Мартин Димитров: Държавата съучаства във вдигането на цените

Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на апокалиптична картина от кабинета не е правилно. Това мнение изрази Мартин Димитров, депутат от „Демократична България”, в ефира на "Тази сутрин" по бТВ.

„За втори път виждаме Гълъб Донев да изпада в същата ситуация, когато предлагаше бюджет за 2023 г. прогнозите трябва да бъдат по-отговорни правени. С дефицита има проблем, но категорично не можем да говорим за някаква трагична картина. Имаме нужда от план за действие от редовното правителство“, категоричен е той, цитиран от novini.bg.

На въпрос какво целят управляващите, когато всяват паника, Димитров подчерта: „Трябваше да се действа по-бързо. Предложиха нещо за майчинството, после се отрекоха. Предложиха за пенсиите, после се отдръпнаха. Личи си, че нямат концепция. Ние сме предложили близо 15 законопроекта.“

„Обясненията за висок дефицит са две – доброто е, че така оправдават сериозни мерки за ограничаване на разходите, лошото – за да продължат да харчат като предишното управление на ГЕРБ – Ново Начало“, каза още той.

„Автоматизмите трябва да спрат, с тях се обезсмисля писането на бюджети. Дава се предимство например на МВР, създава се чувство на несправедливост. Държавата съучаства в увеличението на инфлацията и вдигането на цените, затова искаме ограничаването на дефицита – 2026 г. да е под 3%, а 2027 г. – под 2%. Когато дефицитът е 2%, се взима много по-малък контролиран дълг. Ние от ДБ смятаме, че дефицитът трябва поетапно да бъде намаляван, ПП искат да седим на 3%“, поясни Димитров.