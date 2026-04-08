Феновете останаха разочаровани от интериора на „революционния“ Jaguar

Jaguar най-накрая започна да разкрива новата си идентичност и след като видяхме няколко прототипа с камфулаж, сега се появиха първите официални снимки на интериора на електрическия гранд турер – понастоящем с кодово име Type 00. Те потвърждават радикалното отклонение от традиционния за марката интериор с дърво и кожа. Новият салон е проектиран да позиционира Jaguar като конкурент на Bentley и Aston Martin с начална цена, очаквана между 120 000 и 150 000 евро.

Фокусът на тази нова ера е мултифункционален волан, който прилича повече на скулптура, отколкото на традиционен интерфейс за управление. Той разполага с две изключително дебели хоризонтални спици, образуващи едно цяло, в което са вградени големи сензорни повърхности за бутони за бърз достъп. В ход, който отразява последните дизайни на Audi от високия клас, традиционните контроли за осветлението и чистачките са обединени в квадратен мултифункционален лост отляво, докато селекторът на предавките се премества на специален лост отдясно. В колоната на волана е вградена дискретна инфрачервена камера, която следи вниманието на водача, което е необходимост за усъвършенстваните системи за подпомагане на водача в автомобила.

Огромен, извит панорамен дисплей е разположен в горната част на таблото, простиращ се от страната на водача към централната конзола. Докато основният интерфейс разполага с две цифрови зони, полускрит призматичен екран е позициониран под ъгъл от 45 градуса между централната конзола и плаващия тунел на трансмисията. Въздуховодите на климатика са изцяло електронни и интегрирани в хоризонтални отвори по дължината на централния тунел, което позволява на автомобила да управлява въздушния поток автоматично без ръчни ламели. Освен това Type 00 разполага със „запълнен“ багажник без физическо огледало за задно виждане, като вместо това използва цифров дисплей с висока разделителна способност в основата на предното стъкло, за да осигури поглед от камери, насочени назад.

Предните седалки са преосмислени като луксозни кресла, монтирани върху постамент. Тези „плаващи“ седалки предлагат множество електрически настройки, както и усъвършенствани функции за отопление, вентилация и масаж с няколко програми. Материалите са също толкова нетрадиционни, като се използва комбинация от ръчно обработен месинг и приятни на допир вълнени тъкани, които дават предимство на сензорния лукс пред традиционните автомобилни пластмаси. Въпреки това, в интернет пространството вече се появиха критици на дизайна и разпределението на вътрешното пространство в този така дългоочакван модел.

Официалното световно представяне на готов за серийно производство автомобил, е насрочено за септември 2026-та, когато се очаква Jaguar най-накрая да потвърди дали този електрически GT ще носи легендарното име XJ.