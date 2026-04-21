Mercedes: Купувачите вече не искат комбита

Световният автомобилен пазар претърпява значителна промяна, и традиционният силует с „дълъг покрив“ е изправен пред несигурно бъдеще в Mercedes-Benz. Макар ентусиастите и европейските купувачи отдавна да възприемат комбито като идеалното съчетание между практичност и стабилност при високи скорости, техническата реалност на пазара става все по-трудна за игнориране. Роберт Лешник, ръководител на отдела за екстериорен дизайн в компанията, подчертава явното географско разделение, което заплашва оцеляването на модели като C-Class и E-Class T-models след изтичането на настоящия им жизнен цикъл.
Проблемът се състои предимно в глобалния обем и регионалните предпочитания. От гледна точка на производството, един продукт трябва да се представя добре в три основни региона: Северна Америка, Китай и Европа. В Съединените щати предпочитанието към SUV-та с висок просвет е направило комбито практически остаряло.
Mercedes преди това проучи пазара с CLS Shooting Brake, но установи липса на купувачи. В Китай, най-големия автомобилен пазар в света, комбито остава нишова концепция, която не намери отклик сред потребителските навици. Това оставя Европа като единствената останала крепост, но дори и тук нарастващите разходи за премиум платформи като E-Class стесняват кръга на потенциалните купувачи.
Предстоящата електрическа C-Class, която бележи шестото поколение на модела, служи като критичен кръстопът за този тип каросерия. От представянето на S202 в средата на 90-те години на миналия век, C-Class никога не е оставала без T-модел. Въпреки това, с преориентирането на марката към стратегията „electric-first“, финансовата обосновка за разработването на специфична платформа за електромобили с дълъг покрив става все по-трудна за оправдаване. Това потенциално отклонение идва в момент, когато конкуренцията в Мюнхен поема по различен път, като BMW наскоро подсказа за i3 Touring, за да предизвика директно сегмента на електрическите автомобили от среден клас.
Иронията на тази „мрачна“ перспектива е, че тя съществува въпреки естетическото и функционалното признание за този формат в дизайнерските студия. Самият Лешник описва настоящия модел T от E-Class като „почти перфектен“, но дизайнерското съвършенство не може да надделее над „студения старт“ на спадащите данни за продажбите. Ако Mercedes-Benz в крайна сметка реши да прекрати производството на моделите Shooting Brake и T-model до 2030 г., това ще бележи края на една ера за европейския „Autobahn express“, като фокусът на марката ще се пренасочи изцяло към SUV-ове с висока печалба и аеродинамични седани.
Бихте ли искали да разгледате сравнителната аеродинамика на настоящия модел E-Class T и SUV-а EQE, за да видите колко пробег всъщност се губи при преминаване към каросерия с по-голям обем?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #3, #17
15:58 21.04.2026
2 Георги
Коментиран от #13
15:58 21.04.2026
3 Георги
До коментар #1 от "хъхъ":не, просто някои хора имат семейства и им трябва пространство в колата
Коментиран от #6
15:59 21.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Коментиран от #8, #10
16:01 21.04.2026
6 хъхъ
До коментар #3 от "Георги":Някои роднини в багажника на комбито ли ги возите?
Коментиран от #9
16:01 21.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 реалистъ
До коментар #5 от "Сталин":Е-класите w210 и w211 са най-грозните и тромави катафалки.
16:02 21.04.2026
9 Георги
До коментар #6 от "хъхъ":роднини? Ти семейство с роднини ли го свързваш? Повечето хора под семейство разбират съпрузи и деца.Както и да е, дори и да включим кръвните роднини пак не става въпрос само за хората, а най-вече за багажа им - обикновено той отива в багажника.
16:05 21.04.2026
10 Георги
До коментар #5 от "Сталин":как така кой? Хората умират за да се возят в катафалка!
16:06 21.04.2026
11 Мда
16:11 21.04.2026
12 Галин не само, че не си е писал статията
16:16 21.04.2026
13 Боко праните гащи
До коментар #2 от "Георги":Мисирки Булю булю булю
16:17 21.04.2026
14 Име
Коментиран от #15, #19
16:32 21.04.2026
15 Като
До коментар #14 от "Име":Като не разбираш защо се изказваш? Всеки кара каквото му харесва според възможностите, разбиранията и нуждите си. Е такива като теб, дето умрат да си налагат възгледите, без да разбират, много дразнят
16:43 21.04.2026
16 Долу ЕС
16:53 21.04.2026
17 2554
До коментар #1 от "хъхъ":Ти дай буркани и пържоли, пък не ме мисли с сакво ще ги пренасям
Коментиран от #21
16:57 21.04.2026
18 ООрана държава
16:59 21.04.2026
19 СУВ модата
До коментар #14 от "Име":е просто поредния пример колко малко прагматично е съвременното общество. Живееш в Европа, с добри като настилка(т.е. не в България), но тесни улици, караш примерно 80% градско и 20% извънградско (пак минус за СУВовете на магистрала или скоростен път), и си купуват по-тежки с безсмислено висок за условията просвет и завишен разход СУВове, че дори и гумите са им по-скъпи. На всичко отгоре масово се возят сами или с по един пътник в колата.
17:01 21.04.2026
20 Луд
Коментиран от #22, #28
17:02 21.04.2026
21 Този
До коментар #17 от "2554":"гражданин" нищо не може да даде, защото вече са продали на баба му нивите и не може да го изгони вече никой от Манастирски ливади, откъдето се смее на тези като него, ама живеещи в Обеля или Ботунец. Софиянци масово се изнесоха към селата, а селяните масово се нанесоха в София. И това не е само в София, а и в другите градове - усилена селянизация на градовете от малкото останали, но много отчетливи, селяни и усилена вилализация на селата от бивши граждани, които пък рядко могат да си отгледат нещо в градината, да не говорим да имат животни. И двете групи реват, че градовете станали като села, а агнешкото било по 20 евро и нямало български плодове, зеленчуци, мляко и месо.
17:08 21.04.2026
22 Причината
До коментар #20 от "Луд":са точно кифлите и батките, които продадоха на родата имоти по села и градове, кактус не могат да отгледат, образованието им е ала Право от ЮЗУ или Френска филология от Чирпанския и ги облъчват, че сега се карат СУВове. СУВове, които нито стават за офроуд, нито са нужни за града. Утре, ако им направят подходяща рекламна кампания, ще са убедени, че модата сега е на сайтовете и ще си купуват такива да се придвижват от Люлин 5 до Люлин 10, докато возят йоркито.
Коментиран от #23
17:14 21.04.2026
23 Вановете
До коментар #22 от "Причината":беше преди ейай да се намеси. Но може да ги накарат и багери, трактори, автобуси да карат.
17:15 21.04.2026
24 Турбо
17:15 21.04.2026
25 Тити
18:01 21.04.2026
26 аз съм!
18:11 21.04.2026
27 Да бих искал
18:12 21.04.2026
28 Една
До коментар #20 от "Луд":от основните причини да избера СУВ е, защото с жената сме по 2 метра високи и вече имаме проблеми със ставите и гърба покрай децата и навеждането. Другата причина е, че има прекалено много калъфи, джуки и тн с 3+ тона джипки и не се чувствам в безопасност в ниска кола, а няма изглед да ги забранят скоро - даже става по зле. Следващата ще е голям ван, бус, джип или американка. Ако има пара за параход ще е най-добре.
19:25 21.04.2026
29 Ироничен
И сега карам БМВ комби Ф11, но въпреки огромните външни размери влизането и излизането са неудобни. Колата се е превърнала в една замазана крива пирамида. Старо Волво /12години по-старо/ бе с10 сантиметра външно по-тясно и все пак по-удобно.
19:58 21.04.2026
30 Косув
20:27 21.04.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:54 21.04.2026