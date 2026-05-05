Това, че българите искат нови коли, е ясно, но какво се прави по въпроса - не е!

Асоциацията на автомобилните производители (ААП) представи резултатите от мащабно национално представително проучване, проведено сред 600 души, което очертава сериозен парадокс в нагласите на българския шофьор. Докато личният автомобил остава незаменима част от ежедневието – цели 60% от водачите го използват всеки ден – обществото вече проявява критична нетърпимост към съпътстващите го негативи като замърсяването, задръстванията и ниската безопасност.
Данните показват, че българите са болезнено наясно с цената на стария автопарк. Шокиращите 89% от анкетираните смятат въздуха в градовете за замърсен, а над 80% вече открито подкрепят рестриктивни мерки срещу силно замърсяващите превозни средства. Това включва затягане на техническите прегледи и контрола върху емисиите, което е ясен сигнал към институциите, че общественото мнение изпреварва липсата на решителни държавни политики.
Въпреки че средно в домакинствата се падат по 1,5 автомобила, близо една трета от тях разполагат с поне една машина, която стои неизползваема. В същото време се забелязва интересна промяна в бъдещите планове за покупка. Макар ниският разход на гориво да остава водещ критерий за 77% от купувачите, близо една трета от тях вече се насочват към хибридни модели, а 20% обмислят изцяло електрическо задвижване.
От ААП подчертават, че за реална промяна е необходима национална стратегия с конкретни срокове, а не формален подход. Сред основните приоритети на организацията са въвеждането на работеща скрапинг програма, създаването на „паспорт“ за всеки автомобил и ограничаване на вноса на най-амортизираните превозни средства от екологични категории Euro 0 до Euro 4. Целта е ясна – превръщането на мобилността в България в по-чиста, безопасна и интелигентна система.
Макар данните на ААП да дават ценна моментна снимка, проучването оставя усещането за известна повърхностност по отношение на потребителската мотивация. Фактът, че 32% от планиращите покупка избират хибриди, често се дължи не толкова на екологично самосъзнание, колкото на прагматичен страх от бъдещи градски ограничения и високи цени на горивата, както и на предлагането на хибриди и недостига на нови коли, оборудвани само с ДВГ.
Липсва и по-дълбок анализ на това как държавата смята да компенсира и поощри покупката на нов автомобил, факт, който в момента обезсмисля желанието на средностатистическия българин за по-модерна мобилност. Докато диалогът остава на ниво „нагласи“, без ясни финансови стимули за масовия потребител, рискът тези 43% желаещи нов автомобил да останат в сферата на пожеланията, е повече от реален.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
20:36 05.05.2026
2 Българин
До коментар #1 от "Сатана Z":Танковете ше дойдат. От Анадола. Целия народ ще излезе да ги посреща с баклава и кючеци още от Аарманли!
20:38 05.05.2026
3 Име
Коментиран от #11
20:40 05.05.2026
4 1488
най добрите автокрадци са българи
20:41 05.05.2026
5 Милен
20:51 05.05.2026
6 ами
20:53 05.05.2026
7 Хахахаха😂😂😂😂
Много скоро обществото ще излезе и ще изколи всички лъжливи мерзавци, за това го подготвят!
20:56 05.05.2026
8 мамник
Коментиран от #10
21:02 05.05.2026
9 Анонимен
Коментиран от #12
21:09 05.05.2026
10 Ку-ку
До коментар #8 от "мамник":Взимаш кола на оперативен лизинг (за частни лица) с някаква първоначална вноска, всеки месец плащаш между 200-300€ (зависи каква кола искаш, може и по-висока да е вноската) имаш включена гр. застраховка, каско, пълно обслужване, пътна помощ, данъци и т.н.....тоест плащаш вноска и гориво и газ....някои ще кажат, че реално нямаш собствен автомобил, но ако сметнеш 30% първоначална вноска за собствен автомобил, кредит с лихва за няколко години и като си сметнеш накрая всички разходи и излиза, че караш златна кола......а като искаш да я продадеш след 4-5 години, при дадени например 40-50к. за нова кола парите, които би и взела са 15-20 макс. при добро състояние....и излиза, че едни 30к. си ги подарил....
21:19 05.05.2026
11 Гост
До коментар #3 от "Име":Ми връй там, бе, Баце! Тука коли не се субсидират, оти, пари нема за пенсионерите, камо ли за китайски таралясници!!!
21:26 05.05.2026
12 мамник
До коментар #9 от "Анонимен":Така е, ама след 6-7 години нема да има други! Благодарение на зеленчуците ше караме каруци!
21:28 05.05.2026
13 Тити
21:28 05.05.2026