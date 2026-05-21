В САЩ ще се въвежда данък върху електрическите превозни средства

Собствениците на екологични возила отвъд Океана са изправени пред неочакван и доста солен финансов завой. Ерата на безплатното преминаване по американските аутобани за ток-превозните средства изглежда върви към своя логичен край, след като в Камарата на представителите бе внесен изненадващ двупартиен законопроект, гръмко кръстен BUILD America 250 Act. Ако инициативата получи зелена светлина, водачите на изцяло електрически коли ще трябва да се бръкнат със 130 долара годишно, докато притежателите на Plug-in хибриди ще олекват с 35 долара. Суматохата е пълна, а залозите са огромни – събраните средства ще отидат директно за кърпене на дупки и модернизация на шосейната мрежа в САЩ.

Явно нищо на този свят не е безплатно! Цялата философия зад новия налог се крепи на факта, че екологичните алтернативи на четири колела реално се возят "гратис" по отношение на пътната поддръжка. Докато традиционните бензинови и дизелови машини редовно пълнят хазната чрез налозите, калкулирани в цената на всеки галон гориво, то ток-моделите успешно прелитаха под радара на Фонда за магистрали. Председателят на Комисията по транспорт и инфраструктура Сам Грейвс бе пределно ясен – целта е всеки да поеме своя „справедлив дял“ от тежестта. Планът предвижда плавно затягане на коланите: от 2029 година ставката ще набъбва с по 5 долара на всеки две години, докато закове финалните 150 долара за чист ток и 50 долара за хибриди с кабел.

Зелените организации и защитниците на батерийната мобилност обаче веднага скочиха на амвона и обявиха война на предложението. Според тях подобна фиксирана сума е пълна несправедливост и откровена секира, насочена срещу хората, избрали по-чисто бъдеще. Има и уловка – обикновеният американец зад волана на конвенционално возило плаща между 70 и 90 долара на година за федерални акцизи, което е значително по-малко от искания нов данък за електрички. В допълнение, налогът върху бензина в Щатите не е помръдвал от далечната 1993 г. и стои закован на скромните 18,3 цента за галон, напук на инфлационните процеси и огромния технологичен скок на модерните ДВГ-та.

Освен това, упреците валят и заради липсата на всякаква гъвкавост в новата наредба. Уравновиловката е очевидна – няма абсолютно никакво значение дали зад волана седи пенсионер, който отскача веднъж седмично до супермаркета, или става дума за автопарк от денонощно препускащи куриерски камиони, робо-таксита и споделени платформи за превоз. Всички те се поставят под общ знаменател. За капак на всичко, местните управи в отделните щати вече отдавна са наложили свои собствени вътрешни такси за регистрация. През 2026 година в Мичиган собствениците на EV модели се прощават с 267 долара, а колегите им в Ню Джърси – с цели 270 долара, като на някои места парите се изискват авансово за години напред.

Бъдещето на спорния федерален налог все още виси на косъм, тъй като процедурата изисква пълно одобрение от двете камари на Конгреса на САЩ. Борбата с времето е ожесточена, а авторите на проекта бързат да финализират сделката до 30 септември 2026 година, когато изтича текущият мандат на действащия закон за инфраструктурно финансиране. Дали американските шофьори на ток ще бъдат принудени да плащат повече, предстои да разберем съвсем скоро.