Кметове на 21 общини не са заявили правото си за ползване на системата BG-Alert

22 Май, 2026 15:10 533 7

Системата е активирана четири пъти тази година, 87 пъти през 2025 и три през 2024 година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още 21 кметове на общини не са заявили правото си за ползване на системата за ранно предупреждение BG-Alert и нямат обучени хора, което означава, че не могат да я използват. Това посочва министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, зададен от Любен Иванов от парламентарната група на „Демократична България“.

Министър Демерджиев посочва още, че до 11 май са направени 49 обучения, които са преминали общо 237 общински администрации, 28 областни администрации, Министерството на енергетиката и Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите.

Системата е активирана четири пъти тази година, 87 пъти през 2025 и три през 2024 година.

През 2025 г. са извършени 89 реални активации на системата BG-Alert, се посочва в годишния доклад за дейността на МВР за 2025 г., публикуван на сайта на ведомството.

Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари – 36, на следващо място са тези за обилни валежи от дъжд – 14, а за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана три пъти, както и за реална евакуация. Пет пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и четири пъти за ограничаване на достъпа до населено място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Това НПО, Льотчикът няма ли да го закрива? И без това никакъв смисъл няма от нея. По-добре да възстанови Гражданска защита.

    15:13 22.05.2026

  • 2 Закривай !

    5 0 Отговор
    Ами това е повод да се закрият тези кметства . Половината кметства могат да се закрият с цялата администрация и никой няма да разбере.

    15:13 22.05.2026

  • 3 хехе

    1 0 Отговор
    а за земетресение кога ще предупреждават преди земетресението или след него.

    15:23 22.05.2026

  • 4 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:36 22.05.2026

  • 5 Етем метем

    0 0 Отговор
    Теа дебиле от Бай Ганьо Алерт да отидат да видят как се прави Алерт в Германия и после да се върнат присвоените пари с лихвите.

    15:39 22.05.2026

  • 6 Малърта

    1 0 Отговор
    алърт-малърт, прастатии. СЛОЖЕТЕ БЪЛГАРСКИ названия на тези неща! От тях зависят човешки жовоти и съдби.

    15:52 22.05.2026

  • 7 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ЗНАЕ СЕ ЧЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ИМА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА С НЯКОЛКО ЧОВЕКА В ТЯХ КОЙТО СА НА ДЪРЖАВНА ЯСЛА ХРАНИЛКА ТЕ РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТИ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ПОЧТИ НИКАКВА РАБОТА НЕ РАБОТЯТ ФИГУРАНТИ.ФАКТ

    16:09 22.05.2026

