BMW вгражда състезателни технологии в М2, M3 и M4 от настоящото поколение

BMW M представя системата „M Ignite“, създадена с цел да гарантира бъдещето на легендарния шестцилиндров редови двигател S58. Тази технология, която ще стане стандартно оборудване за моделите M2, M3 и M4 още през тази година, използва инженерни решения, които обикновено се използват във Formula 1 и в състезанията за издръжливост. Чрез включването на втори етап на запалване BMW се стреми да реши сложната задача за поддържане на висока мощност, като същевременно отговаря на все по-строгите емисионни стандарти Euro 7, които ще влязат в сила в цяла Европа през 2027 година.

Механичното сърце на M Ignite е преработена цилиндрова глава, която разполага с компактна предкамера и втори набор свещи и запалителни бобини. При шофиране с висока мощност или при голямо натоварване на двигателя, първо в тази малка камера се запалва прецизна смес от гориво и въздух. Получената смес след това се изтласква в основната горивна камера чрез микроструи със свръхзвукова скорост, което осигурява изключително бързо и равномерно изгаряне. Този процес не само оптимизира горивната ефективност при натоварване, но и значително намалява риска от детонация на двигателя – често срещано препятствие при турбокомпресорните двигатели с висока мощност.

Докато Maserati беше първата компания, която въведе подобна система с предкамера „Nettuno“ в серийното производство с модела MC20, приложението на BMW се фокусира повече върху термичното управление и оперативната ефективност, отколкото върху значително увеличение на суровата мощност. Компанията потвърди, че показателите за работен обем и мощност ще останат същите като при настоящите модели, но реалните ползи ще бъдат най-очевидни по време на продължителни сесии на пистата. Чрез понижаване на температурите на отработените газове и подобряване на цикъла на изгаряне, шофьорите могат да изкарат повече обиколки с един резервоар гориво, без да компрометират дълголетието на двигателя.

Производството на обновените M3 и M4 е планирано да започне през юли, а M2 ще последва веднага след това през август. Този стратегически ход позволява на BMW да запази душата на своите високооборотни двигатели с вътрешно горене в регулаторна среда, която става все по-неблагоприятна за традиционните автомобили с високи експлоатационни характеристики, като ефективно удължава жизнения цикъл на двигателя S58 и през следващото десетилетие.