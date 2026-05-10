La Croix: България вече не е страната, от която се бяга

Една от най-авторитетните френски медии – La Croix, публикува обширен анализ за България, озаглавен „Пловдив – символ на завръщането на българските мозъци“. В материала си от 4 май специалният пратеник на изданието Аньес Ротивел /Agnès Rotivel/ описва как след десетилетия на демографски срив България за първи път отчита повече завръщащи се граждани, отколкото напускащи страната. Според данните, цитирани от La Croix, през 2025 г. в България са се завърнали около 18 000 българи, докато напусналите са около 13 000 души.
Именно Пловдив, пише Аньес Ротивел, е един от най-ярките символи на тази промяна. „Пловдив – отворен към света град?“, пита тя в началото на текста си и описва втория по големина български град като едно от най-старите населени места в Европа, запазило гръцки, турски, еврейски и арменски влияния. След избора му за Европейска столица на културата през 2019 г., според нея, „градът има попътен вятър“.
Специално място в публикацията на La Croix заема Тракия икономическа зона /ТИЗ/, която Аньес Ротивел определя като „своеобразно икономическо чудо“, поставило началото на възраждането на Пловдив след тежка икономическа криза. Тя представя инж. Пламен Панчев и неговия син Мартин като хората, които управляват индустриалния парк заедно с инж. Валентин Кънчев и партньори и привличат едни от най-големите международни компании в Европа.
Аньес Ротивел изрично подчертава, че в ТИЗ вече са установени фирми като Schneider Electric и Liebherr, както и японски, китайски и корейски компании. „И много други се очаква да ги последват. Младите виждат, че в България има възможности, че това е сигурна и по-спокойна държава и че нивото на образованието значително се е подобрило“, цитира La Croix думите на инж. Пламен Панчев. Според него между 2005 и 2020 г. младите българи са искали да заминат за Европа, за да учат, работят и видят света, но когато създадат семейства и имат деца, започват да се връщат в Родината. Френската журналистка отбелязва още, че хоризонтът на Пламен и Мартин Панчеви вече надхвърля Европа. „Целта им вече е ясно насочена към компании от Азия – Япония, Китай, Виетнам, Сингапур и Тайван“, пише тя. В същото време Пламен Панчев подчертава пред френската медия: „Но ние оставаме дълбоко европейци.“
Аньес Ротивел отделя специално внимание и на историята на Мартин Панчев. Тя разказва, че той е учил архитектурни технологии и строителство в Копенхаген между 2013 и 2018 г., след което се е завърнал в България. „Както 80% от съучениците ми от гимназията“, казва Мартин Панчев пред La Croix, описвайки колко масово е било заминаването на младите хора в чужбина.
След обучението си в Дания той избира да се върне в Пловдив и да работи за развитието на Тракия икономическа зона. Според френската журналистка неговата мисия днес е да убеждава нови международни компании да инвестират както в Пловдив, така и в други индустриални зони в България, с които ТИЗ си партнира.
В материала на La Croix Пловдив е представен като място, където младите хора виждат перспектива. Френската журналистка описва града като съчетание между качество на живот, икономическо развитие, университети и модерна индустрия. Тя подчертава, че именно компаниите в Тракия икономическа зона осигуряват на младите инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри добре платена работа и възможност за професионално развитие без да напускат България.
Според Аньес Ротивел Пловдив вече не е просто красив исторически град, а икономически двигател на България и символ на новата тенденция – завръщането на българите у дома.
В репортажа са представени личните истории на българи, живели и работили в чужбина, които избират да се върнат. Сред тях е преподавателят Станимир Панайотов, който след години в Унгария, Сърбия и Русия се установява в Пловдив. Друг герой в статията е Илиян Стефанов, който се прибира от Великобритания след Брекзит. „Искахме детето ни да расте близо до семейството“, разказва той.
Френската журналистка подчертава, че за много млади семейства качеството на живот в Пловдив вече е по-привлекателно от живота в големите западни градове.
Аньес Ротивел акцентира и на образованието. Тя пише, че в Пловдив работят девет университета, които привличат както българи, така и много чуждестранни студенти. Заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова посочва, че през 2025 г. 40% от студентите от чужбина в Медицинския университет в Пловдив са били британци. Френската журналистка подчертава, че България вече привлича чуждестранни студенти с по-ниски такси, добри условия и все по-качествено образование.
Особено силен е финалът на материала на La Croix. Заместник-деканът по научно-приложна дейност във Факултета за френско обучение на Технически университет-София доц. д-р Християн Кънчев, завършил във Великобритания и Франция, казва: „Преди България беше страната, от която всички искаха да избягат, а днес виждаме как хората се връщат.“ Според него завърналите се българи са „истинска добавена стойност“ за Родината.
Аньес Ротивел завършва репортажа си с извода, че страницата на масовата емиграция постепенно се затваря и все повече българи започват да вярват, че могат да имат „добър живот в собствената си държава“.
Комсомолците след тях вървят.
Пионери, пионери,
труден път ви чака.
Славен път...
Славен път...
......
ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ
ЗА ДОБРИ ХОРА... ИМА 1 % КОИТО РАЗВАЛЯТ
ЦЯЛАТА РАБОТА ПРИ НАС
13:06 10.05.2026
Французите са майстори на
Какво е важно за България!
Правителството на Р. Радев трябва да постави нещата там където им е мястото, да въведе Заплащане за Извънреден Труд и Почасово Заплащане за да има в Действителност Пазар на Работна Ръка.
СССР и Соц Блока бяха главните виновници Пролетариата да бачка на 8 часов работен ден, да има 20 до 30 календарни дни Отпуска всяка година, да има Безплатно Здравно Осигуряване, Децата да ходят в Клубове по Интерес Спорт, Шахмат, Авиомоделизъм, Парашутизъм и др. безплатно.
Сега Синовете и Внуците на ЦК на БКП и на ДС и УБО Олигархията са Собственици които държат Бизнеси в които Бизнеси бачкаторите се гърчат 14 до 18 часа на ден бачкане.
Това не би било проблем ако, повтарям ако трудът им се заплащаше както е прието по целият свят, На Час и с Извънредно Заплащане след 40 часа Работна Седмица, уви България взе Трудовата Етика на Османската Империя за мярка, след 1989 г., мога само да добавя че "Бизнесите" които бяха приватизирани след 1989 г. са изградени с кръвта, потта и парите на Българският Народ за 45 г. и да добавя още едно нещо, изградени със Земята Българска която Комунистите национализираха от Българите след 1944 г., така че Правителството на Румен Радев има какво да прави в в случай че действително иска да промени нещата за Българският Народ.
13:09 10.05.2026
До коментар #4 от "Последния Софиянец":То това не от демографски произход, просто селяка отива към градовете, ти най добре трябва да знаеш това
13:10 10.05.2026
22 Мнение
До коментар #1 от "1488":Комунистическите деца и охранители, в лицето на ппдб и герб, се пребоядисаха мигом като "новите демократи" (които са против референдумите)!
И така десетилетия наред крадоха, разрушаваха и продаваха де що можаха българско!
А тук разни заблудени душици им вярват, че били демократи?!
Народът ни си заслужава управниците!
След като не си мърда поне минимално сивото вещество, а чака на сляпо някой рекламиран от купените медии да ги спаси, крайният резултат не трябва да ги учудва!!!
13:12 10.05.2026
25 Нехис
Лошото е, че и той също се селянизира доста - идват разни горски човеци от Смолян, Хасково, Асеновград, а напоследък и от Кърджали.
13:17 10.05.2026
27 Основно от Пакистан и Афганистан
До коментар #23 от "мъкаааа":Основно такива хора идват почти всеки ден и през ден има полети от Пакистан. Това ни е ползата от Шенген.
13:18 10.05.2026
29 За да бъде Българската Икономика
Почасово Заплащане реално в България не съществува, работи се повсесловно на Надница.
За да бъде Българската Икономика гъвкава "flexible" и Българските Граждани да не бягат на "Запад", трябва Заплащането на Труд да бъде
commensurate with Western Standards and the Workers paid by the hour.
13:19 10.05.2026
До коментар #41 от "хаха":с гета и фрапираща криминалност, Франция да не говорим колко са зле Французите а и Германия също така.
13:41 10.05.2026
Джирото 110 млн. евро и пътища по конец,
2 километра ремонт на пътя - 90 млн. евро!
В България, пари има за всичко има само един проблем! Краде се здраво и юнашката! Лошото е това, че за затвора крадци все няма, но в Румъния-има!!!
До коментар #44 от "пловдивчанин,":и не ми и трябва да съм в Пловдив, нещо като Македония, на кой му трябва Македония, айде и без маке ще сме Ок.
До коментар #44 от "пловдивчанин,":И кое му харесваш на Пловдив което ние не можем да харасваме?
