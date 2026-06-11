Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

Прокуратурата води разследване във връзка със случай, при който на 10 юни в Кнежа мъж е теглил кучето си, вързано за кола.
Кучето е прегледано от ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното.
То е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи. Установен е извършителят - 65-годишен мъж, собственик на кучето, съобщиха от обвинението.
Той е привлечен като обвиняем за това, че е извършил непристойни действия, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.
Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #8
16:42 11.06.2026
2 Пич
16:42 11.06.2026
3 Сталин
16:42 11.06.2026
4 тих шепот
16:43 11.06.2026
5 АБЕ НА ТИЯ ПРОКУРОРИ МНОГО
16:46 11.06.2026
6 ван мaaмy
16:55 11.06.2026
7 Мими Кучева🐕
17:03 11.06.2026
8 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "Сила":Спокойно,с кучънцито вече работи психолаг!
🐕🐕🐕🥳💋💋💋💋🤣🤣🤣🤣👍
17:05 11.06.2026
9 При влачене с кола
Коментиран от #11
17:08 11.06.2026
10 Емигрант
17:32 11.06.2026
11 По-скоро
До коментар #9 от "При влачене с кола":Не е могъл да запали и е впрегнал песа да тегли.
17:38 11.06.2026