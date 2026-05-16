Saab разпродава последните произведени автомобили

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) – консорциумът, възникнал след първоначалния фалит на Saab през 2012 година – ликвидира последните автомобилни остатъци, намиращи се в легендарния завод в Тролхеттан. Търгът за последните автомобили от компанията ще започне онлайн чрез шведския аукционен сайт Klaravik на 21 май, а окончателните удари на чукчето ще бъдат нанесени по време на публично събитие на живо в бившия дизайнерски център на Saab на 30 май. Продажбата бележи трогателна последна глава за фабриката, която произвежда автомобили от 1947 година, като ефективно разчиства терена след бурна ера под собствеността на фалиралия китайски гигант в сектора на недвижимите имоти Evergrande Group.

Емоционалният център на търга е трио от седани Saab 9-3 Aero от 2014 година, които представляват последните автомобили с бензинов двигател и емблемата на Saab, сглобени някога. Тези предпроизводствени екземпляри първоначално бяха произведени, за да служат като автомобили за краш тестове за възкресение, което така и не се осъществи, но в крайна сметка бяха пощадени от бариерата и вместо това бяха използвани за вътрешен транспорт в завода. Задвижвани от 216-коньов, 2,0-литров турбокомпресорен четирицилиндров двигател, трите автомобила – два в сребристо и един в черно – имат сравнително ниски показания на километража, вариращи от 18 хиляди до 50 хиляди километра. Тъй като те никога не са били официално регистрирани за движение по обществени пътища, аукционната къща ги предлага строго като исторически артефакти с музейна стойност, а не като автомобили за ежедневно ползване.

Наред с бензиновите реликви, ликвидацията включва и завладяваща колекция от подвижни инженерни тестови платформи, които подробно илюстрират прехода на Тролхетан към център за разработка на електромобили. Колекционерите ще могат да наддават за изцяло електрически NEVS 9-3, който е прекарал живота си като локализиран фабричен автомобил, както и за три високотехнологични прототипа. Те включват тестова версия на 9-3 с двойно гориво, използваща бензинов удължител на пробега, ранен автомобил за разработка на автономно шофиране, оборудван със сензори монтирани на покрива, и изключително значим прототип със задвижване на всички колела, разработен съвместно с Protean, който използва четири независими електродвигателя в колелата.

Всички автомобили в каталога се предлагат без крайна цена и с начална оферта от нула шведски крони – ход, замислен от ръководството на NEVS, за да се гарантира, че тези части от индустриалното наследство преминат достойно в ръцете на отдадени на каузата консерватори и автомобилни музеи. Макар блестящият прототип на гранд турера Emily GT с мощност 480 конски сили да отсъства от списъка с активи – тъй като NEVS все още пази надежда за евентуалното му индустриално спасение – напускането на тези последни седем 9-3 оставя Тролхетан физически отделен от своето автомобилно минало.