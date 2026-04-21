Mercedes: Купувачите вече не искат комбита

Световният автомобилен пазар претърпява значителна промяна, и традиционният силует с „дълъг покрив“ е изправен пред несигурно бъдеще в Mercedes-Benz. Макар ентусиастите и европейските купувачи отдавна да възприемат комбито като идеалното съчетание между практичност и стабилност при високи скорости, техническата реалност на пазара става все по-трудна за игнориране. Роберт Лешник, ръководител на отдела за екстериорен дизайн в компанията, подчертава явното географско разделение, което заплашва оцеляването на модели като C-Class и E-Class T-models след изтичането на настоящия им жизнен цикъл.

Проблемът се състои предимно в глобалния обем и регионалните предпочитания. От гледна точка на производството, един продукт трябва да се представя добре в три основни региона: Северна Америка, Китай и Европа. В Съединените щати предпочитанието към SUV-та с висок просвет е направило комбито практически остаряло.

Mercedes преди това проучи пазара с CLS Shooting Brake, но установи липса на купувачи. В Китай, най-големия автомобилен пазар в света, комбито остава нишова концепция, която не намери отклик сред потребителските навици. Това оставя Европа като единствената останала крепост, но дори и тук нарастващите разходи за премиум платформи като E-Class стесняват кръга на потенциалните купувачи.

Предстоящата електрическа C-Class, която бележи шестото поколение на модела, служи като критичен кръстопът за този тип каросерия. От представянето на S202 в средата на 90-те години на миналия век, C-Class никога не е оставала без T-модел. Въпреки това, с преориентирането на марката към стратегията „electric-first“, финансовата обосновка за разработването на специфична платформа за електромобили с дълъг покрив става все по-трудна за оправдаване. Това потенциално отклонение идва в момент, когато конкуренцията в Мюнхен поема по различен път, като BMW наскоро подсказа за i3 Touring, за да предизвика директно сегмента на електрическите автомобили от среден клас.

Иронията на тази „мрачна“ перспектива е, че тя съществува въпреки естетическото и функционалното признание за този формат в дизайнерските студия. Самият Лешник описва настоящия модел T от E-Class като „почти перфектен“, но дизайнерското съвършенство не може да надделее над „студения старт“ на спадащите данни за продажбите. Ако Mercedes-Benz в крайна сметка реши да прекрати производството на моделите Shooting Brake и T-model до 2030 г., това ще бележи края на една ера за европейския „Autobahn express“, като фокусът на марката ще се пренасочи изцяло към SUV-ове с висока печалба и аеродинамични седани.

