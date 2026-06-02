От 1 юли токът поскъпва с близо 3%, а парното - с почти 6%

2 Юни, 2026 17:01 812 47

Увеличението на цената е различно за отделните снабдители

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г. Според разчетите на регулатора сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно – с 4,58%.

Предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ поскъпването е с 3,11%, за тези на „ЕВН България Електроснабдяване“ с 3,24%, а за абонатите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ с 2,38%. Най-голямо увеличение е предвидено за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ – 5,80%.

По отношение на топлинната енергия КЕВР предлага средно увеличение от 4,58% за периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г., пише БГНЕС.

Най-голям ръст на цената е заложен за „Топлофикация Плевен“ – 5,54%, следвана от „Топлофикация София“ с 5,50%, „Топлофикация Плевен“ с 5,54%, „Веолия Енерджи Варна“ с 5,19% и „Топлофикация Сливен“ с 5,18%. За абонатите на „Топлофикация София“ това означава увеличение на цената от 69,48 евро на мегаватчас до 73,30 евро на мегаватчас.

Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Според КЕВР енергийните компании са настоявали за средно поскъпване на парното с 30,65%, като в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. Например „Топлофикация Русе“ е поискала ръст от 69,05%, а „Юлико-Евротрейд“ – от 64,61%.

От Комисията посочват, че въпреки високите цени на енергийните пазари са приложили рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата, за да ограничат натиска върху сметките на домакинствата. Според регулатора така България ще запази позицията си сред страните с най-ниски цени на електроенергията за битови потребители в Европа.

Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    23 0 Отговор
    Ко стааа фотоволтаици...ем супсидирани ем на свои..ем кожодери...на ви мамуни ящи банани! Всичкуту ще стане кът всв...тепачка накрая....

    Коментиран от #22

    17:05 02.06.2026

  • 2 Тома

    23 1 Отговор
    Ние за това гласувахме защото не можем да живеем без да ни вдигат тока парното и всичко останало.Много ни е гуд така

    17:05 02.06.2026

  • 3 На какво основание

    29 1 Отговор
    се вдигат цените на тока?!Нали преди половин година го увеличиха?! Или вече регулярно ще го увеличаваме всяка година?! В същото време хмпацурян зове да не се осъвременяват доходите?! Докога така?!Народееее!!!!

    Коментиран от #28, #29

    17:06 02.06.2026

  • 4 Ура,,Ура

    26 1 Отговор
    Вдигайте, вдигайте! И тока и водата и парното! И после ще обикаляте студията да обяснявате как се борите с високите цени в магазините. И си мислите, че тоя изборен комфорт ще продължава вечно.

    17:08 02.06.2026

  • 5 Алоууу

    9 1 Отговор
    чуеш ли, бай Радко, А.В вдига цените на ток и парно. В тая държава има само два фактора - РР, който сваля цени и А.В, който вдига цени. Да живее Радко Боташа

    17:09 02.06.2026

  • 6 Гост

    12 1 Отговор
    М-цата ви! Защо да поскъпва парното, като и сега ни завличат с тази хладка вода, която подават към абонатите?
    Водата се подава с по-ниска температура, вентилът на топлостанцията в мазата е постоянно отворен, защото се мъчи да загрее водата до някакви градуси, и така разходът през уреда е по-висок. Докога с тези шашми?

    17:09 02.06.2026

  • 7 Гост

    9 1 Отговор
    Колко сменени тръби оставихте без изолация, за да топлоотдават в земята, че да надуваме кранчетата повече и водомерите да въртят повече, а?
    Докога правителствата ще се правят, че не чуват и не виждат за каква далавера на наш гръб иде реч?

    17:11 02.06.2026

  • 8 А какво става,

    10 3 Отговор
    когато поскъпнат и горивата, и тока?

    Въпрос за подскачащи жълтопаветници.

    17:13 02.06.2026

  • 9 да и кевр е защитиник на

    9 0 Отговор
    монополистите а зимат заплати от народа

    17:14 02.06.2026

  • 10 Вие сте долна крадлива мафия

    13 1 Отговор
    Без срамни наглеци

    17:14 02.06.2026

  • 11 тъй ли...

    6 0 Отговор
    Все по-топлите зими карат хората все по-малко да ползват парното. А Топлофикациите дерат все по-надълбоко, за да имат за заплатки.
    Ако тук стане вечно лято, че и пустиня ако стане, Топлофикация пак ще скубе по 100 € на месец от абонатите за предоставена енергия и незаменими услуги.
    Закон, хранещ някого си.

    17:15 02.06.2026

  • 12 Пич

    6 1 Отговор
    Обяснявам, обяснявам......
    Ама говедата приемат желаното за действителното...
    И ми се правят на умни даже...

    Про ст народ, слаба държава!!!

    17:17 02.06.2026

  • 13 Европеец

    12 3 Отговор
    Браво ! Трябва да се трупат средства за Героите на Украйна !

    17:17 02.06.2026

  • 14 Интересно

    5 1 Отговор
    Докато една единица по топломер не е с твърда цена, като на електромерите и водомерите, няма как да ме убедите, че нещата са в интерес на клиентите ви.
    Дяловото разпределение е измислено за да одрусва клиента и да препълва джобовете на доставчика.

    17:18 02.06.2026

  • 15 своге

    6 1 Отговор
    А къде е Румборак/д/? Така за 1400000 обратно на умните питам.

    Коментиран от #19

    17:18 02.06.2026

  • 16 Пишман

    11 1 Отговор
    Ние на село нищо не можем да реагираме. Ама вие софиянците що не изхвърлите това кевър? Разтурете това гнездо на оси? Изгонете ги?

    Коментиран от #44

    17:19 02.06.2026

  • 17 САНДОКАН

    12 2 Отговор
    В клуба на богатите е скъпо . Тепърва ще ни става ясно че там е само за богати , но някой трябва и да ги обслужва

    17:20 02.06.2026

  • 18 изнемогващ под товара на властимащите

    8 1 Отговор
    И си сменете водомерите и топломерите за ваша сметка.
    На мен не ми трябва ни водомер, ни топломер. Тези уреди ви трябват на вас, за да ни пребърквате нас. Поддържайте си ги вие. Ясен ли съм?

    17:21 02.06.2026

  • 19 Компот

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "своге":

    Тази комисия е независима! Ако премиера се намеси в решенията и пак ще има голям мрън от постоянните мрънкащи!

    Коментиран от #23

    17:22 02.06.2026

  • 20 ООрана държава

    6 1 Отговор
    А тия тръгнали да взимат от пенсионерите че да си закърпят сметките

    17:22 02.06.2026

  • 21 Прогресивен българин

    9 3 Отговор
    Какво става? Нали Радев щеше да сваля цените и да спира вересиите?Май всичко се вдига, само пенсиите намаляват...

    Коментиран от #25

    17:23 02.06.2026

  • 22 Зелена революция

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Али Бабано е виновен

    17:23 02.06.2026

  • 23 тъй ли...

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Компот":

    Щом някой им плаща заплатите, няма как да са независима комисия.

    17:23 02.06.2026

  • 24 Черна станция

    6 1 Отговор
    А, заплатите кога се изравняват с тези, на другите от Клуба на Богатите?

    Коментиран от #33

    17:24 02.06.2026

  • 25 Компот

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Прогресивен българин":

    Само да си намери вълшебната пръчка и тогава!

    17:24 02.06.2026

  • 26 Тези

    0 7 Отговор
    И докога все едни и същи ще ви лъжат толкова години лупаци.Мразите софиянци от тростотия и злоба но пак те ще ви сасяват с протести.ППДБ ги готвят.Помнете и не само да лаете.

    Коментиран от #30, #34

    17:26 02.06.2026

  • 27 И аз скачах на паважа

    6 2 Отговор
    Важното е че в магазина има евтени банани

    Коментиран от #32

    17:26 02.06.2026

  • 28 депутатник

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "На какво основание":

    Цените на тока за индианци се вдигат, за да може да се вдигнат изкупните цени на тока от фотоволтаиците на депутатските фирми.

    17:26 02.06.2026

  • 29 Екстра

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "На какво основание":

    Цените се вдигат на основание, че сме в клуба на богатите, а в тоя клуб ниските цени са обида за членовете му. Другото основание е че се грижат за нас да не преяждаме, а понеже ако има пари ще преяждаме, за това, като платим сметките за ток и п-орно няма да останат много пари за храна, а казват и че е по-здравословно да се живее на по-хладно, почти да е студено, по-облечени с дебели чорапки и пулоферчета, никакво спане по потник, само с дебелата пижама и без да си изуваме чорапито. Туй то, на ви Европейски съюз, на ви шенген, на ви и еврозона.

    17:27 02.06.2026

  • 30 Компот

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тези":

    Ако ще са от ПП и ДБ не ги искам! Мирчев, Гномчо, Пърхути, Мишоци и други не искам тях!

    17:28 02.06.2026

  • 31 честито бангаранга

    4 0 Отговор
    Браво. Тове е прекрасна новина. Малко е , но от сърце.Нали сме по богати . Може още след шист месеца.

    17:28 02.06.2026

  • 32 Русенец

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "И аз скачах на паважа":

    Тия банани оправдават всичко в живота на гиб0ните.
    Бензина поскъпна, но имало банани.
    Месото поскъпна, но имало банани.
    Яйцата и млякото поскъпнаха, но имало банани.
    Хлябът поскъпна - пак банани.
    Ток, вода, парно поскъпват - банани, банани, банани.
    Култура, изкуство, образование, здравеопазване..... Всичко беше изтъргувано за едни банани.
    Прав беше онзи, който каза, че на гербът ни трябва да има не лъв, а банан, и всички мумунки да му се кланяме.

    17:29 02.06.2026

  • 33 Така и баба знае

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Черна станция":

    С изравнени заплати всеки знае да се оправя, това е толкова просто и логично, сега тук само за наше добро и в наша полза, експериментално ще се търси модел за справяне с 5-10 пъти по-ниски заплати, да им покажем ние колко сме издържливи, корави и умни.

    17:31 02.06.2026

  • 34 ППДБ

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тези":

    докарахте Радко Пиратко два пъти на власт, сега ще го сваляте?!

    Марш под юмручето!

    17:31 02.06.2026

  • 35 цсокас

    3 2 Отговор
    Оказа се че най големите олигарси за новите измамници от ПБ са пенсионерите. Намалят им пенсиите, и им вдигат още тока и парното че до сега е малко и се чудят къде да си харчат пенсиите. И за лекарства нямат но сега още малко ток и парно да намалят, и храната като намалят и ще се преборят с олигархията. А 2 те свини от ГЕРБ и ДПС дето ограбиха България, още грухтят на свобода??? Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя дето ни докара до тази мизерия още не е в пандиза. Време е летеца да почне да лети без самолет. Няма какво да го търпим този калпаазанин и другарчетата му некадърници. Време е да си ходят щом на хляба на най бедните посягат. Слава на Господ Иисус Христос, вече такива филми сме ги гледали и са тъпи.

    Коментиран от #39

    17:32 02.06.2026

  • 36 хахахаха

    4 1 Отговор
    тока поскъпва лятото, на фона на толкова много фотоволтаици, всичко е сбъркано в тая държава, а след някоя седмица почваме да изнасяме евтин ток, защото няма какво да го правим, министъра на енергетиката веднага оставка!!!

    17:33 02.06.2026

  • 37 Евролибераст

    3 0 Отговор
    Чия собственост бяха Топлофикациите?
    С кого беше партньор той?
    С един каубой с фамилия на храсталак, не беше ли?

    17:34 02.06.2026

  • 38 И що беРадефф

    1 1 Отговор
    Нали щеше да потече мед и маслоКажи бе Селен чорап Руски ,ако си учил в САЩ .Личи ти комундрелскста фланелка.

    Коментиран от #43

    17:34 02.06.2026

  • 39 Компот

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "цсокас":

    Наистина е редно да подгонят двата толупа ама това е работа на прокуратурата и съда. А те още са си под управлението на толупите. И не само тях!

    17:35 02.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Севдалина

    3 0 Отговор
    Нищо не, двете само 4.5 %. поскъпване!
    Може оше до 40-50 %. По лесно се смята!
    Мишки на прогреса!

    17:35 02.06.2026

  • 42 Преднамерени случайности

    2 0 Отговор
    Ингилизова, само за София пишеш колко евро са за мегаватчас?? А за България с колко процента е увеличението. Зная защо случайно пропускаш. В София е най-скъпо парното, защото заплатите са по-ниски от тези в България.

    17:36 02.06.2026

  • 43 Компот

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "И що беРадефф":

    Ти май вярваш в Дядо Коледа?
    Няма на света човек дето да ни извади от калта за толкова кратко време!

    17:36 02.06.2026

  • 44 Киро!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пишман":

    Това е изборът! Иначе няма оправия!

    17:38 02.06.2026

  • 45 Русенец

    0 0 Отговор
    Че и русенската топлофикация е собственост на плевенската, а тя е с най-голямото поскъпване.
    Честито!

    17:39 02.06.2026

  • 46 Ресточ

    0 0 Отговор
    Реактивна България, на най-високата скорост ни лъже че, ни приглуши ушите, на 960 000 българи с минимални пенсии, скока
    астрономически, 7,8%!Само ток и вода поскъпването е 4,5%.Де е Киро, на кирия!

    17:42 02.06.2026

  • 47 РЕВОЛЮЦИЯ

    0 0 Отговор
    БЕЗ ПРОТЕСТИ И СОПИ НЯМА ДА МИНЕ.

    17:44 02.06.2026

