и имат деца, започват да се връщат в Родината. Френската журналистка отбелязва още, че хоризонтът на Пламен и Мартин Панчеви вече надхвърля Европа. „Целта им вече е ясно насочена към компании от Азия – Япония, Китай, Виетнам, Сингапур и Тайван“, пише тя. В същото време Пламен Панчев подчертава пред френската медия: „Но ние оставаме дълбоко европейци.“

Аньес Ротивел отделя специално внимание и на историята на Мартин Панчев. Тя разказва, че той е учил архитектурни технологии и строителство в Копенхаген между 2013 и 2018 г., след което се е завърнал в България. „Както 80% от съучениците ми от гимназията“, казва Мартин Панчев пред La Croix, описвайки колко масово е било заминаването на младите хора в чужбина.

След обучението си в Дания той избира да се върне в Пловдив и да работи за развитието на Тракия икономическа зона. Според френската журналистка неговата мисия днес е да убеждава нови международни компании да инвестират както в Пловдив, така и в други индустриални зони в България, с които ТИЗ си партнира.

В материала на La Croix Пловдив е представен като място, където младите хора виждат перспектива. Френската журналистка описва града като съчетание между качество на живот, икономическо развитие, университети и модерна индустрия. Тя подчертава, че именно компаниите в Тракия икономическа зона осигуряват на младите инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри добре платена работа и възможност за професионално развитие без да напускат България.

Според Аньес Ротивел Пловдив вече не е просто красив исторически град, а икономически двигател на България и символ на новата тенденция – завръщането на българите у дома.

В репортажа са представени личните истории на българи, живели и работили в чужбина, които избират да се върнат. Сред тях е преподавателят Станимир Панайотов, който след години в Унгария, Сърбия и Русия се установява в Пловдив. Друг герой в статията е Илиян Стефанов, който се прибира от Великобритания след Брекзит. „Искахме детето ни да расте близо до семейството“, разказва той.

Френската журналистка подчертава, че за много млади семейства качеството на живот в Пловдив вече е по-привлекателно от живота в големите западни градове.

Аньес Ротивел акцентира и на образованието. Тя пише, че в Пловдив работят девет университета, които привличат както българи, така и много чуждестранни студенти. Заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова посочва, че през 2025 г. 40% от студентите от чужбина в Медицинския университет в Пловдив са били британци. Френската журналистка подчертава, че България вече привлича чуждестранни студенти с по-ниски такси, добри условия и все по-качествено образование.

Особено силен е финалът на материала на La Croix. Заместник-деканът по научно-приложна дейност във Факултета за френско обучение на Технически университет-София доц. д-р Християн Кънчев, завършил във Великобритания и Франция, казва: „Преди България беше страната, от която всички искаха да избягат, а днес виждаме как хората се връщат.“ Според него завърналите се българи са „истинска добавена стойност“ за Родината.

Аньес Ротивел завършва репортажа си с извода, че страницата на масовата емиграция постепенно се затваря и все повече българи започват да вярват, че могат да имат „добър живот в собствената си държава“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 2 Отговор
    Комунистите родината изграждат,
    Комсомолците след тях вървят.

    Пионери, пионери,
    труден път ви чака.

    Славен път...
    Славен път...

    Коментиран от #22

    12:57 10.05.2026

  • 2 1488

    11 2 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    12:58 10.05.2026

  • 3 ООрана държава

    21 3 Отговор
    Но си остава страната в която никой не се връща...

    13:00 10.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    200 села са заличени от картата.

    Коментиран от #19

    13:00 10.05.2026

  • 5 Българин

    8 13 Отговор
    Само за миналата година над 21000 семейства са напуснали трайно България. И челната тройка на най-предпочитаните държави са Русия, Беларус и Турция!

    13:01 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И замириса

    7 1 Отговор
    на свинар !

    13:03 10.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    И АЗ НЕ БИХ ОТИШЪЛ ПОВЕЧЕ В ПАРИЖ :)
    ......
    ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ
    ЗА ДОБРИ ХОРА... ИМА 1 % КОИТО РАЗВАЛЯТ
    ЦЯЛАТА РАБОТА ПРИ НАС

    13:06 10.05.2026

  • 10 Лицемерни 60клуци

    12 1 Отговор
    С фалшиви доклади, България е топ страна,евтина за покупки и скъпа като заплати

    13:06 10.05.2026

  • 11 Още 3 000 000

    13 0 Отговор
    кога ще се върнат?

    13:06 10.05.2026

  • 12 Ти си

    14 1 Отговор
    Правилно , вече никой не бяга - евакуира се ......

    13:06 10.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Платена статия

    17 1 Отговор
    В "икономическото чудо" тракия зона пловдивчанин ходи, ако е в крайна фаза на бедност. 98% от персонала там са роми от Чирпанско, извозвани всеки ден със служебни рейсове, защото надникът не стига и за билетче.

    13:08 10.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зреене

    0 0 Отговор
    кръстът

    13:09 10.05.2026

  • 17 Французите са майстори на

    5 1 Отговор
    Гетата а Българите са втори в класацията. Във Франция има Гета в които Полицията не желае от страх да влиза след 10 часа Вечер.

    Какво е важно за България!
    Правителството на Р. Радев трябва да постави нещата там където им е мястото, да въведе Заплащане за Извънреден Труд и Почасово Заплащане за да има в Действителност Пазар на Работна Ръка.

    СССР и Соц Блока бяха главните виновници Пролетариата да бачка на 8 часов работен ден, да има 20 до 30 календарни дни Отпуска всяка година, да има Безплатно Здравно Осигуряване, Децата да ходят в Клубове по Интерес Спорт, Шахмат, Авиомоделизъм, Парашутизъм и др. безплатно.

    Сега Синовете и Внуците на ЦК на БКП и на ДС и УБО Олигархията са Собственици които държат Бизнеси в които Бизнеси бачкаторите се гърчат 14 до 18 часа на ден бачкане.

    Това не би било проблем ако, повтарям ако трудът им се заплащаше както е прието по целият свят, На Час и с Извънредно Заплащане след 40 часа Работна Седмица, уви България взе Трудовата Етика на Османската Империя за мярка, след 1989 г., мога само да добавя че "Бизнесите" които бяха приватизирани след 1989 г. са изградени с кръвта, потта и парите на Българският Народ за 45 г. и да добавя още едно нещо, изградени със Земята Българска която Комунистите национализираха от Българите след 1944 г., така че Правителството на Румен Радев има какво да прави в в случай че действително иска да промени нещата за Българският Народ.

    13:09 10.05.2026

  • 18 хххх

    4 11 Отговор
    Така е. Моделът Борисов - Пеевски и мафията на прехода вкараха България в цивилизования свят и я изведоха до безпрецедентен исторически връх. Ние българите обаче не харесахме това и си искаме мракобесието на Руский мир, затова и си го избрахме.Така че скоро ще поправим грешките на мафията и пак ще превърнем България в клоака, каквато си беше преди гадната мафия.

    13:09 10.05.2026

  • 19 Герп боклуци

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    То това не от демографски произход, просто селяка отива към градовете, ти най добре трябва да знаеш това

    13:10 10.05.2026

  • 20 Шошана Д,Арк

    10 0 Отговор
    Жалко че матряла, не чете анализи в "авторитетни френски издания" и продължава да се изнася през терминал 2 и от други места. Перспективите в бг все още клонят към дъно, блато и фалит, а вероятно и реална война.

    13:10 10.05.2026

  • 21 мдда

    9 2 Отговор
    Ako Пловдив е символът на завръщането на българските мозъци, то е ясно, че в България няма мозък!

    13:10 10.05.2026

  • 22 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Комунистическите деца и охранители, в лицето на ппдб и герб, се пребоядисаха мигом като "новите демократи" (които са против референдумите)!
    И така десетилетия наред крадоха, разрушаваха и продаваха де що можаха българско!
    А тук разни заблудени душици им вярват, че били демократи?!

    Народът ни си заслужава управниците!
    След като не си мърда поне минимално сивото вещество, а чака на сляпо някой рекламиран от купените медии да ги спаси, крайният резултат не трябва да ги учудва!!!

    13:12 10.05.2026

  • 23 мъкаааа

    6 1 Отговор
    България вече е страната, в която се бяга. От централна Африка,южна Азия,южна Америка и так далее.

    Коментиран от #27

    13:14 10.05.2026

  • 24 И като курдисат едни снимка

    6 0 Отговор
    на кафе с хора и детски колички човек ще си помисли, че по тоя паваж сега мед ще потече.

    13:17 10.05.2026

  • 25 Нехис

    2 2 Отговор
    От доста време насам - няколко години, Пловдив е икономическият център на България и произвежда повече от двата милиона шопиянци, които пък събират изметта на Северозапада и Североизтока.
    Лошото е, че и той също се селянизира доста - идват разни горски човеци от Смолян, Хасково, Асеновград, а напоследък и от Кърджали.

    13:17 10.05.2026

  • 26 Цвете

    3 2 Отговор
    А ПОСЕТИ ЛИ АНИЕС МАСОНСКАТА ЛОЖА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? ВСЕ ПАК ПОПРОЧЕЛА Е ПОВЕЧКО ЗА БЪЛГАРИТЕ, НО ДАЛИ НЯКОИ ЩЕ СЕ ЗАВЪРНАТ Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ. ✈️🙄👺🌹🌹🌹

    13:17 10.05.2026

  • 27 Основно от Пакистан и Афганистан

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "мъкаааа":

    Основно такива хора идват почти всеки ден и през ден има полети от Пакистан. Това ни е ползата от Шенген.

    13:18 10.05.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ДУМИ КАТО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ , НАРОДЕН СЪБОР, СЕЛСКИ СЪБОР
    В ЗАПАДНИЯ СВЯТ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ
    ...

    13:19 10.05.2026

  • 29 За да бъде Българската Икономика

    3 2 Отговор
    Ефективна трябва да има Реален Пазар на Работна Сила или така нареченият Пазар на труд.
    Почасово Заплащане реално в България не съществува, работи се повсесловно на Надница.

    За да бъде Българската Икономика гъвкава "flexible" и Българските Граждани да не бягат на "Запад", трябва Заплащането на Труд да бъде
    commensurate with Western Standards and the Workers paid by the hour.

    13:19 10.05.2026

  • 30 Цвете

    1 2 Отговор
    А ПОСЕТИ ЛИ АНИЕС МАСОНСКАТА ЛОЖА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? ВСЕ ПАК ПОПРОЧЕЛА Е ПОВЕЧКО ЗА БЪЛГАРИТЕ, НО ДАЛИ НЯКОИ ЩЕ СЕ ЗАВЪРНАТ Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ. ✈️🙄👺🌹🌹🌹

    13:19 10.05.2026

  • 31 тортиля

    1 2 Отговор
    специалната пратеничка на изданието- Аньес Ротивел /Agnès Rotivel/

    13:19 10.05.2026

  • 32 Така е

    3 0 Отговор
    Днес изпратихме двама младежи,единият за Великобритания,а момичето за САЩ...дано се върнат други трима...

    13:23 10.05.2026

  • 33 Да де,

    3 1 Отговор
    Останаха децата на номенклатурата, изучена в чужбина с готови топли държавни местенца, мутри с десетки милиони, осигурили поколения напред, държавни чиновници със заплати над 5000 лв., емигранти и роми - читавите от тях избягаха, и възрастни хора по необходимост. След юрошита следва бягството на семейството ми, в държави невъвели цифровизация и чиста природа.

    13:24 10.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 НАТО ни пази, ЕС ни хранни

    1 3 Отговор
    Копейките да го дуат!

    Коментиран от #46

    13:29 10.05.2026

  • 37 Този

    2 0 Отговор
    Журнал се гъбарка с ганьовците, нещо на много ниска топка.

    13:32 10.05.2026

  • 38 Пфф

    1 0 Отговор
    Факти, приберете си по един пакистанец в дома, ако ги харесвате толкова много. Майка ви продажна

    13:32 10.05.2026

  • 39 Невярващ

    1 0 Отговор
    А стига, бе?

    13:35 10.05.2026

  • 40 Ххх

    0 0 Отговор
    То в България вече всеки ден убийства, няма вече кой да бяга от скотобойната.

    13:35 10.05.2026

  • 41 хаха

    2 0 Отговор
    Не, не се бяга. Просто навън започва да става по-зле, отколкото в Територията. А това не е повод за хвалене. В нея нищо не се е променило, още по-малки към по-добро. Аз съм от тия, дето скоро се връщат.

    Коментиран от #43

    13:35 10.05.2026

  • 42 Роза

    1 1 Отговор
    Според мен главната причина да се завръщат е това, че в чужбина ,колкото и да си добре финансово,винаги си чужденец!Говориш с акцент,хората те гледат с подозрение,законите са чужди и не винаги са ти известни,близките и приятелите ти са другаде.Всичко това съм го чувала от хора,които по няколко години са работили в чужбина и са се върнали.Например жена,която е гледала стари хора в Италия,ми каза,че вечер и чукал на вратата синът на стареца,който гледала,и тя предпочела да напусне и да се прибере в БГ.Тук поне знаеш езика и нравите на хората.Знаеш законите и можеш да се защитиш.А там си немил и недраг на никого!

    13:37 10.05.2026

  • 43 Точно, Швеция, Дания, Норвегия са

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    с гета и фрапираща криминалност, Франция да не говорим колко са зле Французите а и Германия също така.

    13:41 10.05.2026

  • 44 пловдивчанин,

    3 1 Отговор
    аз пък си харесвам Пловдив. Не бих го заменил за друг град . Цъкайте минуси колкото си искате. 😁

    Коментиран от #48, #49

    13:43 10.05.2026

  • 45 Софийски селянин,Пенсионер

    0 0 Отговор
    Глупости на търкалета,колко им платиха да лъжат като дърти цигани...

    13:49 10.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мунчо

    0 0 Отговор
    Блажени са ВЯРВАЩИТЕ, че в България вече не се бяга! Не се бяга, краде се!
    Джирото 110 млн. евро и пътища по конец,
    2 километра ремонт на пътя - 90 млн. евро!
    В България, пари има за всичко има само един проблем! Краде се здраво и юнашката! Лошото е това, че за затвора крадци все няма, но в Румъния-има!!!

    13:52 10.05.2026

  • 48 В Пловдив никога не съм бил а

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "пловдивчанин,":

    и не ми и трябва да съм в Пловдив, нещо като Македония, на кой му трябва Македония, айде и без маке ще сме Ок.

    13:52 10.05.2026

  • 49 мдда

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "пловдивчанин,":

    И кое му харесваш на Пловдив което ние не можем да харасваме?

    13:54 10.05.2026

  • 50 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Само българите бягат от България 😏

    13:55 10.05.2026

