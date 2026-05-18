"Грийнпийс": ТЕЦ „Марица изток 2“ работи незаконно

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени разрешителното, позволяващо на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ вече седем години да работи в нарушение на европейските норми за емисии на серен диоксид и живак. Това е повратна точка за правото на чист въздух и здравословна околна среда за българските граждани.



Отне повече от две години на Върховния съд да потвърди решението на съда в Стара Загора. Днешното решение на ВАС поставя край на съдебната сага. Сега искането на най-голямата въглищна централа да не спазва екологичните норми се връща в Изпълнителната агенция по околна среда, която следва да вземе ново решение. Този път тя ще трябва да спазва указанията на Съда на Европейския съюз и да не прикрива очакваното замърсяване от дейността на теца.



Делото бе заведено през 2019 г. от гражданските екологични организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, за да даде отпор на популистките и лъжливи опити на правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ да игнорира промените, които енергийният сектор претърпява и да го насочи в градивна посока. ТЕЦ „Марица изток 2“ беше получила право да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти над нормата, без краен срок и без план за справяне с вредните емисии.



„Решението на ВАС е ясен сигнал, че българските институции не могат повече да пренебрегват законите и здравето на хората в името на замърсяващи технологии и политически дивиденти“, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.



Решението идва в хода на световна енергийна криза, на хаотичен енергиен преход у нас, както и на фона на противоречивите заявки на настоящото правителство за бъдещето на Маришкия басейн. Но днешното решение показва, че съдебната система може да бъде гарант за обществен интерес, защото животът и здравето на хората са най-ценният ресурс на една държава. Ролята на съда е да върне изпълнителната власт на прав път, макар и след десетилетия на безогледно замърсяване.



„Решението бележи повратна точка в практиката на институциите да разрешават замърсяващи дейности. Върховният съд потвърди задължението им да оценяват в цялост очакванотото замърсяване, като използват научни източници, вместо да се позовават само на твърденията на операторите. Това е важна защита за здравето на хората и възможност да участват по-активно в процеса на вземане на решения, които имат въздействие върху здравето им“, споделя Регина Стоилова, един от адвокатите по делото.



„Призоваваме правителството в лицето на Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите да разработи план с конкретни условия и времеви рамки, с които ТЕЦ „Марица изток 2“ да съобрази работата си от тук нататък“, добави Антонова. „Време е работещите в централата да получат реалистичен хоризонт за бъдещето на работните си места и паралелно с това правителството да работи активно за осигуряването на алтернативи.“

