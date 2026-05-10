Запознайте се с Fenomeno – най-мощното Lamborghini без покрив правено някога

Lamborghini официално възвърна статута си на майстор в производството на специални модели в ограничени серии с глобалния дебют на Fenomeno Roadster в Имола. Докато стандартният Revuelto продължава да бъде основата на серийното производство на марката, Fenomeno Roadster се отличава с изключителна редкост, като е ограничен до едва 15 бройки в целия свят. Представен като продължение на миналогодишното купе, произведено в 29 бройки, този шедьовър без покрив е пряко поклонение пред Miura Roadster от 1968 година, облечен в цвят „Lamè Sky Blue“, който служи като мост с между миналото на Сант’Агата и неговото електрифицирано бъдеще.

Fenomeno Roadster разполага с изцяло преработен аеродинамичен профил, за да съответства на стабилността на купето. Новият, ултраплосък дизайн на предното стъкло включва интегрирано крило от въглеродни влакна, което насочва въздуха над кокпита и директно към шестоъгълните въздухозаборници на двигателния отсек. За да се запази агресивната силуетна линия на автомобила, структурите за защита при преобръщане са умело интегрирани в скулптурни „Speedster издутини“ зад седалките. Самото шаси използва мултитехнологичен „монофузелаж“, съставен от дълги и къси въглеродни влакна, което позволява на Roadster да поддържа структурната твърдост на своя събрат с твърд покрив с незначително увеличение на теглото.

Задвижващата система съчетава легендарния 6,5-литров атмосферен V12 с три електродвигателя. Тази конфигурация осигурява зашеметяващите 1080 к.с., което го прави най-мощният автомобил с отворен покрив в историята на компанията. Показателите за производителност са също толкова сюрреалистични: ускорението от 0 до 100 км/ч се постига за едва 2,4 секунди, а 200 км/ч се достигат за 6,8 секунди – само с една десета от секундата по-бавно от купето. Максималната скорост е електронно ограничена до над 340 км/ч, което гарантира, че преживяването в кабината е толкова интензивно, колкото и механичната симфония зад главата на водача.

Вътре, кокпитът следва философията на Lamborghini „Feel Like a Pilot“, като заменя традиционните превключватели с трио от цифрови дисплеи за водача, централната конзола и пътника. Интериорът е смесица от високотехнологични материали, включително патентованата Carbon Skin и 3D-отпечатани вентилационни отвори. Докато цената остава въпрос на преценка за 15-те щастливи колекционери, които вече са заявили цялата производствена серия, пазарните експерти оценяват, че Fenomeno Roadster ще струва над 3,5 милиона евро. Това представяне е само началото на натоварена 2026 година за Lamborghini, като се очаква още три „деривативни“ модела да дебютират на големи събития като Goodwood и Pebble Beach по-късно през годината.