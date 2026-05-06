Шест основни грешки, които съкращават живота на акумулатора

Акумулаторът често е пренебрегван герой под капака, докато една студена сутрин просто не откаже да завърти. И макар мнозина да обвиняват съдбата или лошия късмет, истината е, че повечето батерии „умират“ не от старост, а поради системни грешки в поддръжката. Специалисти от бранша очертават няколко критични фактора, които могат да превърнат и най-скъпия модел в безполезен скрап за отрицателно време.

Един от най-тихите убийци на енергията е дългото стоене в гаража. Когато автомобилът не се кара с седмици, настъпва критична загуба на заряд, която необратимо разрушава оловните плочи. Но не само статичността е проблем – лошото закрепване също е фатално. Ако батерията буквално „подскача“ в гнездото си, вибрациите водят до механично отлепване на електродите и разпад на активната маса. Ако всеки шофьор отделяше по минута, за да затегне една гайка, хиляди акумулатори биха живели двойно по-дълго.

Зимата обаче е истинският тест за интелигентност на собственика. Когато батерията е полуизтощена, електролитът вътре става податлив на замръзване. Течността се превръща в лед, който се разширява и безпощадно спуква корпуса или раздробява плочите отвътре. Видите ли веднъж подута или пукната кутия, няма смисъл от опити за реанимация – единственият път е към пункта за рециклиране, тъй като изтеклият електролит е агресивен към всичко, до което се докосне.

Не бива да забравяме, че акумулаторът е част от сложна екосистема. Дефектен алтернатор, който подава твърде малко или твърде много напрежение, може буквално да „свари“ батерията, карайки течността в нея да изкипи. Към това добавяме и скритите течове на ток от старо окабеляване или некачествено монтирани аларми и мултимедии, които „изсмукват“ жизнените сили на колата през нощта.

Въпреки че гаранцията на повечето устройства е между една и три години, при правилна експлоатация и изправна електрическа система те могат да ви служат вярно до осем години. Всичко опира до хигиената на автомобила – чисти клеми, добро закрепване и редовно дозареждане, ако карате предимно на къси разстояния в градския трафик.