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Без срам: Ергенът Стоян опипа гърдите на Джулиана Гани и Санта Китана (ВИДЕО)

Без срам: Ергенът Стоян опипа гърдите на Джулиана Гани и Санта Китана (ВИДЕО)

10 Юни, 2026 17:31 965 15

  • ергенът-
  • стоян димов-
  • санта китана-
  • джулиана гани-
  • бюст-
  • гърди

Куп възмутени реакции последваха видеото

Без срам: Ергенът Стоян опипа гърдите на Джулиана Гани и Санта Китана (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поредна провокативна изява на „Ергенът“ Стоян Димов от последния сезон на шоуто разбуни духовете в социалните мрежи. Риалити звездата се появи във видео заедно с Джулиана Гани и Санта Китана, а поведението му предизвика бурни коментари.

В клипа Стоян се впуска в необичайно сравнение между двете популярни дами, като дори си позволява да направи собствена „оценка“ на външния им вид. След кратък разговор и опипване той стигна до извода, че бюстът на Санта Китана е по-голям, пише Шоу Блиц.

Видеото събра десетки реакции онлайн. Част от потребителите приеха случката като безобидна шега и забавен момент между приятели, докато други определиха поведението като прекалено и неуместно.

Особен интерес предизвика и въпросът как би реагирал съпругът на Джулиана Гани на подобна ситуация. Именно това се превърна в една от най-коментираните теми под публикацията.

Самата Джулиана изглеждаше напълно спокойна и не показа притеснение от случващото се пред камерата. Това обаче не спря вълната от коментари, като мнозина продължиха да обсъждат дали подобни провокации са просто част от шоубизнеса или преминават границата на добрия вкус. "Жалко", "Прекалено", "Простотия", гласят някои от коментарите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    5 0 Отговор
    Трябва да се казва Санта Писюна

    17:35 10.06.2026

  • 2 кака кифла

    6 0 Отговор
    могат да пипат силикона
    хора дет си кихат

    17:36 10.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Те гърдите на жените са за това.

    Коментиран от #5

    17:40 10.06.2026

  • 4 Макето

    5 0 Отговор
    Как може такава пошлост да бъде обект на интерес? Там, в Бг-то май наистина сте се обезличили?

    17:41 10.06.2026

  • 5 на село им викат бозки

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Гърдите са за бозане.

    17:41 10.06.2026

  • 6 Тити

    4 0 Отговор
    Ееееее чудо невиждано как ще ни стигнат Китайците???

    17:42 10.06.2026

  • 7 да питам

    3 0 Отговор
    Абе , що ни занимавате сгл.пости ? Герге , яла да опипаш мекия ..

    17:42 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Батето

    1 0 Отговор
    Пълен потрес и простотия. Опипва силикон, 90% от слагащите си го не са добре с мисловните възможности.

    17:57 10.06.2026

  • 10 зрител

    1 0 Отговор
    ДОКОГА БОКЛУЦИ на екрана !!???

    17:57 10.06.2026

  • 11 Божеее

    3 0 Отговор
    Колко про100 тия има по българската земя

    17:58 10.06.2026

  • 12 владѝмир

    1 0 Отговор
    СТИГА ЗАПЪРТЪЦИ !!!

    17:59 10.06.2026

  • 13 Това циликон бе

    0 0 Отговор
    Цомбил е ментетата.

    18:01 10.06.2026

  • 14 Дедо

    0 0 Отговор
    Стоенчо Епа ела да опипаш мекия да кажеш колко е в сантиметри

    18:02 10.06.2026

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ревете да се забранявали социални мрежи за непълнолетни, а тая п0миq се предава свободно в български ефир па не ревете да се забранява....

    18:11 10.06.2026