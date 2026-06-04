Пловдивска схема за източване на НЗОК: В основата са две сестри и лекарки

Разследването на организирана престъпна група в Пловдив разкри схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт чрез фиктивни медицински дейности.

По данни на прокуратурата са задържани петима души, сред които двама лекари – физиотерапевт и ортопед. Според обвинението групата е действала координирано и е отчела пред институциите процедури, които реално не са били извършвани.

Разследващите смятат, че за около година по схемата са били усвоени неправомерно близо 500 000 евро. Проверяват се над 4000 пациенти и повече от 3000 направления за рехабилитация.

Според събраните до момента данни част от медицинската документация е била изготвяна без реални прегледи и процедури. Пациенти са били вписвани в системата, а лечебни дейности са били отчитани само по документи.

Прокуратурата посочва, че в основата на организацията стоят две сестри – лекари, които според разследването са координирали дейността. Проверяват се и сигнали за издаване на болнични листове срещу заплащане.

Димитър Пехливанов, зам.- окръжен прокурор на Пловдив посочи, че е възможно в схемата да има и други замесени лекари.

На задържаните са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и неправомерно получаване на средства от здравната система. Разследването продължава, като не се изключват нови обвинения и арести, стана ясно в сутрешния блок на БНТ.