Автомобилен шеф определи plug-in хибридите като „най-лошото от двата свята“

Polestar засилва фокуса си върху изцяло електрическите модели, дори когато автомобилната индустрия като цяло се връща към хибридизацията. В изключително откровено интервю, управляващият директор на Polestar Australia, Скот Мейнард, отхвърли plug-in хибридите (PHEV) като технологична задънена улица. Според Мейнард, PHEV представляват „най-лошото от двата свята“, натоварвайки собствениците с изключителната механична сложност на двигател с вътрешно горене, наред с теглото и електрическите сложности на задвижваща система, захранвана от батерия.

Оценката на Мейнард се фокусира върху инженерните компромиси, присъщи на използването на две отделни задвижващи системи. Той твърди, че като се опитва да прави и двете, PHEV не прави нито едното перфектно, посочвайки значителното увеличение на теглото, което прави plug-in хибрида, работещ на бензин, по същество по-малко ефективен от стандартен автомобил с вътрешно горене. Освен това той подчертава главоболията с поддръжката за собствениците, които трябва да се справят с две независими системи – традиционна поддръжка на двигателя като смяна на масло и свещи, наред с високоволтовата електроника и термичното управление на електромобила. Отвъд хардуера, Мейнард твърди, че данните от реалния свят сочат, че много собственици на PHEV рядко включват автомобилите си в контакта, като на практика ги използват като претеглени бензинови коли и обезсмислят всякакви предвидени екологични ползи.

Критиците бързо посочиха иронията в позицията на Polestar, като се има предвид, че първият серийно произвеждан автомобил на марката, Polestar 1, беше високопроизводителен plug-in хибрид. Произведен в ограничена серия в Ченду, Китай, той някога беше провъзгласен за лидер по пробег в сегмента. Мейнард обаче разглежда този модел като необходима еволюционна стъпка, която вече е преодоляна. За него появата на гранд турера Polestar 5 и рекордните продажби на Polestar 4 доказват, че тревогата за пробега вече може да бъде решена с батерии с висока плътност и ултрабързо зареждане, което прави бензиновата „предпазна мрежа“ „бързо губеща значение“.

Докато Polestar се движи към гама само с нулеви емисии, нейната компания майка, Geely Holding Group, възприема по-диверсифициран подход. В рамките на най-новата си технологична стратегия Geely всъщност увеличава инвестициите в хибридна технология в марки като Volvo, Lotus и Lynk & Co, които продължават да разширяват предлагането си на PHEV за различни глобални пазари.