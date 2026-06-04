Пловдивска схема за източване на НЗОК: В основата са две сестри и лекарки

Разследването на организирана престъпна група в Пловдив разкри схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт чрез фиктивни медицински дейности.
По данни на прокуратурата са задържани петима души, сред които двама лекари – физиотерапевт и ортопед. Според обвинението групата е действала координирано и е отчела пред институциите процедури, които реално не са били извършвани.
Разследващите смятат, че за около година по схемата са били усвоени неправомерно близо 500 000 евро. Проверяват се над 4000 пациенти и повече от 3000 направления за рехабилитация.
Според събраните до момента данни част от медицинската документация е била изготвяна без реални прегледи и процедури. Пациенти са били вписвани в системата, а лечебни дейности са били отчитани само по документи.
Прокуратурата посочва, че в основата на организацията стоят две сестри – лекари, които според разследването са координирали дейността. Проверяват се и сигнали за издаване на болнични листове срещу заплащане.
Димитър Пехливанов, зам.- окръжен прокурор на Пловдив посочи, че е възможно в схемата да има и други замесени лекари.
На задържаните са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и неправомерно получаване на средства от здравната система. Разследването продължава, като не се изключват нови обвинения и арести, стана ясно в сутрешния блок на БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:51 04.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
08:54 04.06.2026
3 пенчо
08:55 04.06.2026
4 в кратце
08:57 04.06.2026
5 Сталин
08:58 04.06.2026
6 шопа
08:59 04.06.2026
7 Открили Америка
В Софиямед е пълен хаос, но никой не ги пипа корумпетата, защото са под закрилата на такива като Бойко Борисов!
09:04 04.06.2026
8 Тази схема е възможна защото така е
09:05 04.06.2026
9 И оная дет седи
До коментар #2 от "честен ционист":под подиума и щрака на пишещата машина.
Коментиран от #11
09:10 04.06.2026
10 А бе
09:13 04.06.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "И оная дет седи":Преди години имаше и 2 лелки стенографи, дето записваха със сигли, какво бръщолеват депутатите. Откакто всичко стана водевил вече не ги викат.
09:25 04.06.2026
12 дфгсдфгд
Коментиран от #16
09:26 04.06.2026
13 Кой полезен идиот от Брюксел
09:30 04.06.2026
14 Гост
Коментиран от #26
09:30 04.06.2026
15 Тома
09:30 04.06.2026
16 честен ционист
До коментар #12 от "дфгсдфгд":Схемата почва от САЩ, ако трябва да сме точни. Ганчо не е открил топлата вода, просто е намерил начин как да продава хладка на цени като за топла.
09:31 04.06.2026
17 колко ли са взели . сигурно доста .
09:32 04.06.2026
18 Въпрос
Коментиран от #21, #27
09:35 04.06.2026
19 Кочо
09:36 04.06.2026
20 Кънчо
09:36 04.06.2026
21 Чума
До коментар #18 от "Въпрос":Педполагам, на едно място работят здраво като лекарки, на друго - като сестрички, на трето като санитарки! Срамен труд няма!
09:39 04.06.2026
22 Пациент
09:39 04.06.2026
23 Гост
Коментиран от #24
09:40 04.06.2026
24 Кочо
До коментар #23 от "Гост":Аз и ти сме виновни, че не сме сред печелившите! Щом научаваме от бегъл поглед на новините и предаванията, че и депутат от Ново начало имал жилище там, че виден гербер рекламирал дейността на Куб, значи ние с теб сме заспали Гани!
09:45 04.06.2026
25 С 20 лева !
Не се става !
Но Капка по Капка Вир Става !
МЗ, НЗОК, БЛС !
09:50 04.06.2026
26 Това е масова практика
До коментар #14 от "Гост":в Софиямед, от личен опит.
09:55 04.06.2026
27 Означава ,
До коментар #18 от "Въпрос":Че са кръвни сестри и двете са завършили медицина.
10:13 04.06.2026
28 Да, да
10:18 04.06.2026
29 Един път-
Друг път- лекари- физиотерапевт и ортопед.
Трети път- две сестри- лекари.
Непознаването на българския език ражда подобни бисери!
10:19 04.06.2026
30 В заглавието- две сестри и лекарки
По- надолу става още по- объркано.
10:22 04.06.2026
31 Един
Коментиран от #32
10:23 04.06.2026
32 Това не е чувство
До коментар #31 от "Един":Това е същността на евродемокрадцията.
Схеми за кражби.
10:34 04.06.2026
33 дин бивш офицер !
Веднъж ми Каа !
"Всичко е Схема !"
10:50 04.06.2026