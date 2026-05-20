Арсенал отново на върха: Северен Лондон се превърна в "червено-бяло" море от радост - ВИДЕО

След повече от две десетилетия чакане, феновете на Арсенал най-сетне получиха повод за истински празник. С последния съдийски сигнал на драматичния двубой между Борнемут и Манчестър Сити, завършил 1:1, улиците на Северен Лондон се изпълниха с ликуващи привърженици, които не скриваха щастието си от спечелената титла на Англия – първа от 22 години насам.

Веднага след края на мача, хиляди фенове на „артилеристите“ излязоха от домовете си, облечени в червено-бели шалове и фланелки, и превърнаха улиците в истински футболен карнавал. Песните, скандиранията и фойерверките огласиха кварталите, а атмосферата беше наелектризирана от гордост и възторг.

Сред празнуващите се открои и легендарният нападател на Арсенал – Йън Райт, който не скри вълнението си и се присъедини към тълпата. Заедно с верните привърженици, той издигна глас: „Тези улици са наши!“, превръщайки думите си в символ на триумфа и обединението на клуба и неговите фенове.