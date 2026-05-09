Десетилетие след премиерата: Tesla Roadster има ново лого

Tesla отново разпалва пламъците на отдавна тлеещата сага около Roadster, след като подаде нова заявка за търговска марка, която подсказва, че този „виртуален продукт“ най-накрая може да се превърне в реалност. Последната заявка, подадена в Американското ведомство за патенти и търговски марки, включва емблема във формата на щит, украсена с надписа „ROADSTER“ и четири вертикални линии, символизиращи „скорост, задвижване, топлина или вятър“.

Тази марка представлява третата вълна от търговски марки, фокусирани върху Roadster, тази година, след стилизиран шрифт и силует. Въпреки това, моментът е това, което наистина привлича вниманието на индустрията. По време на неотдавнашна телеконференция за финансовите резултати, Илон Мъск намекна за потенциално представяне на производствените спецификации „след около месец“, график, който съвпада с историческия навик на Tesla да изгражда система от търговски марки точно преди голямо представяне на продукт. Ако този срок се запази, сме само на няколко седмици от това да видим дали обещанието от 2017 година за рекордно ускорение и двигатели на студен газ, вдъхновени от SpaceX, може действително да се превърне в кола, разрешена за движение по пътищата.

Залогът за това представяне е изключително висок, дори за компания, свикнала с рисковани ходове. Tesla разполага с депозити в размер на 50 000 долара от почти десетилетие, като много от притежателите на резервации от „Founders Series“ стават все по-критични по отношение на липсата на комуникация и предполагаемия невъзстановим характер на ангажиментите им. По собствено признание на Мъск, Roadster не е предназначен да бъде масов продавач или основен източник на приходи, а по-скоро „хало“ автомобил, предназначен да покаже инженерния връх на Tesla.