Stellantis поглежда към партньорство с Jaguar Land Rover

Stellantis продължава агресивната си кампания за превръщане на съвременната автомобилна индустрия във взаимосвързана мрежа от корпоративни съюзи, като този път поглежда отвъд Атлантическия океан, за да си осигури силно присъствие в сегмента на луксозните автомобили. В изненадващ стратегически ход трансатлантическият конгломерат е подписал необвързващо меморандум за разбирателство с британската икона в луксозния сегмент Jaguar Land Rover (JLR), за да проучи възможностите за дълбоко индустриално сътрудничество, по-специално на предизвикателния пазар в Съединените щати.

Макар първоначалните корпоративни съобщения да остават строго пазени и внимателно формулирани от адвокати, рамката установява ясен път за двата производителя да инвестират съвместно в разработването на платформи от следващо поколение, локализирани вериги за доставки и усъвършенствани софтуерни архитектури, за да смекчат удара от ескалиращите разходи за електрификация.

Този локализиран ход в Северна Америка се вписва перфектно в по-широката корпоративна философия на Stellantis, която все повече действа като изключително гъвкав мениджър на активи, а не като традиционен, изолиран автомобилен производител. Изправена пред охлаждане на търсенето на електромобили и жестоки производствени разходи на вътрешния пазар в САЩ, Stellantis търси начин да сподели финансовата тежест на съответствието с нормативните изисквания и технологичното инженерство. Чрез сътрудничеството си с JLR компанията може да максимизира ефективността на разрастващата се вътрешна мрежа за сглобяване, като същевременно потенциално споделя огромните капиталови разходи, необходими за разработването на здрави, високорентабилни електрифицирани архитектури, които отговарят на уникалните изисквания за теглене и дълги разстояния на северноамериканската потребителска база.

Партньорството с JLR представлява втората основна част от мултиконтиненталния пъзел, който Stellantis сглоби в рамките на един 24-часов цикъл. Само няколко часа по-рано компанията финализира съвместно предприятие с китайската Dongfeng в съотношение 51:49 за управление на производството и дистрибуцията на луксозната си марка Voyah EV в Европа, като умело заобикаля строгите вносни тарифи на ЕС, използвайки свободен капацитет в историческия завод на Peugeot в Рен, Франция. Освен това същото партньорство с Dongfeng активно преобразува глобалното присъствие на Jeep извън Северна Америка, като от 2027 година специализирани електрифицирани модели на Jeep и Peugeot ще започнат да излизат от сглобяващите линии в Ухан, за да задоволят нуждите на китайските купувачи и бързоразвиващите се експортни коридори.