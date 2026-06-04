Мартин Димитров: Държавата съучаства във вдигането на цените

Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на апокалиптична картина от кабинета не е правилно. Това мнение изрази Мартин Димитров, депутат от „Демократична България”, в ефира на "Тази сутрин" по бТВ.
„За втори път виждаме Гълъб Донев да изпада в същата ситуация, когато предлагаше бюджет за 2023 г. прогнозите трябва да бъдат по-отговорни правени. С дефицита има проблем, но категорично не можем да говорим за някаква трагична картина. Имаме нужда от план за действие от редовното правителство“, категоричен е той, цитиран от novini.bg.
На въпрос какво целят управляващите, когато всяват паника, Димитров подчерта: „Трябваше да се действа по-бързо. Предложиха нещо за майчинството, после се отрекоха. Предложиха за пенсиите, после се отдръпнаха. Личи си, че нямат концепция. Ние сме предложили близо 15 законопроекта.“
„Обясненията за висок дефицит са две – доброто е, че така оправдават сериозни мерки за ограничаване на разходите, лошото – за да продължат да харчат като предишното управление на ГЕРБ – Ново Начало“, каза още той.
„Автоматизмите трябва да спрат, с тях се обезсмисля писането на бюджети. Дава се предимство например на МВР, създава се чувство на несправедливост. Държавата съучаства в увеличението на инфлацията и вдигането на цените, затова искаме ограничаването на дефицита – 2026 г. да е под 3%, а 2027 г. – под 2%. Когато дефицитът е 2%, се взима много по-малък контролиран дълг. Ние от ДБ смятаме, че дефицитът трябва поетапно да бъде намаляван, ПП искат да седим на 3%“, поясни Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:43 04.06.2026
2 Кондуктора
08:43 04.06.2026
3 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #4
08:44 04.06.2026
4 Кондуктора
До коментар #3 от "Боташа или ботуша на терора":Подложка!
Коментиран от #20
08:46 04.06.2026
5 Краварска медия
08:46 04.06.2026
6 Поредния
09:02 04.06.2026
7 дядото
Коментиран от #22
09:02 04.06.2026
8 режиии
09:05 04.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Точно
Сглобки и прочие! Състезаваха се кой е по по най
09:15 04.06.2026
11 Ухааааа
09:17 04.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стига се е перчил
09:23 04.06.2026
14 Посто Нямат Желание !
Търсят Най-прастато Решение !
Което Не Решава Проблемите !
Но Старата Кримка !
Не Е !
Зенитно !
Оръдие !
09:24 04.06.2026
15 ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА УСПЯ ЗАБОГАТЯ
До коментар #12 от "СОЦ Е НЕДОНСЧЕ МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ":Да, самоуправление с пари от банки. тоест без планова икономика и без командна система.. Има го в ютуб. Но той казва, че се отказва от това и да се премине на това което е в западните фирми, защото социализмът е недоносче. и сега на 100% от медиите и капиталът и НПО и партиите са в ръцете на живковата номенклатура. Делян и А. Василев с дядовци полковници от ДС. Женя от Васко да Гама е шеф в централната банка и има десетина ВЕИ парка, беше юпи на царя, а е внук на генерал от ДС. Няма лошо ако 20% са такива, но няма празно, на 100% са такива и то навсякъде.
09:24 04.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тома
09:26 04.06.2026
18 Директора👨✈️
ПИСНА МИ!!!
09:31 04.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да бе да
До коментар #4 от "Кондуктора":Си ти
09:34 04.06.2026
21 Този не ми харесва !
Иска ефективни Решения В структурите !
Които Източват Фондовете !
60-70 % от водата отива в Земята !
Некомпетентаните лекари !
Които С Работата си !
Източват Бюжета На НЗОК !
Същото се отнася и за индустрията !
Произвежда неефективни ресурсоемки продукти !
Вместо да направи така че да повиши качеството им !
И се възползва от пълните им Възможности !
После печалбата и заплатите !
Били ниски !
И Т.н.
Да не изреждам Повече !
09:37 04.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бай Араб
До коментар #22 от "Бай Араб":Плащанията по БОТАШ съсипаха държавата, не дефицит думата е фалит.Руска газ, защо никой не купува?
09:47 04.06.2026
24 кат вдигнаха тока 5 пъти 2018г. вдигнаха
Коментиран от #26
09:54 04.06.2026
25 Каб
10:21 04.06.2026
26 да бе верно
До коментар #24 от "кат вдигнаха тока 5 пъти 2018г. вдигнаха":Тогава всеки ден някой другар си драскаше клечката по площадите на Родината, че му е непосилно скъп тока. А откакто Борисов подаде оставка, изведнъж тока вече е посилен и всичко е точно. Жива да не бях!
10:22 04.06.2026
27 Ах ,ах
Колкото до майченството беше ясно ,че е спусната опорка от опозицията ,за да се създаде напрежение в обществото против новото правителство. Между другото очаквайте още такива подобни. ПП, ГРОБ И Пеевски няма да се примирят с изпуснатата власт. Доста далаверите които тепърва ще излизат.
10:35 04.06.2026
28 Съучастваше е истинската дума
10:48 04.06.2026