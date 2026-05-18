"Грийнпийс": ТЕЦ „Марица изток 2“ работи незаконно

18 Май, 2026 18:54 1 264 29

Върховният административен съд окончателно отмени разрешителното на въглищната централа в полза на правото на българите на здраве и чиста природа

Снимка: „Грийнпийс“ – България
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени разрешителното, позволяващо на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ вече седем години да работи в нарушение на европейските норми за емисии на серен диоксид и живак. Това е повратна точка за правото на чист въздух и здравословна околна среда за българските граждани.

Отне повече от две години на Върховния съд да потвърди решението на съда в Стара Загора. Днешното решение на ВАС поставя край на съдебната сага. Сега искането на най-голямата въглищна централа да не спазва екологичните норми се връща в Изпълнителната агенция по околна среда, която следва да вземе ново решение. Този път тя ще трябва да спазва указанията на Съда на Европейския съюз и да не прикрива очакваното замърсяване от дейността на теца.

Делото бе заведено през 2019 г. от гражданските екологични организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, за да даде отпор на популистките и лъжливи опити на правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ да игнорира промените, които енергийният сектор претърпява и да го насочи в градивна посока. ТЕЦ „Марица изток 2“ беше получила право да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти над нормата, без краен срок и без план за справяне с вредните емисии.

„Решението на ВАС е ясен сигнал, че българските институции не могат повече да пренебрегват законите и здравето на хората в името на замърсяващи технологии и политически дивиденти“, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

Решението идва в хода на световна енергийна криза, на хаотичен енергиен преход у нас, както и на фона на противоречивите заявки на настоящото правителство за бъдещето на Маришкия басейн. Но днешното решение показва, че съдебната система може да бъде гарант за обществен интерес, защото животът и здравето на хората са най-ценният ресурс на една държава. Ролята на съда е да върне изпълнителната власт на прав път, макар и след десетилетия на безогледно замърсяване.

„Решението бележи повратна точка в практиката на институциите да разрешават замърсяващи дейности. Върховният съд потвърди задължението им да оценяват в цялост очакванотото замърсяване, като използват научни източници, вместо да се позовават само на твърденията на операторите. Това е важна защита за здравето на хората и възможност да участват по-активно в процеса на вземане на решения, които имат въздействие върху здравето им“, споделя Регина Стоилова, един от адвокатите по делото.

„Призоваваме правителството в лицето на Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите да разработи план с конкретни условия и времеви рамки, с които ТЕЦ „Марица изток 2“ да съобрази работата си от тук нататък“, добави Антонова. „Време е работещите в централата да получат реалистичен хоризонт за бъдещето на работните си места и паралелно с това правителството да работи активно за осигуряването на алтернативи.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 4 Отговор
    Преди беше незаконно да не работиш а сега да работиш.

    Коментиран от #21

    18:57 18.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    35 3 Отговор
    Грийнпийс: "Засаждане на дьрвета е загуба на време"

    18:58 18.05.2026

  • 3 Гост

    43 4 Отговор
    Всичко е внос, нямаме право да произвеждаме, само да потребяваме. Това е Европа, да ви е честита.

    18:58 18.05.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    16 3 Отговор
    гу ду.....

    19:01 18.05.2026

  • 5 Крайно време е

    34 0 Отговор
    Тези да се преименуват на "Greed peace" ,(Алчен мир) ! Природата почва да ги интересува,САМО когато някой им плати да джавкат! Иначе си пасуват и мишкуват в офисите си!

    19:03 18.05.2026

  • 6 Булпсихопатъ

    12 6 Отговор
    По чии закони?
    Защото по закона на Мърфи, всичко е в реда на нещата докато не гръмне , а не докато нарушава интереса на законодателя.

    19:05 18.05.2026

  • 7 С.Николов

    37 2 Отговор
    Гриинпиис да ходят да пасът тревъ.
    А Българското провителство ако е Българско
    да направи така че повече да не се плащат такси за въглеродни емисии
    и парите за тия такси дет незнайм къде отиват
    да отидат реално за подобряването работата на ТоплоЕлектрическитеЦентрали

    19:05 18.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    22 1 Отговор
    То и Грийнпийс е терористична организация ма още не сте окошарени

    ... и не в преносен смисъл - преди ехе години олиготата гръмнаха кораб и само с ужасни протекции и много милиони им се размина да не бъдат обявени за терористична организация

    Коментиран от #19

    19:05 18.05.2026

  • 9 Факт

    21 2 Отговор
    И откъде ток.Тец-1,Тец -3,затвориха и сега ако затворят Тец-2 от къде ще си зареждат айфоните?

    19:06 18.05.2026

  • 10 Майора

    24 1 Отговор
    Поредното доказателство как разни НПО определят реда в една суверенна държава! Твх не ги интересува нищо друго освен парите , дадено им да спират важни обекти!Навсякъде в Европа и света се връщат към ТЕЦ за сигурност в енергийната система , при над се закриват без реална алтернатива! Много ми е интересно дали ще платят сметките на гражданите заради рекомерните цени на тока при закриването им!

    19:09 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГАДНИ НПО-ТА

    12 1 Отговор
    Рак да ви хване, дано.

    19:10 18.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 си пън

    16 1 Отговор
    що се насочат към бомбенето в осрайна дет ес налива и наши пари заогромни замърсявания,кат може ги ползваме за пречистватели,вместо за некои златни тоалетни да си правят и имения и какво ли не в личен план

    19:11 18.05.2026

  • 15 бай

    1 11 Отговор
    ганя от панелката казва че вси4ко е точно и чака да го хване рака хаха

    19:17 18.05.2026

  • 16 ГУМЕН КРАДЕВ

    13 3 Отговор
    Има една книга - " Дъга шест . Корпорация " Хоризонт " " от Том Кланси ! Не знам откъде този човек го е предвидил и короната , и 11-ти септември , и наглозелените терористи , но Грийнкил са тази корпорация " Хоризонт " - за да спасят планетата убиват хората !!!

    19:17 18.05.2026

  • 17 Дзак

    9 3 Отговор
    Удар срещу правителството!

    19:19 18.05.2026

  • 18 7 ГОДИНИ ТЕЦА РАБОТИ И НЕ СИ ЧИСТИ

    2 15 Отговор
    ПУШИЛНИКА - 7 ГОДИНИ СЪДА ЗИМА ЗАПЛАТА И НЕ РАБОТИ , ЗНАЧИ ЗАСЛУЖАВА ДА ЧУКА КАМЪНИ ПОНЕ 7 ГОДИНИ И ДА ПЛАТИ ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ГО ИЗЧИСТИ ДО ПРАШИНКА ! ТОЕСТ ДЪРЖАВАТА СЕ ЗАНИМАВА С БАНГАРАНГИТЕ НО НЕ И С ТОВА ЗА КОЕТО И СЕ ПЛАЩА - НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ТЕГЛИ МИЛИАРДИ ЗАЕМИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗАПЛАТИ И ОСТАНАЛОТО ГО КРАДЕ ЗА ДА ТЕГЛИ ДРУГИ ЗАЕМИ КОИТО ДА КРАДЕ И ПОСЛЕ ПАК ДА ТЕГЛИ ЗАЕМИ И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА .............................

    Коментиран от #20

    19:22 18.05.2026

  • 19 „Грийнпийс“ –деца на глобалистите

    20 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    В Русия обаче не смеят вече да барат. Много бой ядоха в затвора.

    19:24 18.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Въпросния ВАС съд.

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То тъкмо тръгват съкращения в държавата...Направиха поведение за "довиждане".

    19:27 18.05.2026

  • 22 Буревестников

    16 1 Отговор
    Тая "самарянка" защо не иде в Стара Загора и да им поговори на хората колко е "загрижена" за здравето им.И точно след 2 минути хич няма да е добре със здравето.ТЕЦ "Марица Изток"-2 по хода на димните газове има и груби филтри и електрофилтри и сероочиствателен модул ( колона).Тая какво още иска ?Всъщност господарите й? Айде,министри,говорете, сливи ли имаха в устата ! Нужна е една дума-"Вън!"

    19:30 18.05.2026

  • 23 Дзак

    9 0 Отговор
    България зарината от отпадъци, от които не можем да се освободим, освен чрез изгаряне в пещите на тецовете.

    19:34 18.05.2026

  • 24 всичко в България

    5 4 Отговор
    е незаконно?

    19:35 18.05.2026

  • 25 Сандо

    10 1 Отговор
    Убиват държавата пред очите ни!

    19:40 18.05.2026

  • 26 тдй

    5 1 Отговор
    Зеления октопод в действие. Ей съсипаха ни ама не е луд тоя дето яде баницата а другия, демек ние.

    21:04 18.05.2026

  • 27 Питам

    6 0 Отговор
    КОЙ ЩЕ ИМ ОБЯСНИ НА ТИЯ ,ЧЕ УТРЕ ЩЕ ДОЙДЕ ОКТОМВРИ И СЛЪНЦЕНО ЩЕ БЪДЕ ЗАД ОБЛАЦИТЕ! ТОГАВА ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЙДЕ ТОК ЗА КЛИМАТИКАТИ ДА ГИ ТОПЛИ ? ПЪК МОЖЕ И
    ПЕЧКА НА ВЪГЛИЩА ДА СИ СЛОЖИ ЗА ЗИМАТА С ВЪГЛИЩА ЩОТО ТРЯБВА ДА ПАЗИМ И ГОРИТЕ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ!

    21:07 18.05.2026

  • 28 !!!?

    4 0 Отговор
    Бъдещото на "Мариците" !!!?

    22:10 18.05.2026

  • 29 Българин

    0 0 Отговор
    Тея са толкова зелени, колкото парите в джобовете им.

    23:36 18.05.2026

