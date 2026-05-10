La Croix: България вече не е страната, от която се бяга

Една от най-авторитетните френски медии – La Croix, публикува обширен анализ за България, озаглавен „Пловдив – символ на завръщането на българските мозъци“. В материала си от 4 май специалният пратеник на изданието Аньес Ротивел /Agnès Rotivel/ описва как след десетилетия на демографски срив България за първи път отчита повече завръщащи се граждани, отколкото напускащи страната. Според данните, цитирани от La Croix, през 2025 г. в България са се завърнали около 18 000 българи, докато напусналите са около 13 000 души.

Именно Пловдив, пише Аньес Ротивел, е един от най-ярките символи на тази промяна. „Пловдив – отворен към света град?“, пита тя в началото на текста си и описва втория по големина български град като едно от най-старите населени места в Европа, запазило гръцки, турски, еврейски и арменски влияния. След избора му за Европейска столица на културата през 2019 г., според нея, „градът има попътен вятър“.

Специално място в публикацията на La Croix заема Тракия икономическа зона /ТИЗ/, която Аньес Ротивел определя като „своеобразно икономическо чудо“, поставило началото на възраждането на Пловдив след тежка икономическа криза. Тя представя инж. Пламен Панчев и неговия син Мартин като хората, които управляват индустриалния парк заедно с инж. Валентин Кънчев и партньори и привличат едни от най-големите международни компании в Европа.

Аньес Ротивел изрично подчертава, че в ТИЗ вече са установени фирми като Schneider Electric и Liebherr, както и японски, китайски и корейски компании. „И много други се очаква да ги последват. Младите виждат, че в България има възможности, че това е сигурна и по-спокойна държава и че нивото на образованието значително се е подобрило“, цитира La Croix думите на инж. Пламен Панчев. Според него между 2005 и 2020 г. младите българи са искали да заминат за Европа, за да учат, работят и видят света, но когато създадат семейства и имат деца, започват да се връщат в Родината. Френската журналистка отбелязва още, че хоризонтът на Пламен и Мартин Панчеви вече надхвърля Европа. „Целта им вече е ясно насочена към компании от Азия – Япония, Китай, Виетнам, Сингапур и Тайван“, пише тя. В същото време Пламен Панчев подчертава пред френската медия: „Но ние оставаме дълбоко европейци.“

Аньес Ротивел отделя специално внимание и на историята на Мартин Панчев. Тя разказва, че той е учил архитектурни технологии и строителство в Копенхаген между 2013 и 2018 г., след което се е завърнал в България. „Както 80% от съучениците ми от гимназията“, казва Мартин Панчев пред La Croix, описвайки колко масово е било заминаването на младите хора в чужбина.

След обучението си в Дания той избира да се върне в Пловдив и да работи за развитието на Тракия икономическа зона. Според френската журналистка неговата мисия днес е да убеждава нови международни компании да инвестират както в Пловдив, така и в други индустриални зони в България, с които ТИЗ си партнира.

В материала на La Croix Пловдив е представен като място, където младите хора виждат перспектива. Френската журналистка описва града като съчетание между качество на живот, икономическо развитие, университети и модерна индустрия. Тя подчертава, че именно компаниите в Тракия икономическа зона осигуряват на младите инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри добре платена работа и възможност за професионално развитие без да напускат България.

Според Аньес Ротивел Пловдив вече не е просто красив исторически град, а икономически двигател на България и символ на новата тенденция – завръщането на българите у дома.

В репортажа са представени личните истории на българи, живели и работили в чужбина, които избират да се върнат. Сред тях е преподавателят Станимир Панайотов, който след години в Унгария, Сърбия и Русия се установява в Пловдив. Друг герой в статията е Илиян Стефанов, който се прибира от Великобритания след Брекзит. „Искахме детето ни да расте близо до семейството“, разказва той.

Френската журналистка подчертава, че за много млади семейства качеството на живот в Пловдив вече е по-привлекателно от живота в големите западни градове.

Аньес Ротивел акцентира и на образованието. Тя пише, че в Пловдив работят девет университета, които привличат както българи, така и много чуждестранни студенти. Заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова посочва, че през 2025 г. 40% от студентите от чужбина в Медицинския университет в Пловдив са били британци. Френската журналистка подчертава, че България вече привлича чуждестранни студенти с по-ниски такси, добри условия и все по-качествено образование.

Особено силен е финалът на материала на La Croix. Заместник-деканът по научно-приложна дейност във Факултета за френско обучение на Технически университет-София доц. д-р Християн Кънчев, завършил във Великобритания и Франция, казва: „Преди България беше страната, от която всички искаха да избягат, а днес виждаме как хората се връщат.“ Според него завърналите се българи са „истинска добавена стойност“ за Родината.

Аньес Ротивел завършва репортажа си с извода, че страницата на масовата емиграция постепенно се затваря и все повече българи започват да вярват, че могат да имат „добър живот в собствената си държава“.