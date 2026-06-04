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Мартин Димитров: Държавата съучаства във вдигането на цените

Мартин Димитров: Държавата съучаства във вдигането на цените

4 Юни, 2026 08:42 1 296 28

  • мартин димитров-
  • икономика-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • мерки

Трябваше да се действа по-бързо

Мартин Димитров: Държавата съучаства във вдигането на цените - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на апокалиптична картина от кабинета не е правилно. Това мнение изрази Мартин Димитров, депутат от „Демократична България”, в ефира на "Тази сутрин" по бТВ.

„За втори път виждаме Гълъб Донев да изпада в същата ситуация, когато предлагаше бюджет за 2023 г. прогнозите трябва да бъдат по-отговорни правени. С дефицита има проблем, но категорично не можем да говорим за някаква трагична картина. Имаме нужда от план за действие от редовното правителство“, категоричен е той, цитиран от novini.bg.

На въпрос какво целят управляващите, когато всяват паника, Димитров подчерта: „Трябваше да се действа по-бързо. Предложиха нещо за майчинството, после се отрекоха. Предложиха за пенсиите, после се отдръпнаха. Личи си, че нямат концепция. Ние сме предложили близо 15 законопроекта.“

„Обясненията за висок дефицит са две – доброто е, че така оправдават сериозни мерки за ограничаване на разходите, лошото – за да продължат да харчат като предишното управление на ГЕРБ – Ново Начало“, каза още той.

„Автоматизмите трябва да спрат, с тях се обезсмисля писането на бюджети. Дава се предимство например на МВР, създава се чувство на несправедливост. Държавата съучаства в увеличението на инфлацията и вдигането на цените, затова искаме ограничаването на дефицита – 2026 г. да е под 3%, а 2027 г. – под 2%. Когато дефицитът е 2%, се взима много по-малък контролиран дълг. Ние от ДБ смятаме, че дефицитът трябва поетапно да бъде намаляван, ПП искат да седим на 3%“, поясни Димитров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    В бюджета е заложена 100 процента инфлация за да се изпълни приходната част.Чети бе!

    08:43 04.06.2026

  • 2 Кондуктора

    6 5 Отговор
    Мале, мале!

    08:43 04.06.2026

  • 3 Боташа или ботуша на терора

    13 25 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като Малтин Димитлов от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #4

    08:44 04.06.2026

  • 4 Кондуктора

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Боташа или ботуша на терора":

    Подложка!

    Коментиран от #20

    08:46 04.06.2026

  • 5 Краварска медия

    27 10 Отговор
    Нещастник

    08:46 04.06.2026

  • 6 Поредния

    23 3 Отговор
    Хижар

    09:02 04.06.2026

  • 7 дядото

    30 4 Отговор
    обидно е хора като този с "професия" депутат,със съмнително ниво на образованост и интелигентност да фъфлят и поучават цял народ

    Коментиран от #22

    09:02 04.06.2026

  • 8 режиии

    17 1 Отговор
    режи в МВР ОПГ и прокуратура. всички убийци да се освободят от системата на опг мвр, т.е. 50%

    09:05 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Точно

    19 2 Отговор
    тия няма какво да излизат и говорят глупости.Те заедно вдигнаха заплати в пъти и крадоха заедно!
    Сглобки и прочие! Състезаваха се кой е по по най

    09:15 04.06.2026

  • 11 Ухааааа

    19 1 Отговор
    Верно бе! Ти чак сега ли го разбра. За какъв чемер стоиш там. Ами тя държавата го направи точно с вашето участие. Излъгахте за дефицита, вкарахте незаконно еврото и народа обедня два пъти. Лев за евро. Това направихте точно вие бре Гробари. И сега давате акъл, как да оправят вашите далавери. Изпрахте си парите с обмяната и нагледци от класа!

    09:17 04.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стига се е перчил

    10 1 Отговор
    Неприятен тип

    09:23 04.06.2026

  • 14 Посто Нямат Желание !

    2 1 Отговор
    Да си свършат Работата !

    Търсят Най-прастато Решение !

    Което Не Решава Проблемите !

    Но Старата Кримка !

    Не Е !

    Зенитно !

    Оръдие !

    09:24 04.06.2026

  • 15 ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА УСПЯ ЗАБОГАТЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "СОЦ Е НЕДОНСЧЕ МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

    Да, самоуправление с пари от банки. тоест без планова икономика и без командна система.. Има го в ютуб. Но той казва, че се отказва от това и да се премине на това което е в западните фирми, защото социализмът е недоносче. и сега на 100% от медиите и капиталът и НПО и партиите са в ръцете на живковата номенклатура. Делян и А. Василев с дядовци полковници от ДС. Женя от Васко да Гама е шеф в централната банка и има десетина ВЕИ парка, беше юпи на царя, а е внук на генерал от ДС. Няма лошо ако 20% са такива, но няма празно, на 100% са такива и то навсякъде.

    09:24 04.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тома

    1 0 Отговор
    Ами тя нали е мафията бе батко.Каква държава чакаше до сега

    09:26 04.06.2026

  • 18 Директора👨‍✈️

    3 1 Отговор
    Да си изчисти пяната от устата и да се върне.
    ПИСНА МИ!!!

    09:31 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кондуктора":

    Си ти

    09:34 04.06.2026

  • 21 Този не ми харесва !

    2 0 Отговор
    Но ! Е Прав !

    Иска ефективни Решения В структурите !

    Които Източват Фондовете !

    60-70 % от водата отива в Земята !

    Некомпетентаните лекари !

    Които С Работата си !

    Източват Бюжета На НЗОК !

    Същото се отнася и за индустрията !

    Произвежда неефективни ресурсоемки продукти !

    Вместо да направи така че да повиши качеството им !

    И се възползва от пълните им Възможности !

    После печалбата и заплатите !

    Били ниски !

    И Т.н.

    Да не изреждам Повече !

    09:37 04.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Араб":

    Плащанията по БОТАШ съсипаха държавата, не дефицит думата е фалит.Руска газ, защо никой не купува?

    09:47 04.06.2026

  • 24 кат вдигнаха тока 5 пъти 2018г. вдигнаха

    2 1 Отговор
    цените . баницата от 1,30 стана 3 лева . а че няма инфлация е виц . 18-26 за 8 години нищо не се намаля . европа искала хората на свободния пазар ток да взимат . ако ми идва сметка от 2 000 лева за ток с какво да ги платя . осъден политик няма . петроханци и Невзоров са дребни мошеници . 8 милиона за лешояди . 40 милиона за украински бабички .

    Коментиран от #26

    09:54 04.06.2026

  • 25 Каб

    0 0 Отговор
    Професия депутат, постоянно говори едно и също, нищо градивно, но така му е удобно

    10:21 04.06.2026

  • 26 да бе верно

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "кат вдигнаха тока 5 пъти 2018г. вдигнаха":

    Тогава всеки ден някой другар си драскаше клечката по площадите на Родината, че му е непосилно скъп тока. А откакто Борисов подаде оставка, изведнъж тока вече е посилен и всичко е точно. Жива да не бях!

    10:22 04.06.2026

  • 27 Ах ,ах

    1 1 Отговор
    Този защо не вземе да се ...Точно пък този ще ми говори какво трябва. Минала година накараха банките и корпурациите да си внесът данъците за тази година в бюджета, а сега имат наглостта да заявяват , че миналогодишният дефицит е бил по - малък. Още миналата година ви писах ,че тези действия ще отворят огромна дупка в таз годишният бюджет. Няма как фирмите да плащат два пъти един и същ данък.
    Колкото до майченството беше ясно ,че е спусната опорка от опозицията ,за да се създаде напрежение в обществото против новото правителство. Между другото очаквайте още такива подобни. ПП, ГРОБ И Пеевски няма да се примирят с изпуснатата власт. Доста далаверите които тепърва ще излизат.

    10:35 04.06.2026

  • 28 Съучастваше е истинската дума

    1 0 Отговор
    И тоя беше част.

    10:48 04.06.2026

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