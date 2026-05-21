Фалшиво Bentley от 1930-а на цената на голям апартамент

Може ли едно неоригинално возило да струва колкото голям апартамент? О, да, особено когато зад гърба му стои една от най-лудите и аристократични автомобилни истории на миналия век! Изумително точно копие на легендарното купе Bentley Speed Six от 1929 година отива под чука на частен аукцион в Нидерландия. Макар под лъскавата каросерия да не се крие автентичният екземпляр от златната ера на моторните спортове, експертите очакват наддаването да счупи рекордите и да закове зашеметяващата сума от 600 000 долара. Обявата вече събира очите на колекционерите в сайта на престижната аукционна къща RM Sotheby's.

Повече от половин милион за реплика? На пръв поглед цифрата изглежда стряскаща, но в света на класиките това си е направо сделката на века. Причината е проста – ако решите да преследвате оригинала, ще трябва да олекнете с поне 10 милиона долара. При това въпросната машина пресъздава не просто кое да е Bentley, а уникалното по рода си купе Bentley Speed Six Blue Train, изработено навремето в един-единствен екземпляр. Тази кола става световна сензация благодарение на едно лудо, нетрадиционно състезание, което ражда истинска легенда.

Всичко започва през март на 1930 година. Британският мултимилионер, плейбой и запален състезател Волф Барнато разпускал в тузарския курорт Кан, когато на маса, гарнирана със скъпо питие, решил да се обзаложи на луди пари. Той твърдял, че може да изпревари тогавашния технологичен крал на релсите – прочутия „Син влак“ (Blue Train). Предизвикателството било брутално: експресът летял по трасето от Кан до Лондон, а Барнато гарантирал, че ще пие шампанско в британската столица, преди локомотивът въобще да се добере до бреговете на Ламанша. И виж ти – спечелил напук на всичко! Луксозното чудовище Bentley Speed Six прелетяло дистанцията от 1340 километра за феноменалните 22 часа, преборвайки гъста мъгла и тежка повреда със спукана гума. От този ден нататък колата гордо носи бойното име „Синият влак“.

Възроденото копие, което сега си търси нов дом, е изваяно през 2018 година от спецовете в британското ателие Racing Green. Момчетата са си поиграли силно, пресъздавайки външния вид и разкошния салон до най-последното болтче и шев на кожените седалки. За техническа донорка на проекта е използвано по-модерното Bentley Mark VI от 1953 година. Под дългия преден капак мърка 5,8-литров редови осемцилиндров двигател Bentley B80 с мощност от 160 конски сили. Колата на практика е чисто нова, като на дигиталния си циферблат има записан скромен пробег от едва 2900 километра. Идеална възможност за някой богаташ да влезе в обувките на Волф Барнато, без да фалира банковата си сметка.