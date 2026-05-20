Инцидент на фестивала в Кан предизвика евакуация и прекъсване на прожекцията на "Горчива Коледа"

20 Май, 2026 11:16 522 2

Възрастният гост, който се е нуждаел от медицинска помощ, е бил откаран в болница

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преспрожекция на филма „Горчива Коледа“ на филмовия фестивал в Кан беше прекъсната, след като участник се е нуждаел от медицинска помощ, съобщи Deadline, позовавайки се на пресслужбата на фестивала.

„По време на преспрожекцията човек се е нуждаел от спешна медицинска помощ. Прожекцията е била незабавно прекъсната и залата е била евакуирана, за да могат спешните служби да окажат помощ“, се казва в изявлението.

Възрастният гост, който се е нуждаел от медицинска помощ, е бил откаран в болница, след което прожекцията е възобновена от началото на филма.

На 12 май Филмовият фестивал в Кан беше открит за 79-ти път в Двореца на фестивалите и конгресите. Той продължава до 23 май.

Филмовият фестивал в Кан, един от най-престижните и най-стари в света, се провежда ежегодно през май. Първият фестивал се провежда през 1946 г. От 1955 г. главната награда на филмовия фестивал е „Златната палма“.


  • 1 Мангъров

    3 0 Отговор
    Киното в Кан убива.

    11:19 20.05.2026

  • 2 тия съвсем не са добре

    0 0 Отговор
    по-голяма глупост не бях чувал ! на човека му прилошало те евакуират залата?!?!? вместо да си влезат докторите и да си го вземат без да създават излишно напрежение самата евакуация е забавила спешната намеса на медиците ако е било на живот и смърт тежко и му горко на човека…

    12:06 20.05.2026