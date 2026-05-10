Защо е много по-вероятно акумулаторът ви да „умре“ през пролетта, а не през зимата

Настъпването на пролетта често създава измамно чувство за сигурност у шофьорите, но автомобилните експерти предупреждават, че този преходен период всъщност е „смъртоносният сезон“ за акумулаторите на автомобилите. Докато зимните студове са известни с това, че вредят най-много на двигателите, натрупаните щети от експлоатацията при ниски температури често се проявяват едва когато температурите започнат да се колебаят. Автомобилният инженер Михаил Лазарев отбелязва, че „зимният дълг“ – енергийният дефицит, създаден от отопляемите седалки, размразяването на стъклата и кратките пътувания – оставя акумулатора в състояние на хронично недозареждане. Без високо напрежение, осигурявана от специален заряден уред, вътрешните пластини на акумулатора се запушват с оловен сулфат - процес, който трайно ограничава капацитета му.

Основният виновник за пролетните повреди е сложната, но предпазлива природа на съвременната автомобилна електроника. Повечето алтернатори на автомобилите са програмирани да ограничават напрежението до около 14,2 V, за да предпазят чувствителните контролни блокове и LED осветителните системи. За да се обърне напълно сулфатирането и да се възстанови плътността на електролита обаче, акумулаторът се нуждае от продължително „изпичане“ при 14,4 V до 14,8 V – нива, които бордовата система за зареждане на автомобила рядко достига при стандартно шофиране в града. В резултат на това акумулаторът навлиза в цикъл на бавно влошаване, при който влажността и пролетните температурни колебания ускоряват окисляването на клемите и стареенето на вътрешния химичен състав.

Експлоатацията на автомобил с полуразреден акумулатор създава опасен верижен ефект в цялата електрическа система. Експертите предупреждават, че опитите за стартиране при ниско напрежение могат да предизвикат катастрофални повреди в скъпите електронни блокове за управление (ECU) и да натоварят прекомерно стартера и алтернатора.