Цветелина Пенкова: Позиционираме България като стратегически важна за енергетиката на Европа

„Като президент на Европейския енергиен форум - най-голямото енергийно НПО в Европа, работя за това гласът на България и на нашия регион да бъде чут много по-силно в европейския дебат за енергетиката.“ Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова в предаването „ЕвроДикоФ“ по Евроком.

По нейните думи Югоизточна Европа остава изолирана от общата електропреносна мрежа на Европа. „България произвежда сериозни количества електроенергия, има балансиран енергиен микс и поддържа стабилността не само на собствената си система, но и на региона. В същото време обаче нямаме достатъчна свързаност с големите европейски пазари и именно това води до по-високи цени“, посочи Пенкова.

Тя цитира данни, според които българите плащат от 50% до 100% по-скъп ток спрямо страните в Западна Европа.

„Затова Регламентът за трансевропейската електропреносна мрежа (TEN-E), по който аз съм основен преговарящ в Европейския парламент, е толкова важен. Той ще даде реално решение на проблема със стесненията в европейската електропреносна мрежа и ще намали драстично и трайно цените на електроенергията за нашите домакинства и инудстрия“, подчерта евродепутатът.

Според Пенкова в Европа вече има осъзнаване, че европейската индустрия не може да бъде конкурентноспособна без да бъдат адресирани разликите в цените на електроенергията между държавите членки. „Не случайно Европейската комисия поставя този регламент като основополагащ ключов и най-приоритетен в момента“, обърна внимание тя допълни: „Нашата задача е да позиционираме България и региона като стратегически важни за Европа — заради енергийния ни микс, ядрените мощности, системите за съхранение, ПАВЕЦ-ите и връзката ни с трети държави като Азербайджан и Турция.“

Евродепутатът акцентира и върху допълнителните ползи за българската икономика: „Има много инвеститори в енергийния сектор, които биха имали сериозен интерес, ако видят, тази мрежа да заработи.“

Тя отбеляза, че преговорите вече постигат резултат за България, като предвидените инвестиции за електропреносната мрежа на страната ни са се увеличили близо 5 пъти от първоначално заложените. „Това е важна стъпка, защото без модерна и свързана мрежа няма как да говорим нито за по-ниски цени, нито за конкурентна индустрия, нито за енергийна сигурност“, подчерта членът на Европейския парламент.

Цветелина Пенкова коментира и ситуацията около БСП. „Партията ни преминава през оздравителен процес. Крум Зарков е лидер с морал и енергия да води този процес. В България има леви хора и те имат нужда от силно представителство, ясни политики и експертиза — в социалната политика, енергетиката, индустрията, иновациите, икономиката, младежките политики“, заяви социалистът.

