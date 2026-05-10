Защо е много по-вероятно акумулаторът ви да „умре“ през пролетта, а не през зимата

10 Май, 2026 12:00

Експерти назоваха причините

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Настъпването на пролетта често създава измамно чувство за сигурност у шофьорите, но автомобилните експерти предупреждават, че този преходен период всъщност е „смъртоносният сезон“ за акумулаторите на автомобилите. Докато зимните студове са известни с това, че вредят най-много на двигателите, натрупаните щети от експлоатацията при ниски температури често се проявяват едва когато температурите започнат да се колебаят. Автомобилният инженер Михаил Лазарев отбелязва, че „зимният дълг“ – енергийният дефицит, създаден от отопляемите седалки, размразяването на стъклата и кратките пътувания – оставя акумулатора в състояние на хронично недозареждане. Без високо напрежение, осигурявана от специален заряден уред, вътрешните пластини на акумулатора се запушват с оловен сулфат - процес, който трайно ограничава капацитета му.

Основният виновник за пролетните повреди е сложната, но предпазлива природа на съвременната автомобилна електроника. Повечето алтернатори на автомобилите са програмирани да ограничават напрежението до около 14,2 V, за да предпазят чувствителните контролни блокове и LED осветителните системи. За да се обърне напълно сулфатирането и да се възстанови плътността на електролита обаче, акумулаторът се нуждае от продължително „изпичане“ при 14,4 V до 14,8 V – нива, които бордовата система за зареждане на автомобила рядко достига при стандартно шофиране в града. В резултат на това акумулаторът навлиза в цикъл на бавно влошаване, при който влажността и пролетните температурни колебания ускоряват окисляването на клемите и стареенето на вътрешния химичен състав.

Експлоатацията на автомобил с полуразреден акумулатор създава опасен верижен ефект в цялата електрическа система. Експертите предупреждават, че опитите за стартиране при ниско напрежение могат да предизвикат катастрофални повреди в скъпите електронни блокове за управление (ECU) и да натоварят прекомерно стартера и алтернатора.


  • 1 откъде ви копаят толкова тъпи инженери?

    5 1 Отговор
    да ви имам тъпиятАВТОМОБИЛЕН инженер къде взел да разбира и от химията на батериите

    стига с тия вундеркини тоя дали има диплома не е ясно ама и да има не е повече от среден/3,20/

    с тия простотийй където ги пише че се мислии и за умен

    вземете и заредете батерията на 220V че да падне сулфатизацията бе аланколу

    12:16 10.05.2026

  • 2 да не не можел да се зареди-смях

    4 1 Отговор
    само за кажа на смешния автор че всяка кола след 2000 година след запалване дори на ниски обороти държи 14V поради мощните алтернатори които се вграждат в колите
    това не ти е жигулата със 45А динамо , сега са над 130А алтернатори!
    един електрожен заварява със доста по малък ток само за сравнение колко са мощни

    12:18 10.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    щото не е

    12:51 10.05.2026

  • 4 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тотални глупости.

    13:03 10.05.2026

  • 5 ХА!ХА!!!???

    1 0 Отговор
    Шофьор съм от 49 години!!! Акумулаторът ми винаги, когато съм допускал това, е умирал през зимата и абсолютно никога през пролетта! Вероятно, ако отида с колата си на Шпицберген това което е написано, е възможно. НА този етап обаче не мисля да ходя там нито на пролет, нито през лятото!!!

    13:49 10.05.2026

  • 6 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Калциевите акумулатори кипят едва при над 16 волта и затова зареждането им със зарядно е добре да става до достигане на 16 волта нанапрежение на зареждане при постоянна сила на тока 7-8 процента от капацитета им.

    13:51 10.05.2026