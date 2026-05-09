Експерти назоваха опасни предмети, които не трябва да оставяте в автомобила си

Температурите през последните дни се покачват, а с тях и рискът от катастрофални инциденти в купето, ако третирате автомобила си като склад. Автомобилни експерти предупреждават, че паркираният на пряка слънчева светлина автомобил на практика се превръща в пещ под високо налягане. В разгара на лятото температурата в купето често достига 70 °C, докато таблото – най-изложеното на слънчева светлина място – може да достигне дори до 80 °C. Това ниво на термичен стрес е повече от достатъчно, за да превърне обичайните на пръв поглед предмети в лесно запалими обекти или химически опасности.

Най-опасните са аерозолите под налягане и газовите запалки. Дезодорантите, лаковете за коса и почистващите препарати са по същество малки съдове под налягане. Когато вътрешният газ се разшири отвъд структурната цялост на контейнера, последващото разкъсване може да бъде експлозивно. Ако изпусната искра от електрониката на автомобила се срещне с изтичащия пропелант, е почти сигурно, че ще възникне внезапен пожар. По същия начин, запалките за еднократна употреба са известни с това, че се пукат при екстремна топлина, освобождавайки джобче с бутан в купето, което чака следващото завъртане на ключа за запалване.

Преносимите електронни устройства и литиево-йонните зарядни устройства представляват по-модерна, но също толкова опасна заплаха. Тези енергийни клетки с висока плътност са химически чувствителни към топлината, а продължителното излагане на температури над 60 °C може да доведе до повреда на вътрешните сепаратори, което да предизвика термичен разпад. Набъбналата батерия е ясен предупредителен знак за предстояща повреда, а в най-лошия случай тези устройства могат да изпуснат токсичен газ или да се възпламенят спонтанно, превръщайки паркирания автомобил в малък пожар. Освен риска от пожар, самата топлина ще влоши трайно капацитета на батерията, правейки скъпите устройства безполезни.

Дори на пръв поглед безобидни предмети като бутилка газирана вода или шоколадов десерт носят свои собствени рискове. Газираните напитки в пластмасови съдове могат да се превърнат в „бомби“ под налягане, тъй като въглеродният диоксид се разширява, което води до структурна повреда, която може да покрие скъпата ви тапицерия и деликатните екрани на информационно-развлекателната система с лепкав, корозивен слой. От биологична гледна точка, бързоразвалящите се хранителни продукти като млечни продукти или месо се превръщат в развъдници на бактерии за минути в тези условия, наподобяващи фурна. Дори ако храната изглежда и мирише приемливо, няколко часа на топлина могат да превърнат една обикновена закуска в тежък случай на хранително отравяне. Когато слънцето грее, правилото е просто, ако не бихте го оставили в предварително загрята фурна, не го оставяйте в колата си.