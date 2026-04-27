Запознайте се с новия Freelander 8, който ще видим и в Европа

Съвместното предприятие между Jaguar Land Rover (JLR) и Chery представи готовия за производство Freelander 8 на Автомобилното изложение в Пекин, отбелязвайки дебюта на „Freelander“ като самостоятелна глобална марка. Моделът 8 е масивен SUV с различни варианти на задвижване, проектиран да преодолее различията между луксозната традиция на JLR и бързоразвиващата се технология за електромобили на Chery. Въпреки че носи легендарното име, размерите му са всичко друго, но не и компактни – той е по-дълъг, по-висок и по-широк от Land Rover Defender 110, позиционирайки се като пряк конкурент както на традиционните офроудъри, така и на на луксозните електромобили.

Построен върху специално разработената платформа iMAX, Freelander 8 е проектиран за максимална гъвкавост. Въпреки че конкретните данни на двигателите все още са в тайна, компанията потвърди, че автомобилът използва високопроизводителна 800-волтова архитектура. За вариантите с електрическо задвижване това означава максимална скорост на зареждане от 350 kW, което позволява на пътуващите на дълги разстояния да добавят стотици километри пробег за около 15 минути. Освен изцяло електрическите модели, платформата iMAX ще поддържа и конфигурации Plug-in Hybrid (PHEV) и Extended-Range EV (EREV), като последната е от решаващо значение за пазари, където инфраструктурата за зареждане остава предизвикателство.

Визуално Freelander 8 е вярна еволюция на Concept 97. Предната част се определя от двойка квадратни LED фарове и безрешетъчна предница, която подчертава електрическото му сърце, въпреки че в долната част на бронята остават малки отвори за термично управление. За да се гарантира, че остава конкурентен в технологичната надпревара, над предното стъкло е монтиран изпъкнал LiDAR сензор, който захранва усъвършенстван пакет за автономно шофиране от ниво 3. Макар производственият модел да е заменил „самоубийствените“ врати на концепта с конвенционални задни панти, той запазва характерната наклонена D-колона – дискретен поклон към тривратия Freelander от края на 90-те години.

Салонът се представя като „цифрово убежище“. Въпреки че JLR все още не е публикувала пълни снимки на интериора, компанията потвърди, че Freelander 8 ще разполага с най-големия интегриран Mini LED екран в сегмента на премиум SUV-тата. Очаква се този дисплей „от колона до колона“ да комбинира инструментариума, инфоразвлекателната система и развлеченията за пътниците в една единствена, стъклена повърхност. За комфорта се грижат предните седалки „zero-gravity“, които използват многокамерни въздушни възглавници, за да симулират безтегловност по време на дълги пътувания по магистралата.

JLR потвърди пътна карта от шест различни модела за новата марка, включително по-малкия Freelander 6 и флагманския Freelander 9. Производството трябва да започне в модерния завод на Chery в Чаншу по-късно тази година.