Mercedes: Купувачите вече не искат комбита

21 Април, 2026 15:48 1 682 31

Компанията отчита по-малко интерес към практичните модели

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Световният автомобилен пазар претърпява значителна промяна, и традиционният силует с „дълъг покрив“ е изправен пред несигурно бъдеще в Mercedes-Benz. Макар ентусиастите и европейските купувачи отдавна да възприемат комбито като идеалното съчетание между практичност и стабилност при високи скорости, техническата реалност на пазара става все по-трудна за игнориране. Роберт Лешник, ръководител на отдела за екстериорен дизайн в компанията, подчертава явното географско разделение, което заплашва оцеляването на модели като C-Class и E-Class T-models след изтичането на настоящия им жизнен цикъл.

Проблемът се състои предимно в глобалния обем и регионалните предпочитания. От гледна точка на производството, един продукт трябва да се представя добре в три основни региона: Северна Америка, Китай и Европа. В Съединените щати предпочитанието към SUV-та с висок просвет е направило комбито практически остаряло.

Mercedes преди това проучи пазара с CLS Shooting Brake, но установи липса на купувачи. В Китай, най-големия автомобилен пазар в света, комбито остава нишова концепция, която не намери отклик сред потребителските навици. Това оставя Европа като единствената останала крепост, но дори и тук нарастващите разходи за премиум платформи като E-Class стесняват кръга на потенциалните купувачи.

Предстоящата електрическа C-Class, която бележи шестото поколение на модела, служи като критичен кръстопът за този тип каросерия. От представянето на S202 в средата на 90-те години на миналия век, C-Class никога не е оставала без T-модел. Въпреки това, с преориентирането на марката към стратегията „electric-first“, финансовата обосновка за разработването на специфична платформа за електромобили с дълъг покрив става все по-трудна за оправдаване. Това потенциално отклонение идва в момент, когато конкуренцията в Мюнхен поема по различен път, като BMW наскоро подсказа за i3 Touring, за да предизвика директно сегмента на електрическите автомобили от среден клас.

Иронията на тази „мрачна“ перспектива е, че тя съществува въпреки естетическото и функционалното признание за този формат в дизайнерските студия. Самият Лешник описва настоящия модел T от E-Class като „почти перфектен“, но дизайнерското съвършенство не може да надделее над „студения старт“ на спадащите данни за продажбите. Ако Mercedes-Benz в крайна сметка реши да прекрати производството на моделите Shooting Brake и T-model до 2030 г., това ще бележи края на една ера за европейския „Autobahn express“, като фокусът на марката ще се пренасочи изцяло към SUV-ове с висока печалба и аеродинамични седани.

Бихте ли искали да разгледате сравнителната аеродинамика на настоящия модел E-Class T и SUV-а EQE, за да видите колко пробег всъщност се губи при преминаване към каросерия с по-голям обем?


Подобни новини


  • 1 хъхъ

    18 19 Отговор
    Българите все още искат комбита, за да могат да пренасят бурканите с компот и мръвка от родните си села до мухлясалите панелки в големите градове, в които живеят.

    Коментиран от #3, #17

    15:58 21.04.2026

  • 2 Георги

    22 1 Отговор
    галинчо, ползвал си ИИ , ползвал си, ама махни поне въпроса на края.

    Коментиран от #13

    15:58 21.04.2026

  • 3 Георги

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    не, просто някои хора имат семейства и им трябва пространство в колата

    Коментиран от #6

    15:59 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    11 19 Отговор
    Че кой иска да се вози в катафалка

    Коментиран от #8, #10

    16:01 21.04.2026

  • 6 хъхъ

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Някои роднини в багажника на комбито ли ги возите?

    Коментиран от #9

    16:01 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 реалистъ

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Е-класите w210 и w211 са най-грозните и тромави катафалки.

    16:02 21.04.2026

  • 9 Георги

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    роднини? Ти семейство с роднини ли го свързваш? Повечето хора под семейство разбират съпрузи и деца.Както и да е, дори и да включим кръвните роднини пак не става въпрос само за хората, а най-вече за багажа им - обикновено той отива в багажника.

    16:05 21.04.2026

  • 10 Георги

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    как така кой? Хората умират за да се возят в катафалка!

    16:06 21.04.2026

  • 11 Мда

    15 2 Отговор
    Мерцедес скоро ще си търсят европейските купувачи, ама ще е късно. Понеже в Китай не карали комбита, пък в щатите карат джипки, дай в Европа да спрем комбитата...Сами си го правите, след 2 години нито в Китай нито в САЩ, ще продавате, запазате си поне европейските позиции, че скоро мерника само в музеите ще гледаме.

    16:11 21.04.2026

  • 12 Галин не само, че не си е писал статията

    12 0 Отговор
    ами и не сия е чел. Останавил е въпроса на ChatGTP накрая.

    16:16 21.04.2026

  • 13 Боко праните гащи

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Мисирки Булю булю булю

    16:17 21.04.2026

  • 14 Име

    19 1 Отговор
    Комбито е практично за семейства с деца, събират нужен и ненижен за дечурлигата багаж. Не разбирам нуждата от СУВ, освен ако не живеем при лоши климатични условия или труднодостъпни местности, за градовете абсолютно ненужен.

    Коментиран от #15, #19

    16:32 21.04.2026

  • 15 Като

    3 15 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    Като не разбираш защо се изказваш? Всеки кара каквото му харесва според възможностите, разбиранията и нуждите си. Е такива като теб, дето умрат да си налагат възгледите, без да разбират, много дразнят

    16:43 21.04.2026

  • 16 Долу ЕС

    11 0 Отговор
    искат, ама не на такива цени, като вкарате в цената атлантическата и.ценностната компонента и приключвате! я да дойде тук на китайска цена тоя мерцедес да видиш няма ли пазар! само гледайте как ще ви довършат дръпнатите, от глупост и алчност и наглост се докарахте до тука

    16:53 21.04.2026

  • 17 2554

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Ти дай буркани и пържоли, пък не ме мисли с сакво ще ги пренасям

    Коментиран от #21

    16:57 21.04.2026

  • 18 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Искат ама ауди и бмв, вие комбита не можете да правите, ама за катафалки стават

    16:59 21.04.2026

  • 19 СУВ модата

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    е просто поредния пример колко малко прагматично е съвременното общество. Живееш в Европа, с добри като настилка(т.е. не в България), но тесни улици, караш примерно 80% градско и 20% извънградско (пак минус за СУВовете на магистрала или скоростен път), и си купуват по-тежки с безсмислено висок за условията просвет и завишен разход СУВове, че дори и гумите са им по-скъпи. На всичко отгоре масово се возят сами или с по един пътник в колата.

    17:01 21.04.2026

  • 20 Луд

    15 2 Отговор
    Шкода Октавия и А4 комби са ми автомобилите. Имам жена и две деца.Товарим багажи всякакви :). Кажете ми каква е нуждата от СУВ ,ако не живееш в планински район и реално да ползваш възможностите му. Багажника му е по-непрактичен, гумите два пъти по-скъпи, разхода на гориво 30 процента на горе.Кифлите ходят зо мола с него и другите ги имитират ,това е обяснението.

    Коментиран от #22, #28

    17:02 21.04.2026

  • 21 Този

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "2554":

    "гражданин" нищо не може да даде, защото вече са продали на баба му нивите и не може да го изгони вече никой от Манастирски ливади, откъдето се смее на тези като него, ама живеещи в Обеля или Ботунец. Софиянци масово се изнесоха към селата, а селяните масово се нанесоха в София. И това не е само в София, а и в другите градове - усилена селянизация на градовете от малкото останали, но много отчетливи, селяни и усилена вилализация на селата от бивши граждани, които пък рядко могат да си отгледат нещо в градината, да не говорим да имат животни. И двете групи реват, че градовете станали като села, а агнешкото било по 20 евро и нямало български плодове, зеленчуци, мляко и месо.

    17:08 21.04.2026

  • 22 Причината

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Луд":

    са точно кифлите и батките, които продадоха на родата имоти по села и градове, кактус не могат да отгледат, образованието им е ала Право от ЮЗУ или Френска филология от Чирпанския и ги облъчват, че сега се карат СУВове. СУВове, които нито стават за офроуд, нито са нужни за града. Утре, ако им направят подходяща рекламна кампания, ще са убедени, че модата сега е на сайтовете и ще си купуват такива да се придвижват от Люлин 5 до Люлин 10, докато возят йоркито.

    Коментиран от #23

    17:14 21.04.2026

  • 23 Вановете

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Причината":

    беше преди ейай да се намеси. Но може да ги накарат и багери, трактори, автобуси да карат.

    17:15 21.04.2026

  • 24 Турбо

    8 1 Отговор
    Комбито е най практичния избор за дълъг път за семейства с деца.Има достатъчно място за хора, домашни любимци и багаж.

    17:15 21.04.2026

  • 25 Тити

    4 0 Отговор
    Как па решиха че хората не искат комбита.

    18:01 21.04.2026

  • 26 аз съм!

    4 1 Отговор
    Точно обратното , купувачите вече не искат СУВ - всяка марка заля пазара с извращения , комбитата се завръщат с пълна пара.

    18:11 21.04.2026

  • 27 Да бих искал

    1 0 Отговор
    Ще го питаш ли, иши аз да си го питам?

    18:12 21.04.2026

  • 28 Една

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Луд":

    от основните причини да избера СУВ е, защото с жената сме по 2 метра високи и вече имаме проблеми със ставите и гърба покрай децата и навеждането. Другата причина е, че има прекалено много калъфи, джуки и тн с 3+ тона джипки и не се чувствам в безопасност в ниска кола, а няма изглед да ги забранят скоро - даже става по зле. Следващата ще е голям ван, бус, джип или американка. Ако има пара за параход ще е най-добре.

    19:25 21.04.2026

  • 29 Ироничен

    2 0 Отговор
    Не точно. Години наред съм карал комбита, но фирмите все - повече ги караха да приличат на някакви...спортни идеи.
    И сега карам БМВ комби Ф11, но въпреки огромните външни размери влизането и излизането са неудобни. Колата се е превърнала в една замазана крива пирамида. Старо Волво /12години по-старо/ бе с10 сантиметра външно по-тясно и все пак по-удобно.

    19:58 21.04.2026

  • 30 Косув

    0 1 Отговор
    Мерцедеси искат ли да купуват?

    20:27 21.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Дали не е защото комбито на Мерцедес много прилича на.... катафалка 🤔

    20:54 21.04.2026