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Пловдивска схема за източване на НЗОК: В основата са две сестри и лекарки

Пловдивска схема за източване на НЗОК: В основата са две сестри и лекарки

4 Юни, 2026 08:50 1 498 33

  • пловдив-
  • схема-
  • източване-
  • нзок-
  • рехабилитация

Проверяват се над 4000 пациенти и повече от 3000 направления за рехабилитация

Пловдивска схема за източване на НЗОК: В основата са две сестри и лекарки - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването на организирана престъпна група в Пловдив разкри схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт чрез фиктивни медицински дейности.

По данни на прокуратурата са задържани петима души, сред които двама лекари – физиотерапевт и ортопед. Според обвинението групата е действала координирано и е отчела пред институциите процедури, които реално не са били извършвани.

Разследващите смятат, че за около година по схемата са били усвоени неправомерно близо 500 000 евро. Проверяват се над 4000 пациенти и повече от 3000 направления за рехабилитация.

Според събраните до момента данни част от медицинската документация е била изготвяна без реални прегледи и процедури. Пациенти са били вписвани в системата, а лечебни дейности са били отчитани само по документи.

Прокуратурата посочва, че в основата на организацията стоят две сестри – лекари, които според разследването са координирали дейността. Проверяват се и сигнали за издаване на болнични листове срещу заплащане.

Димитър Пехливанов, зам.- окръжен прокурор на Пловдив посочи, че е възможно в схемата да има и други замесени лекари.

На задържаните са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и неправомерно получаване на средства от здравната система. Разследването продължава, като не се изключват нови обвинения и арести, стана ясно в сутрешния блок на БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Миналата година един в заведението ми набираше хора да лежат 5 дена в Света Анна за 500 лв.

    08:51 04.06.2026

  • 2 честен ционист

    32 0 Отговор
    2 сестри източиха Здравната каса. Това звучи все едно - квесторите в НС са виновни за фалиралата държава.

    Коментиран от #9

    08:54 04.06.2026

  • 3 пенчо

    33 0 Отговор
    Това се знае от години, но сега го откриват изненадани колко пари се крадат.

    08:55 04.06.2026

  • 4 в кратце

    18 1 Отговор
    Тези две сестри и лекарки не могат ли да източват джобовете на своите мъже,на любовниците си? Не трябва да нарушават божията заповед: Не кради! Защото ще получат Божието наказание. Кражбата е жизнено падение.

    08:57 04.06.2026

  • 5 Сталин

    34 1 Отговор
    След 15 години царуване на Тиквата и Прасето в България всичко е ОПГ

    08:58 04.06.2026

  • 6 шопа

    13 1 Отговор
    То даа сал у Тримонциум-а , на китка аги боднеш , па баламите цакат здравни за оня,де вей. Я паа питам: За НЗОК-ту ясну , а ТЕЛК/НЕЛК-овете по колко точат и за кой , м? Или таа тема а ТАБУ от бая годин. Ех , малееййй.

    08:59 04.06.2026

  • 7 Открили Америка

    21 0 Отговор
    Това безобразие се шири повсеместно! От години! Разследват и накрая осъдениьняма!
    В Софиямед е пълен хаос, но никой не ги пипа корумпетата, защото са под закрилата на такива като Бойко Борисов!

    09:04 04.06.2026

  • 8 Тази схема е възможна защото така е

    19 0 Отговор
    Заложена умишлено от законодателя да има вратички и пробойни за да могат да се точат парички от женички.

    09:05 04.06.2026

  • 9 И оная дет седи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    под подиума и щрака на пишещата машина.

    Коментиран от #11

    09:10 04.06.2026

  • 10 А бе

    19 0 Отговор
    Добре ги хващате но и в затвора ги вкарвайте,че други ще започнат да крадат преди години шефа на театъра в Разград открадна милиони и не е в Затвора

    09:13 04.06.2026

  • 11 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "И оная дет седи":

    Преди години имаше и 2 лелки стенографи, дето записваха със сигли, какво бръщолеват депутатите. Откакто всичко стана водевил вече не ги викат.

    09:25 04.06.2026

  • 12 дфгсдфгд

    15 0 Отговор
    пловдивска схема ? - това е държавна схема за източване

    Коментиран от #16

    09:26 04.06.2026

  • 13 Кой полезен идиот от Брюксел

    13 0 Отговор
    взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    09:30 04.06.2026

  • 14 Гост

    13 0 Отговор
    Моя позната от Добрич трябваше да направи клинични изследвания в Известна Варненска болница. 2 часа лекарката и обяснява, че ще се води хоспитализирана в продължение на 6 дни и през това време не трябва да се среща с личния лекар, да не вика Бърза помощ, да не ходи на зъболекар. На третия ден отиде и си взе резултатите, а на шестия отиде отново ЗА ДА Я ИЗПИШАТ ОТ БОЛНИЦАТА!

    Коментиран от #26

    09:30 04.06.2026

  • 15 Тома

    16 0 Отговор
    В схемата са всички моето момче откакто направиха търговски дружества болниците.И започнаха да крадат с г.за си бялата мафия да тичат пари от здравето на хората а те да си доплащане като попчета

    09:30 04.06.2026

  • 16 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "дфгсдфгд":

    Схемата почва от САЩ, ако трябва да сме точни. Ганчо не е открил топлата вода, просто е намерил начин как да продава хладка на цени като за топла.

    09:31 04.06.2026

  • 17 колко ли са взели . сигурно доста .

    6 0 Отговор
    то ако крадат само един път е друго . те крали цял живот . другите се усетили . добре че са ги разкрили . малки са им заплатите . едно дете на месец е 3 хиляди . то вдигат 10 процента заплатите . после се гордеят . на практика с 2-3 лева нищо не се променя . ако сложат виетнамци . и те ще крадат .

    09:32 04.06.2026

  • 18 Въпрос

    5 1 Отговор
    Какво означава "две сестри -лекари"??? Или са сестри, или са лекари. Няма такова животно като сестра-лекар! Може ли поне да си проверявате написаното, преди да го публикувате и да ставате за смях

    Коментиран от #21, #27

    09:35 04.06.2026

  • 19 Кочо

    11 0 Отговор
    Крадете поголовно и сте критични, само когато не вие, а някой друг краде и не сте в схемата! Медици, юристи, спортисти - кражбата е хоби! Подозирам, че крадете масово и от ,,културни дейност"! Всяко село вече има по няколко фестивала на изворната песен, на шлагерната песен, празник на тивените ластуни и баницата! Кой направил проект за поетичен рецитал, за детски радиовъзел, кой за къщички за птички, кой посял пет дръвчета - кандидат за финансиране! Заблудят селските невежи, накачулят ги с калаци, елеци, криваци, хлопки, чанове и рога и ето ти коледно - сурвакарски - кукерски проект! Тея скачат по Перник, по Ямбол и Стралджа и хич не подозират, че някой за това усвоява! Независимо по културния план на общината, по национални и европейски пътеки за усвояване!

    09:36 04.06.2026

  • 20 Кънчо

    10 0 Отговор
    Това не е само пловдивска схема. Корупцията е повсеместна и на всички нива. Основния проблем е липсата на Държава!

    09:36 04.06.2026

  • 21 Чума

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    Педполагам, на едно място работят здраво като лекарки, на друго - като сестрички, на трето като санитарки! Срамен труд няма!

    09:39 04.06.2026

  • 22 Пациент

    8 0 Отговор
    Едва ли има болница в България, която по един или друг начин, повече или по-малко,да не източва здравната каса...

    09:39 04.06.2026

  • 23 Гост

    5 1 Отговор
    За цял незаконен град няма виновни. Ама за тези няма прошка.

    Коментиран от #24

    09:40 04.06.2026

  • 24 Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Аз и ти сме виновни, че не сме сред печелившите! Щом научаваме от бегъл поглед на новините и предаванията, че и депутат от Ново начало имал жилище там, че виден гербер рекламирал дейността на Куб, значи ние с теб сме заспали Гани!

    09:45 04.06.2026

  • 25 С 20 лева !

    3 0 Отговор
    Милионер !

    Не се става !

    Но Капка по Капка Вир Става !

    МЗ, НЗОК, БЛС !

    09:50 04.06.2026

  • 26 Това е масова практика

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    в Софиямед, от личен опит.

    09:55 04.06.2026

  • 27 Означава ,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    Че са кръвни сестри и двете са завършили медицина.

    10:13 04.06.2026

  • 28 Да, да

    0 0 Отговор
    Така е навсякъде

    10:18 04.06.2026

  • 29 Един път-

    1 0 Отговор
    две лекарки.
    Друг път- лекари- физиотерапевт и ортопед.

    Трети път- две сестри- лекари.

    Непознаването на българския език ражда подобни бисери!

    10:19 04.06.2026

  • 30 В заглавието- две сестри и лекарки

    1 0 Отговор
    и аз останах с впечатлението, че са две медиц. сестри и две лекарки.

    По- надолу става още по- объркано.

    10:22 04.06.2026

  • 31 Един

    1 1 Отговор
    Имам чувството и усещането ( което се потвърждава от постоянното им разкриване), че цялата ни ЕС демокрация е изплетена от "схеми" ! Подобни! на всички нива: на фирмено ниво , на общинско , браншово, областно, партийно, държавно, съюзническо, ... дали сме стигнали до планетарно ниво?!

    Коментиран от #32

    10:23 04.06.2026

  • 32 Това не е чувство

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Един":

    Това е същността на евродемокрадцията.
    Схеми за кражби.

    10:34 04.06.2026

  • 33 дин бивш офицер !

    1 0 Отговор
    Охрана на Главния прокурор !

    Веднъж ми Каа !

    "Всичко е Схема !"

    10:50 04.06.2026

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