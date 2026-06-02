От 1 юли токът поскъпва с близо 3%, а парното - с почти 6%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г. Според разчетите на регулатора сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно – с 4,58%.
Предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ поскъпването е с 3,11%, за тези на „ЕВН България Електроснабдяване“ с 3,24%, а за абонатите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ с 2,38%. Най-голямо увеличение е предвидено за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ – 5,80%.
По отношение на топлинната енергия КЕВР предлага средно увеличение от 4,58% за периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г., пише БГНЕС.
Най-голям ръст на цената е заложен за „Топлофикация Плевен“ – 5,54%, следвана от „Топлофикация София“ с 5,50%, „Топлофикация Плевен“ с 5,54%, „Веолия Енерджи Варна“ с 5,19% и „Топлофикация Сливен“ с 5,18%. За абонатите на „Топлофикация София“ това означава увеличение на цената от 69,48 евро на мегаватчас до 73,30 евро на мегаватчас.
Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Според КЕВР енергийните компании са настоявали за средно поскъпване на парното с 30,65%, като в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. Например „Топлофикация Русе“ е поискала ръст от 69,05%, а „Юлико-Евротрейд“ – от 64,61%.
От Комисията посочват, че въпреки високите цени на енергийните пазари са приложили рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата, за да ограничат натиска върху сметките на домакинствата. Според регулатора така България ще запази позицията си сред страните с най-ниски цени на електроенергията за битови потребители в Европа.
Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли.
