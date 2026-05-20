Христо Стоичков надъхва ЦСКА преди финала: Бъдете силата, която се усеща

ЦСКА се готви за решителен сблъсък с Локомотив Пловдив тази вечер на националния стадион „Васил Левски“, а най-емблематичният футболист на клуба – Христо Стоичков – отправи пламенен апел към отбора и феновете.

В навечерието на дългоочаквания финал за Sesame Купа на България, носителят на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков не пропусна да вдъхне увереност на любимия си тим. В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, легендата на българския футбол подчерта, че на 20 май на терена няма да излязат просто 11 играчи, а цялата история и чест на ЦСКА.

“Армейци, на 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА! Финалите не се играят – финалите се печелят с характер, с вяра и с онази "червена" сила, която поколения "армейци" носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава. Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си. Бъдете гласът, който не спира. Бъдете силата, която се усеща. Бъдете 12-ият играч. Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги. Само ЦСКА!", написа "Камата".