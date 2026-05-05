Това, че българите искат нови коли, е ясно, но какво се прави по въпроса - не е!

5 Май, 2026 20:33 1 935 13

​Проучване на ААП разкрива, че обществото е готово за екологични ограничения, но автопаркът остава сред най-старите в Европа

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Асоциацията на автомобилните производители (ААП) представи резултатите от мащабно национално представително проучване, проведено сред 600 души, което очертава сериозен парадокс в нагласите на българския шофьор. Докато личният автомобил остава незаменима част от ежедневието – цели 60% от водачите го използват всеки ден – обществото вече проявява критична нетърпимост към съпътстващите го негативи като замърсяването, задръстванията и ниската безопасност.

​Данните показват, че българите са болезнено наясно с цената на стария автопарк. Шокиращите 89% от анкетираните смятат въздуха в градовете за замърсен, а над 80% вече открито подкрепят рестриктивни мерки срещу силно замърсяващите превозни средства. Това включва затягане на техническите прегледи и контрола върху емисиите, което е ясен сигнал към институциите, че общественото мнение изпреварва липсата на решителни държавни политики.

​Въпреки че средно в домакинствата се падат по 1,5 автомобила, близо една трета от тях разполагат с поне една машина, която стои неизползваема. В същото време се забелязва интересна промяна в бъдещите планове за покупка. Макар ниският разход на гориво да остава водещ критерий за 77% от купувачите, близо една трета от тях вече се насочват към хибридни модели, а 20% обмислят изцяло електрическо задвижване.

​От ААП подчертават, че за реална промяна е необходима национална стратегия с конкретни срокове, а не формален подход. Сред основните приоритети на организацията са въвеждането на работеща скрапинг програма, създаването на „паспорт“ за всеки автомобил и ограничаване на вноса на най-амортизираните превозни средства от екологични категории Euro 0 до Euro 4. Целта е ясна – превръщането на мобилността в България в по-чиста, безопасна и интелигентна система.

​Макар данните на ААП да дават ценна моментна снимка, проучването оставя усещането за известна повърхностност по отношение на потребителската мотивация. Фактът, че 32% от планиращите покупка избират хибриди, често се дължи не толкова на екологично самосъзнание, колкото на прагматичен страх от бъдещи градски ограничения и високи цени на горивата, както и на предлагането на хибриди и недостига на нови коли, оборудвани само с ДВГ.

Липсва и по-дълбок анализ на това как държавата смята да компенсира и поощри покупката на нов автомобил, факт, който в момента обезсмисля желанието на средностатистическия българин за по-модерна мобилност. Докато диалогът остава на ниво „нагласи“, без ясни финансови стимули за масовия потребител, рискът тези 43% желаещи нов автомобил да останат в сферата на пожеланията, е повече от реален.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 2 Отговор
    "Най-добре е танковете да дойдат"

    Коментиран от #2

    20:36 05.05.2026

  • 2 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Танковете ше дойдат. От Анадола. Целия народ ще излезе да ги посреща с баклава и кючеци още от Аарманли!

    20:38 05.05.2026

  • 3 Име

    10 0 Отговор
    Добре е да се пишат такива статии та барем нещо направят от държавата. В нормалните страни стимулите са много, заплатите по-високи и така хората карат по нови коли. Евала на автора, а на тези от ААП - проучването им е прах в очите - това всички го знаят, както пише още в заглавието.

    Коментиран от #11

    20:40 05.05.2026

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    льжете
    най добрите автокрадци са българи

    20:41 05.05.2026

  • 5 Милен

    10 0 Отговор
    Ами да махнат митата на китайските автомобили и ще сменя 20 годишния пасат с нов автомобил. Иначе не си заслужава.

    20:51 05.05.2026

  • 6 ами

    3 0 Отговор
    Иначе кой ще внася стари бараки и пълни джоба на разни измислени схемаджии с еко такси.

    20:53 05.05.2026

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    7 1 Отговор
    Обществото било готово на ограничения!!!
    Много скоро обществото ще излезе и ще изколи всички лъжливи мерзавци, за това го подготвят!

    20:56 05.05.2026

  • 8 мамник

    9 0 Отговор
    Добре де айде да посметаме малко! Цена на нова кола примерно 35 000 евраци,първоначална вноска 30%= 10 500евраци,лихви за примерно 5 годишен период на изплащане 4,5-5%,всяка година за тия 5 години пълно каско по 1200евраци минимум,задължително гаранционно обслужлане за периода на лизинга поне 40евраци на час и като те вкарат сутринта и ти изкарат колата във 17 часа=320евраци и като добавиш неколко хиляди евраци остатъчна стойност, КВО ПРАЙМ???? Минимална заплата 620евракааа! 70% от хората работят за толкова! И те така!!!!

    Коментиран от #10

    21:02 05.05.2026

  • 9 Анонимен

    2 1 Отговор
    Те хората, ако знаеха какви боклуци са всички нови коли, няма да мечтаят да си хвърлят парите на вятъра.

    Коментиран от #12

    21:09 05.05.2026

  • 10 Ку-ку

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "мамник":

    Взимаш кола на оперативен лизинг (за частни лица) с някаква първоначална вноска, всеки месец плащаш между 200-300€ (зависи каква кола искаш, може и по-висока да е вноската) имаш включена гр. застраховка, каско, пълно обслужване, пътна помощ, данъци и т.н.....тоест плащаш вноска и гориво и газ....някои ще кажат, че реално нямаш собствен автомобил, но ако сметнеш 30% първоначална вноска за собствен автомобил, кредит с лихва за няколко години и като си сметнеш накрая всички разходи и излиза, че караш златна кола......а като искаш да я продадеш след 4-5 години, при дадени например 40-50к. за нова кола парите, които би и взела са 15-20 макс. при добро състояние....и излиза, че едни 30к. си ги подарил....

    21:19 05.05.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Ми връй там, бе, Баце! Тука коли не се субсидират, оти, пари нема за пенсионерите, камо ли за китайски таралясници!!!

    21:26 05.05.2026

  • 12 мамник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Така е, ама след 6-7 години нема да има други! Благодарение на зеленчуците ше караме каруци!

    21:28 05.05.2026

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Всеки иска да кара нова кола ама реалността е друга не всеки има пари за нова кола. А относно за утаяването у нас тези прегледи са тотално изкривени не се гледа колата дали е в нормите а годините.

    21:28 05.05.2026