Христо Стоичков надъхва ЦСКА преди финала: Бъдете силата, която се усеща

20 Май, 2026 11:08 511 15

Легендарният №8 призова „червените“ да покажат дух и непоколебима воля

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА се готви за решителен сблъсък с Локомотив Пловдив тази вечер на националния стадион „Васил Левски“, а най-емблематичният футболист на клуба – Христо Стоичков – отправи пламенен апел към отбора и феновете.

В навечерието на дългоочаквания финал за Sesame Купа на България, носителят на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков не пропусна да вдъхне увереност на любимия си тим. В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, легендата на българския футбол подчерта, че на 20 май на терена няма да излязат просто 11 играчи, а цялата история и чест на ЦСКА.

“Армейци, на 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА! Финалите не се играят – финалите се печелят с характер, с вяра и с онази "червена" сила, която поколения "армейци" носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава. Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си. Бъдете гласът, който не спира. Бъдете силата, която се усеща. Бъдете 12-ият играч. Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги. Само ЦСКА!", написа "Камата".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    7 3 Отговор
    Излизат със сърцето на Литекс , цска го няма вече 9,5 години, този човек и Ганчев го ФАЛИРАХА!

    11:15 20.05.2026

  • 2 Кауфланд Дойчланд

    6 3 Отговор
    Армия нямаме, след като приключихме с армията, фалира и армейския и клуб, който обираше каймака в България. Днешното Етрополе-БулгарплодОООД червени домати на Литекс-Ливеч-Балкан50кубика на Гришо, е просто една формация докарана от провинцията, настанила се в една изоставена фалирала база на комунизма. И нещо лично, оня от бобовдолските села (череша Кюстендил) на мача ли ще е или вече е прибран понеже много висящи дела му се събраха?

    11:17 20.05.2026

  • 3 Силата, която си усеща е

    4 3 Отговор
    да си изпуснеш душичката по терлички, така, че всичко е точно 😀

    Коментиран от #4

    11:26 20.05.2026

  • 4 Дарт Вейдър

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Силата, която си усеща е":

    Уффффффф, чак до тук замириса.

    11:27 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Йес

    5 3 Отговор
    Това е най-простият български футболист за всички времена .И най-наглия...

    Коментиран от #13, #14

    11:43 20.05.2026

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор
    Научи ги да псуват

    11:43 20.05.2026

  • 8 Анонимен

    2 1 Отговор
    Шемет

    11:44 20.05.2026

  • 9 Левскарка

    4 1 Отговор
    Че е легендарен, легендарен е.Световна величина!

    11:49 20.05.2026

  • 10 .....

    4 0 Отговор
    94 год. целият отбор беше легендарен!

    11:55 20.05.2026

  • 11 Не е момента Ицо

    1 1 Отговор
    Така ги напрагя и ще им нахлузи циментовите ботуши.

    11:56 20.05.2026

  • 12 газо

    4 2 Отговор
    Този, не знам как ги надъхва, ама всеки път като го прави, Ловеч падат.

    12:01 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 газо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Йес":

    Исках да кажа, че и Костадинов е същия "умник"...трудно си пише името.

    12:05 20.05.2026

  • 15 Да бе

    0 1 Отговор
    Много голяма сила... Празен сектор Г

    12:12 20.05.2026

