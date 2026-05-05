Електрическото торпедо на AMG е с мощ 1360 коня и звук на V8

На 19 май Mercedes-Benz ще свали покривалото от едно истинско електрическо изригване, което обещава да прати в историята всичко, което сме знаели за мощните седани досега. Новият AMG GT Berlina не е просто поредната батерия на колела – това е радикален завой в съдбата на подразделението от Афалтербах. Забравете за родството с бензиновия съименник; тук говорим за изцяло нова порода, базирана на платформата AMG.EA, която е проектирана с една-единствена цел: безпощадна скорост.

Под футуристичните панели на каросерията се крие технологично „сърце“, което кара дъха да спира. Общата мощност ще прехвърли психологическата граница от 1000 конски сили, а върховите модификации се целят в умопомрачителните 1360 к.с. Тази мощ се генерира от революционни аксиални електромотори – те са компактни колкото кутия за обувки, но захапват асфалта с яростта на истински хищник. С коефициент на челно съпротивление от едва 0,198, това „чудовище“ буквално реже въздуха, превръщайки се в една от най-аеродинамичните серийни машини на планетата.

Дизайнът е дързък превод на концепцията Vision One-Eleven на езика на серийното производство. Предницата е украсена с фарове, в които са интегрирани трилъчеви звезди – детайл, който няма как да объркате. Влизайки в купето, ще се почувствате по-скоро като в команден център, отколкото в кола. Три огромни екрана доминират предния панел, а карбоновият централен тунел напомня, че седите в болид, макар и с четири места. Отзад пътниците се радват на индивидуален лукс, който би засрамил дори бизнес класата на водещите авиолинии.

Ако се притеснявате, че електричеството ще отнеме душата на AMG, инженерите имат отговор за вас. Колата разполага със специална звукова система, която не просто имитира класическия 4,0-литров V8 битурбо, а симулира всичко – от смяната на предавките до характерното „припукване“ и вибрациите на истинския двигател с вътрешно горене. Така емоцията остава непокътната, дори когато се движите на ток.

Практичността също не е жертвана на олтара на скоростта. Пробегът от 630 км по стандарта WLTP ви гарантира, че няма да живеете от зарядно до зарядно. А когато все пак спрете за „гориво“, системата поддържа заряд до 400 kW – това означава, че докато изпиете едно бързо еспресо за 15 минути, батерията вече ще е на 80%. Mercedes AMG GT Berlina не е просто нов модел, той е гръмотевичното начало на една нова, изцяло електрическа ера за феновете на високия адреналин.