Без срам: Ергенът Стоян опипа гърдите на Джулиана Гани и Санта Китана (ВИДЕО)

Поредна провокативна изява на „Ергенът“ Стоян Димов от последния сезон на шоуто разбуни духовете в социалните мрежи. Риалити звездата се появи във видео заедно с Джулиана Гани и Санта Китана, а поведението му предизвика бурни коментари.
В клипа Стоян се впуска в необичайно сравнение между двете популярни дами, като дори си позволява да направи собствена „оценка“ на външния им вид. След кратък разговор и опипване той стигна до извода, че бюстът на Санта Китана е по-голям, пише Шоу Блиц.
Видеото събра десетки реакции онлайн. Част от потребителите приеха случката като безобидна шега и забавен момент между приятели, докато други определиха поведението като прекалено и неуместно.
Особен интерес предизвика и въпросът как би реагирал съпругът на Джулиана Гани на подобна ситуация. Именно това се превърна в една от най-коментираните теми под публикацията.
Самата Джулиана изглеждаше напълно спокойна и не показа притеснение от случващото се пред камерата. Това обаче не спря вълната от коментари, като мнозина продължиха да обсъждат дали подобни провокации са просто част от шоубизнеса или преминават границата на добрия вкус. "Жалко", "Прекалено", "Простотия", гласят някои от коментарите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
17:35 10.06.2026
2 кака кифла
хора дет си кихат
17:36 10.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
17:40 10.06.2026
4 Макето
17:41 10.06.2026
5 на село им викат бозки
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Гърдите са за бозане.
17:41 10.06.2026
6 Тити
17:42 10.06.2026
7 да питам
17:42 10.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Батето
17:57 10.06.2026
10 зрител
17:57 10.06.2026
11 Божеее
17:58 10.06.2026
12 владѝмир
17:59 10.06.2026
13 Това циликон бе
18:01 10.06.2026
14 Дедо
18:02 10.06.2026
15 ООрана държава
18:11 10.06.2026