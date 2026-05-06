Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Шест основни грешки, които съкращават живота на акумулатора

Шест основни грешки, които съкращават живота на акумулатора

6 Май, 2026 10:30 1 519 8

  • акумулатор-
  • съвети

Въпреки че гаранцията на повечето устройства е между една и три години, при правилна експлоатация и изправна електрическа система те могат да ви служат вярно до осем години

Шест основни грешки, които съкращават живота на акумулатора - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Акумулаторът често е пренебрегван герой под капака, докато една студена сутрин просто не откаже да завърти. И макар мнозина да обвиняват съдбата или лошия късмет, истината е, че повечето батерии „умират“ не от старост, а поради системни грешки в поддръжката. Специалисти от бранша очертават няколко критични фактора, които могат да превърнат и най-скъпия модел в безполезен скрап за отрицателно време.

Един от най-тихите убийци на енергията е дългото стоене в гаража. Когато автомобилът не се кара с седмици, настъпва критична загуба на заряд, която необратимо разрушава оловните плочи. Но не само статичността е проблем – лошото закрепване също е фатално. Ако батерията буквално „подскача“ в гнездото си, вибрациите водят до механично отлепване на електродите и разпад на активната маса. Ако всеки шофьор отделяше по минута, за да затегне една гайка, хиляди акумулатори биха живели двойно по-дълго.

Зимата обаче е истинският тест за интелигентност на собственика. Когато батерията е полуизтощена, електролитът вътре става податлив на замръзване. Течността се превръща в лед, който се разширява и безпощадно спуква корпуса или раздробява плочите отвътре. Видите ли веднъж подута или пукната кутия, няма смисъл от опити за реанимация – единственият път е към пункта за рециклиране, тъй като изтеклият електролит е агресивен към всичко, до което се докосне.

Не бива да забравяме, че акумулаторът е част от сложна екосистема. Дефектен алтернатор, който подава твърде малко или твърде много напрежение, може буквално да „свари“ батерията, карайки течността в нея да изкипи. Към това добавяме и скритите течове на ток от старо окабеляване или некачествено монтирани аларми и мултимедии, които „изсмукват“ жизнените сили на колата през нощта.

Въпреки че гаранцията на повечето устройства е между една и три години, при правилна експлоатация и изправна електрическа система те могат да ви служат вярно до осем години. Всичко опира до хигиената на автомобила – чисти клеми, добро закрепване и редовно дозареждане, ако карате предимно на къси разстояния в градския трафик.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо дръмпир

    2 2 Отговор
    ако го сваляте и слагате преди тръгване ще живее и бг акумулатор 10години поне.

    10:41 06.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Радо, как се подава МНОГО напрежение❓
    /аз за една позната от БГ мама питам 😉/

    10:52 06.05.2026

  • 3 Ако сте забравили

    13 0 Отговор
    Първа грешка, борисовка, да караш с фарове цяла година...

    10:56 06.05.2026

  • 4 Всички

    7 1 Отговор
    Български акумулатори ми бяха дълголетници! После колкото по съпи и по вносни и маркови купувах, толкова по бързо умираха, и без предупреждение!

    11:28 06.05.2026

  • 5 мани беги

    9 1 Отговор
    светим с колите през деня кат светулки зарад герберастите, оттам честа смяна на крушки, акумул. и алтернатор ... а катастрофите и жертвите не намаляха ...

    Коментиран от #8

    11:53 06.05.2026

  • 6 Проблеми от икономии

    1 0 Отговор
    Не си караш колата, за да икономисваш, и съответно акумулаторът ти заминава. Затова през зимата трябва веднъж седмично да се дозарежда с нисък ток - от 1/100 до 1/20 от капацитета. През останалите сезони веднъж месечно.

    12:15 06.05.2026

  • 7 идиоти вън

    0 0 Отговор
    От мене да знаете, най-голям враг на акумулатоеа и всички батерии е високата температура не ниската, при ниската се проявяват последиците от високата!!!

    12:19 06.05.2026

  • 8 да те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "мани беги":

    Колко често сменяш крушки? Аз купувам нормални Osram, сменям наведнъж всичките като изгори първата. Това се случва на 3 години веднъж.
    Колко често сменяш акумулатор? При мен един Baner издържа 6-7 години. Не казвам дали е добър или лош.
    Жертвите от катастрофи намаляха. Причината не е във фаровете, но и те имат дял.

    12:19 06.05.2026