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Доналд Тръмп: Обичам инфлацията

Доналд Тръмп: Обичам инфлацията

11 Юни, 2026 16:46 1 029 20

  • доналд тръмп-
  • инфлация-
  • сащ-
  • долар-
  • републиканска партия

По-високата инфлация повишава вероятността Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти в опит да ограничи разходите

Доналд Тръмп: Обичам инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Обичам инфлацията. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като официални данни показаха, че цените в страната са се повишили миналия месец с най-бързия си темп през последните три години, предаде БиБиСи.

Според данните на Бюрото по трудова статистика (BLS) цените са се повишили с 4,2% през предходните 12 месеца. Темпът на увеличение - от 3,8% през април, се дължи на покачващите се разходи за енергия заради войната срещу Иран.

"Обичам ги. Числата бяха страхотни. Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията", заяви Тръмп в Белия дом по повод представените данни. Все пак той обеща, че покачващите се цени "ще се сринат като камък", когато войната с Иран приключи.

По-късно пред New York Post Тръмп се оправда, че забележките му са били извадени от контекста, като уточни, че имал предвид, че всъщност харесва факта, че инфлацията не е по-висока.

"Харесват ми данните за инфлацията заради това, за което говоря. Числата ще бъдат феноменални, защото това, което показва, е, че въпреки факта, че сме във война, числата са много по-ниски от очакваното, а когато излезем от тази война, числата ще бъдат по-ниски, отколкото бяха дори преди тя да започне", смяна американският президент.

В по-ранните си коментари в отговор на последните данни за инфлацията президентът заяви, че американските сили са провели нощни операции, за да вземат "милиони барели" петрол от Иран, което според него е допринесло за лек спад на цените на петрола.

"Когато този конфликт приключи... ще видите как цената на петрола пада до предишното си ниво", обеща Тръмп.

Президентът посочи пътуване до Айова в началото на 2026 г., като тогава видял бензинът да се продава за 1,85 долара за галон и се е категоричен, че "много скоро ще се върнем на тези нива".

Глобалният бенчмарк за петрол, суровият сорт Brent, все още се търгува значително по-високо от нивата преди войната.

Сряда отбеляза третия пореден месец, в който индексът на потребителските цени (ИПЦ) в САЩ се покачва, като домакинствата все повече усещат напрежението от войната на САЩ и Израел в Иран.

Тръмп вече е заявявал, че инфлацията се засилва само временно и очаква тя бързо да се охлади след края на войната.

Инфлацията все още е далеч под пика от 9,1% при неговия предшественик Джо Байдън в средата на 2022 г. Но все пак това представлява политически проблем за Тръмп, като се има предвид, че избирателите класираха икономиката като основен проблем преди междинните избори през ноември.

По-високата инфлация повишава вероятността Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти в опит да ограничи разходите.

Според отделни данни на автомобилната група AAA, средната цена на галон обикновен бензин в САЩ в момента е 4,15 долара, което е рязко увеличение от 2,98 долара пред февруари преди САЩ и Израел да ударят Иран.

Данните на Бюрото по трудова статистика също така посочват нарастващите разходи за самолетни билети, лични и медицински грижи, отдих и комуникации.

По повод изказването на Тръмп за инфлацията лидерът на демократите в Сената Чък Шумер написа в социалната мрежа X, че "презрението му към вас е безгранично".

Тръмп беше критикуван за изказването си през миналия месец, че "ни най-малко" не е повлиян от финансовото положение на американците, когато става въпрос за гарантиране, че Иран няма да разработи ядрени оръжия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    16 1 Отговор
    УМЕН КАТО БОЙКО!

    16:47 11.06.2026

  • 2 Сила

    6 1 Отговор
    ...и шопската салата !!!

    Коментиран от #13

    16:48 11.06.2026

  • 3 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    Както се надявах след деменцията димукрат, тръмпи ще довърши обора.

    Коментиран от #12

    16:48 11.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Хазарите чрез инфлацията изкупуват всичко.

    16:48 11.06.2026

  • 5 8888

    8 1 Отговор
    Фалирал 509 пъти сега света иска да фалира.

    16:49 11.06.2026

  • 6 АБВ

    12 0 Отговор
    Пълен класически кретен

    17:03 11.06.2026

  • 7 Nполов екземпляр жълтак

    7 0 Отговор
    На прайда каква инфЕлация се очквавааа... Нямам търпение,,,

    Коментиран от #16

    17:05 11.06.2026

  • 8 Алибегов

    7 0 Отговор
    Нормално, няма бизнесмен, който да не обича инфлацията повече от жена си дори. Чувството да натовариш обикновения човек в цената е по-хубаво, от това да правиш любов

    17:09 11.06.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Бай Дончо вчера казА същото. Няма ли да ни залеете с поредната пропаганда, а само с Тръмп ще ни забавлявате днес?

    17:10 11.06.2026

  • 10 Радеф

    1 0 Отговор
    И Аз обичам инфлацията.

    17:10 11.06.2026

  • 11 Разбирач

    5 0 Отговор
    Кефи ме как оранжевия и още няколко дъртака се гарврят със света и на никой не му пука

    17:10 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Пид Дии Раzzин ,силата ти е там долу в лилава халл каа .

    17:11 11.06.2026

  • 14 Хотелиер

    2 0 Отговор
    И аз и колегите по черноморието също

    17:11 11.06.2026

  • 15 Ойл

    1 0 Отговор
    Инфлацията е най-сладкото нещо в бизнеса - оправдание да вдигнеш цените

    17:12 11.06.2026

  • 16 Жълтопаветка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Nполов екземпляр жълтак":

    Ехааа и яко плющене...Охххх да идва вече....

    17:12 11.06.2026

  • 17 Ами да! Инфлацията яде 40 трилионния

    1 0 Отговор
    дълг, но избирателите пък не я обичат тази инфлация, защото чрез нея плащат дългът.

    17:20 11.06.2026

  • 18 Ами

    1 0 Отговор
    Един ден като гръмне балона в IT сектора
    в САЩ ще се върнат с два века на зад.
    Ще е като в дивия запад.
    Бърз или мъртъв :)

    17:22 11.06.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    От там си пълниш джоба

    17:40 11.06.2026

  • 20 Тръмп е същият икономист

    0 0 Отговор
    като нашия Кокорчо!

    Инфлация, дефицит, дългова спирала, високи цени.

    17:54 11.06.2026