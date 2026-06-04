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Рецепта на деня: Кабак долма - пълнени тиквички по турски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Кабак долма - пълнени тиквички по турски

4 Юни, 2026 10:05 651 3

  • кабак долмасъ-
  • пълнени тиквички-
  • кайма-
  • ориз-
  • нахут-
  • турска кухня-
  • какво да сготвя

Класическа турска домашна рецепта

Рецепта на деня: Кабак долма - пълнени тиквички по турски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тиквичките:

  • тиквички - 6 средни;
  • кайма смес - 500 г;
  • сварен нахут - 180 г;
  • ориз - 80 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • доматено пюре - 2 с.л.;
  • кедрови ядки - 40 г;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • кимион - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • вода или бульон - 350 мл.

За сервиране:

  • кисело мляко - 250 г;
  • чесън - 1 скилидка;
  • сол - 1 щипка;
  • магданоз - 2 стръка;
  • лют червен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и краищата им се отрязват. Всяка тиквичка се нарязва на цилиндри с дължина около 6-7 см. Вътрешността се издълбава внимателно с малка лъжичка или уред за дълбаене, като се оставят стени с дебелина около 1 см. Така кабак долмасъ запазва форма по време на готвене и остава сочен.

Лукът и чесънът се нарязват на ситно. В дълбок тиган се загряват 2 с.л. зехтин и лукът се запържва за около 4-5 минути, докато омекне. Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, колкото да пусне аромат.

Каймата се прибавя към лука и се готви 6-7 минути, като се раздробява с дървена лъжица.

Когато промени цвета си, се добавят доматеното пюре, оризът, нахутът, кедровите ядки, червеният пипер, кимионът, черният пипер и солта. Сместа се разбърква добре и се готви още 2-3 минути.

Накрая се добавя ситно нарязан магданоз. Плънката не трябва да е напълно суха, защото оризът ще поеме течност по време на задушаването.

Издълбаните тиквички се пълнят с месната смес, без да се притиска прекалено силно. Оставя се малко място до ръба, тъй като оризът набъбва при готвене. Напълнените тиквички се подреждат плътно в широка тенджера или дълбок съд с капак.

Останалият зехтин се смесва с водата или бульона. По желание в течността може да се разтвори още 1 ч.л. доматено пюре за по-наситен сос.

Течността се налива внимателно около тиквичките, без да се излива директно върху плънката. Съдът се похлупва и ястието се задушава на слаб до умерен огън около 35-40 минути, докато тиквичките омекнат, а оризът в плънката се свари.

Ако се желае леко запечен вид, готовите тиквички се прехвърлят в тава, поливат се с част от соса и се запичат за 8-10 минути в загрята фурна на 200 градуса. Това стяга повърхността и придава апетитен цвят, без да изсушава плънката.

Киселото мляко се разбърква с пресован чесън и щипка сол. Кабак долмасъ се поднася топъл, с лъжица чесново кисело мляко, малко лют червен пипер и пресен магданоз. Ястието може да се съхранява в хладилник до 2 дни, покрито добре, а при претопляне е най-добре да се добавят 2-3 с.л. вода или сос, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 провинциалист

    1 0 Отговор
    На 4 юни Православната църква почита паметта на Свети Митрофан, патриарх Константинополски. Той е първият патриарх на Константинопол и съвременник на император Константин Велики. Издигнат в този сан заради изключителния си праведен живот и духовно приятелство с императора, почитан е като защитник на вярата. Как да не врътне човек една кабак долма по случая?!?

    10:17 04.06.2026

  • 3 Ало, ханъм

    2 0 Отговор
    Тая смес кайма със свинско месо ли е?

    10:35 04.06.2026