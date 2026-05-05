Електрическото торпедо на AMG е с мощ 1360 коня и звук на V8

5 Май, 2026 11:33 741 7

  mercedes-benz
  amg
  gt
  berlina

На 19 май Mercedes-Benz разкрива бъдещето на скоростта с AMG GT Berlina

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На 19 май Mercedes-Benz ще свали покривалото от едно истинско електрическо изригване, което обещава да прати в историята всичко, което сме знаели за мощните седани досега. Новият AMG GT Berlina не е просто поредната батерия на колела – това е радикален завой в съдбата на подразделението от Афалтербах. Забравете за родството с бензиновия съименник; тук говорим за изцяло нова порода, базирана на платформата AMG.EA, която е проектирана с една-единствена цел: безпощадна скорост.

Под футуристичните панели на каросерията се крие технологично „сърце“, което кара дъха да спира. Общата мощност ще прехвърли психологическата граница от 1000 конски сили, а върховите модификации се целят в умопомрачителните 1360 к.с. Тази мощ се генерира от революционни аксиални електромотори – те са компактни колкото кутия за обувки, но захапват асфалта с яростта на истински хищник. С коефициент на челно съпротивление от едва 0,198, това „чудовище“ буквално реже въздуха, превръщайки се в една от най-аеродинамичните серийни машини на планетата.

Дизайнът е дързък превод на концепцията Vision One-Eleven на езика на серийното производство. Предницата е украсена с фарове, в които са интегрирани трилъчеви звезди – детайл, който няма как да объркате. Влизайки в купето, ще се почувствате по-скоро като в команден център, отколкото в кола. Три огромни екрана доминират предния панел, а карбоновият централен тунел напомня, че седите в болид, макар и с четири места. Отзад пътниците се радват на индивидуален лукс, който би засрамил дори бизнес класата на водещите авиолинии.

Ако се притеснявате, че електричеството ще отнеме душата на AMG, инженерите имат отговор за вас. Колата разполага със специална звукова система, която не просто имитира класическия 4,0-литров V8 битурбо, а симулира всичко – от смяната на предавките до характерното „припукване“ и вибрациите на истинския двигател с вътрешно горене. Така емоцията остава непокътната, дори когато се движите на ток.

Практичността също не е жертвана на олтара на скоростта. Пробегът от 630 км по стандарта WLTP ви гарантира, че няма да живеете от зарядно до зарядно. А когато все пак спрете за „гориво“, системата поддържа заряд до 400 kW – това означава, че докато изпиете едно бързо еспресо за 15 минути, батерията вече ще е на 80%. Mercedes AMG GT Berlina не е просто нов модел, той е гръмотевичното начало на една нова, изцяло електрическа ера за феновете на високия адреналин.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 е-ГаТи

    2 3 Отговор
    Звук на V8?!? Пешеходците ходят със слушалки като оФце на паша, за чий му е звук на V8?

    11:40 05.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Няма как да съм по-малко заинтересован... горе долу абсолютното дъно!

    11:42 05.05.2026

  • 3 Механик

    3 1 Отговор
    Москвич 403 със звук на . трактор Беларус е най убавия автомобил.
    Въобще, колите край блатата са най- добрите в света.

    Коментиран от #5

    12:18 05.05.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Вече официално са "im G🏳️‍🌈"

    12:29 05.05.2026

  • 5 Разберете това

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Най-добрите коли в България са Булгар рено и Булгаралпин. И сега щяло да се произвежда, ако СССР не спре нас да произвеждаме нашите родни коли с най-страхотно качество и вместо родните Булгаррено, са произвеждали несполучливите москвичи и жигулита. И сега в България няма нищо заради Русия.

    Коментиран от #6

    12:38 05.05.2026

  • 6 а ти разбери

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разберете това":

    че трябва да се информираш по дадена тема преди да пишеш глупости… рената се прозвеждат цели две години в българия ако русия не искаше мислиш ли че щяхме да прозвеждаме и един месец? жигули и москвич никога не сме произвеждали ! производството на рената беше спряно заради ганьовщина алчност! имахме определени условия каде можем да продавсме тези рена но ние сме си алчни по природа и започнахме да ги продаваме там където ни беше забранено и за това ни спряха производството …!

    13:03 05.05.2026

  • 7 Звучи

    0 0 Отговор
    малко като - надуваема кукла, ама с глас на Памела Андерсън (или на който която мъ е любимка). Всичко "хубаво" ама.. нема пулс както се казва. Изобщо не съм убеден, че ще има успех сред хората, които биха извадили 150к+. МБ май не разбраха, че тази група не иска хибриди, жици и подобни извращения

    13:07 05.05.2026