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Янкулов: Основното при процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е да не бъде заключена само в НС

Янкулов: Основното при процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е да не бъде заключена само в НС

4 Юни, 2026 09:56 427 11

  • андрей янкулов-
  • всс-
  • парламент-
  • парламентарна квота

Той очерта важността на предварителната оценка на професионалните качества на кандидатите

Янкулов: Основното при процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е да не бъде заключена само в НС - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Основното при процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е да не бъде заключена само и единствено в Парламента. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. По думите му е важно дали наистина ще има политическа воля за това парламентарната квота да не бъде проводник на тясно партийни интереси.

„Дадени са първоначални заявки от новото управляващо мнозинство, че има намерение избора за този състав на ВСС да се проведе по по-различен начин от този, който сме наблюдавали до момента, но дали ще стане така предстои да видим на база на това, което ще се развие през идните месеци”, посочи Янкулов.

Бившият служебен правосъден министър заяви, че първият етап е приемането на промените в Закона за съдебната власт, които минаха на първо четене и сега предстои да бъдат финализирани в Парламента. „По това как ще изглежда този закон ще можем донякъде да видим посоката на действие на управляващите и намеренията им за това как ще се проведе самият избор”, заяви той.

Янкулов очерта важността на предварителната оценка на професионалните качества на кандидатите при избора на парламентарната квота. „Важно е преди самия избор да се изследва и имотното състояние на кандидатите, защото оттам често могат да се идентифицират проблеми с конкретните личности”, посочи Янкулов.

„Другата страна на избора е как самите магистрати ще подходят”, допълни той. По думите му е получен позитивен знак в тази насока от една декларация на прокурори и следователи, които апелират основно към хората от системата да не бъдат подвластни при своя избор на каквито и да е влияния.

По отношение на глобата на Петьо Петров-Еврото Янкулов посочи, че това решение до голяма степен е било очаквано. „Основният проблем на тези наказателни дела е, че нямаше как да се очаква от Прокуратурата, за която има толкова много данни, че върховете ѝ са набъркани в тези мрежи, да се разследва сама”, заяви той.

„Това са шумни случаи, но всеки си даде сметка, че по този канален ред на наказателните разследвания няма какво да се случи. Тук трябва да се мисли за някакви извънредни мерки”, каза Янкулов, визирайки извънредно законодателство под формата, на което тези случаи да могат да бъдат разгледани по различен път от каналния.

Той коментира и скандала с „незаконния град” в местността „Баба Алино” край Варна. „Мисля, че този казус е едно доста добро олицетворение на това какво представлява институционалната среда в България и как множество институции с най-различни правомощия, които често се преплитат, не могат да реагират адекватно на един такъв случай”, посочи той и допълни, че със сигурност това не е прецедент относно незаконно строителство.

„Проблемите са на доста нива, но за да се идентифицират къде са най-големите от тях и коя институция или длъжностни лица би трябвало да понесат отговорност, трябва да се изследва целия този проблем и да се познава в детайли документацията около него. На база на откъслечна информация, която се предоставя, е трудно да се определи къде точно са най-големите проблеми”, коментира още Янкулов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майора

    5 3 Отговор
    Ало Янкулов , не е нормално НПО на Сорос , част от което си и ти , да дава оценка на съдебната власт след като тя е овладяна без прокуратурата!

    Коментиран от #5

    10:00 04.06.2026

  • 2 Боташа или ботуша на терора

    2 6 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като педолама Ленин от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #9

    10:01 04.06.2026

  • 3 Точно обратното е

    6 1 Отговор
    Първо този орган е излишен ненужен и безполезен. Второ трябва да се намали драстично бройката и трето да се избира от народа , а до изборите от парламента.от парламента.

    10:02 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Исторически факти

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Може ли да се лекува едновременно Аутизъм, Синдром на Даун и наследсдствен кретенизмус....

    10:05 04.06.2026

  • 6 дядото

    3 1 Отговор
    ти да видиш.когато работеше сглобката ви - президента да няма,всичко в парламента и правителството,сега в опозиция - не така.а как,все да ви е удобно да безчинствате ли

    10:22 04.06.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Даже ако може изцяло да е само във вашите соросоидни НПОта.

    10:35 04.06.2026

  • 8 НС не трябва да има квота

    0 0 Отговор
    Това са политически назначения и противоречат на принципа за деполитизация.
    Като ще правим реформи, да правим, а не да мажем филии с мас!

    10:40 04.06.2026

  • 9 Абсолютно съм съгласна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боташа или ботуша на терора":

    ВСС е репресивен орган, създаден при демократичните промени с уел, да бъдат изритани от съда, пркуратурата и мледствието неудобните професионалисти!
    За това сега адвокатурата е по- силна от ония с тогите! Защото там отидоха истинските юристи, а не джуддета, прасета, кифли и самодиви!
    Това е към момента съдебната система!

    Коментиран от #10

    10:45 04.06.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абсолютно съм съгласна":

    Много точно сте ги описала. Само трябва да се уточни, че самодивите не са само от женски пол.

    10:48 04.06.2026

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Шорошчо, 4 години имахте възможност да покажете "как се прави" избор на членовете на ВСС и инспектората към него!
    Тъй като нищо не направихте по въпроса, т.е. не изпълнихте конституционните си задължения в срок, сега сте малцинство и имате право да подсмърчате отстрани и да гледате как се прави избора....

    10:48 04.06.2026

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