Гладът на пазара за класически ДВГ принуждава Porsche да пусне нов бензинов Cayenne

Фотошпиони успяха да уловят следващата еволюция на Porsche Cayenne в модификация за 2027 моделна година, при това напълно "по монокини" – без грам маскировъчен камуфлаж. Кадрите разбулват визията на бензиновата легенда броени месеци преди официалния дебют и доказват, че марката от Щутгарт е принудена да играе на два фронта.

Докато мениджърите агресивно прокарват изцяло електрическото бъдещо поколение на модела, гладът на пазара за класически ДВГ и хибридни версии си остава толкова зверски, че инженерите трябваше спешно да подмладят актуалното шаси.

Очевидно е, че в Porsche не са имали никакво намерение да режат живо месо от дизайна на класическия си бестселър. За разлика от радикалния ток-вариант, обновеният кросоувър с конвенционален мотор залага на познатата рецепта на внимателната и премерена еволюция. Почти всички визуални корекции са концентрирани в предната част на купето, където веднага изпъква изцяло ревизираната броня с променените въздухозаборници.

Страничните цепки са заличени в името на по-изчистения и модерен силует. Фаровете също са минали под ножа, получавайки нова архитектура с характерни двойни хоризонтални ивици за дневните светлини. Отзад промените са толкова козметични, че само най-върлите фенове на марката ще ги уловят на пръв поглед.

Засеченият в Скандинавия прототип обаче крие един много интересен детайл – той е накипрен с елементи от пакета Sport Design, включително и специфични детайли по долния ръб на предницата. Опитните фенове веднага биха заложили на картата, че под прицела на обективите всъщност е попаднала наточената модификация GTS.

И докато интериорът остава скрит за любопитните погледи, вътрешни източници издават, че там революция по отношение на екраните няма да има. Porsche отказва да копира китайската вълна от дисплеи по цялото табло, запазвайки класическата архитектура, но залагайки на светкавично бърза мултимедия и изцяло нови електронни ангели пазители за шофьора.

Истинската магия обаче е скрита под ламарините, където луксозният тежкоатлет ще бъде „по-хибриден от всякога“. Инженерите затягат екологичния колан, подготвяйки армада от Plug-in хибридни версии, базирани на могъщите V6 и V8 бензинови мотори, спрегнати с електромотори. Според предварителните слухове, върховите изпълнения без проблем ще прескочат границата от бруталните 700 конски сили.

Въпреки че теглото на всъдехода отдавна прехвърли два тона, екипът от Вайсах е прекарал безброй часове в настройки на шасито, за да гарантира, че спортното ДНК на марката няма да бъде размито. Официалното було предстои да бъде вдигнато съвсем скоро, като запознати прогнозират, че първите готови екземпляри ще атакуват дилърствата в Европа още през октомври 2026 година.