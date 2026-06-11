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Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

11 Юни, 2026 16:37 699 11

  • влачене-
  • куче-
  • кола-
  • кнежа

Кучето е прегледано от ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното

Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата води разследване във връзка със случай, при който на 10 юни в Кнежа мъж е теглил кучето си, вързано за кола.

Кучето е прегледано от ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното.

То е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи. Установен е извършителят - 65-годишен мъж, собственик на кучето, съобщиха от обвинението.

Той е привлечен като обвиняем за това, че е извършил непристойни действия, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    18 1 Отговор
    Безкрайна и необятна е БГ изродщината и садизма ...."земя като една човешка длан " а толкова много изроди и садисти !!!?

    Коментиран от #8

    16:42 11.06.2026

  • 2 Пич

    7 8 Отговор
    Голем бандит, големо нещо !!! А Благо Коцев е невинен, и вече си уволни заместнико!!! Па и престъплението да вземеш милиарди евро от рушвети, за да допуснеш украински анклав в България, въобще не е толкова тежко, колкото влаченето на кучета!!!

    16:42 11.06.2026

  • 3 Сталин

    7 8 Отговор
    То в България права само имат сигани евреи и псета,а българите кучета ги яли

    16:42 11.06.2026

  • 4 тих шепот

    11 4 Отговор
    Когато става дума за куче нашата героична прокуратура е много експедитивна. Когато става дума за незаконни градове, за джуджета, за фалшиви дефицити, за кражби и други подобни, нашата прокуратура хич не е героична.

    16:43 11.06.2026

  • 5 АБЕ НА ТИЯ ПРОКУРОРИ МНОГО

    3 2 Отговор
    БЕДЕН РЕЧНИКА СИИИИЧКИТТЕ ЗА СИИИИЧКО СЕ ,,ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЗОСТ,, ПОЛЗВАТ.......НЕ ЗБЕХМЕ ЧЕ ДЪРЗОСТТА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ...... СИИИЧКИИТЕ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ СА БИЛИ ДРЪЗКИ ХОРА ТИЯ ДРУГИТЕ ДЕТ НЕ СА ПОДКРЕПИЛИ ВЪСТАНИЕТО НЕ СА ДРЪЗКИ........КОИ СА ЧИТАВИ СПОРЕД ВАС.....

    16:46 11.06.2026

  • 6 ван мaaмy

    3 3 Отговор
    Тия прокурори, задържаха човека, щото влачил куче.... пък кога "куче влаче рейс.... диря няма, ей"

    16:55 11.06.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Кучетата на ромите в Кнежа бягат с бясна скорост.🐕🐕🐕🥳🤣👍

    17:03 11.06.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Спокойно,с кучънцито вече работи психолаг!
    🐕🐕🐕🥳💋💋💋💋🤣🤣🤣🤣👍

    17:05 11.06.2026

  • 9 При влачене с кола

    1 3 Отговор
    Това куче щеше да е кожа и месо ,най вероятно го е разхождал

    Коментиран от #11

    17:08 11.06.2026

  • 10 Емигрант

    1 0 Отговор
    Див приматт ! Защо се обиждате в България като ви казват, че сте диваци, в коя държава се случват такива извръщения, някой може ли да назове такава, дори и в Африка хората там вече се цивилизоваха ? Нямате строги закони с които навсякъде се цивилизоват народите, политиците ви умишлено не приемат такива, защото техните богатства зависят точно от такива ориматти като този, ако е тук това животно ще отнесе като минимум 10 години затвор за извращения и жестокост към животно, повтарям минимум 10 ГОДИНИ ЗАТВОР ! Не се чудете, че ви избиват по пешеходни пътеки, при гонки, пияни и дрогирани, така политиците ви поддържат страх и подчинение у вас и спокойни си купуват имоти в цивилизовани държави, а вие дори сте способни да се избиете заради някоя политическа шайка участваща в изборите ! Смотанн и твърде неразумен и необразован народ сте, само си мислите, че сте цивилизовани, вие като цяло сте диви пещерняци, дори не знаете какво е демокрация, плюете по Запада, защото така ви обработват празните кратуни !

    17:32 11.06.2026

  • 11 По-скоро

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "При влачене с кола":

    Не е могъл да запали и е впрегнал песа да тегли.

    17:38 11.06.2026

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