Доналд Тръмп: Обичам инфлацията

Обичам инфлацията. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като официални данни показаха, че цените в страната са се повишили миналия месец с най-бързия си темп през последните три години, предаде БиБиСи.

Според данните на Бюрото по трудова статистика (BLS) цените са се повишили с 4,2% през предходните 12 месеца. Темпът на увеличение - от 3,8% през април, се дължи на покачващите се разходи за енергия заради войната срещу Иран.

"Обичам ги. Числата бяха страхотни. Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията", заяви Тръмп в Белия дом по повод представените данни. Все пак той обеща, че покачващите се цени "ще се сринат като камък", когато войната с Иран приключи.

По-късно пред New York Post Тръмп се оправда, че забележките му са били извадени от контекста, като уточни, че имал предвид, че всъщност харесва факта, че инфлацията не е по-висока.

"Харесват ми данните за инфлацията заради това, за което говоря. Числата ще бъдат феноменални, защото това, което показва, е, че въпреки факта, че сме във война, числата са много по-ниски от очакваното, а когато излезем от тази война, числата ще бъдат по-ниски, отколкото бяха дори преди тя да започне", смяна американският президент.

В по-ранните си коментари в отговор на последните данни за инфлацията президентът заяви, че американските сили са провели нощни операции, за да вземат "милиони барели" петрол от Иран, което според него е допринесло за лек спад на цените на петрола.

"Когато този конфликт приключи... ще видите как цената на петрола пада до предишното си ниво", обеща Тръмп.

Президентът посочи пътуване до Айова в началото на 2026 г., като тогава видял бензинът да се продава за 1,85 долара за галон и се е категоричен, че "много скоро ще се върнем на тези нива".

Глобалният бенчмарк за петрол, суровият сорт Brent, все още се търгува значително по-високо от нивата преди войната.

Сряда отбеляза третия пореден месец, в който индексът на потребителските цени (ИПЦ) в САЩ се покачва, като домакинствата все повече усещат напрежението от войната на САЩ и Израел в Иран.

Тръмп вече е заявявал, че инфлацията се засилва само временно и очаква тя бързо да се охлади след края на войната.

Инфлацията все още е далеч под пика от 9,1% при неговия предшественик Джо Байдън в средата на 2022 г. Но все пак това представлява политически проблем за Тръмп, като се има предвид, че избирателите класираха икономиката като основен проблем преди междинните избори през ноември.

По-високата инфлация повишава вероятността Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти в опит да ограничи разходите.

Според отделни данни на автомобилната група AAA, средната цена на галон обикновен бензин в САЩ в момента е 4,15 долара, което е рязко увеличение от 2,98 долара пред февруари преди САЩ и Израел да ударят Иран.

Данните на Бюрото по трудова статистика също така посочват нарастващите разходи за самолетни билети, лични и медицински грижи, отдих и комуникации.

По повод изказването на Тръмп за инфлацията лидерът на демократите в Сената Чък Шумер написа в социалната мрежа X, че "презрението му към вас е безгранично".

Тръмп беше критикуван за изказването си през миналия месец, че "ни най-малко" не е повлиян от финансовото положение на американците, когато става въпрос за гарантиране, че Иран няма да разработи ядрени оръжия.