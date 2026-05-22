Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“

Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“

22 Май, 2026 14:59 645 6

  • александър сано-
  • башар рахал-
  • комедия-
  • цар на капана-
  • български филм

Режисьор на лентата е Мартин Макариев

Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“ - 1
Снимки: ArtVent
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Снимачният процес на новия български игрален филм „Цар на Капана“ официално стартира, поставяйки началото на проект, който обещава да се превърне в едно от най-цветните и емоционални заглавия в българското кино, обещават от екипа на филма.

Режисиран от Мартин Макариев, филмът събира на екран Александър Сано и Башар Рахал, които застават в центъра на история, в която хуморът, напрежението и човешките отношения се преплитат в динамичен и многопластов разказ.

В актьорския състав са още Антоанета Добрева-Нети, Лилия Маравиля, Латинка Петрова, Александър Димов, Петър Петров-Перо, както и младите таланти Александра Костова и Даниел Кукушев, които допълват пъстрия свят на филма.

Действието се развива в емблематичния квартал „Капана“ в Пловдив – жив организъм, носещ своята културна енергия, ритъм и контрасти. Именно там се срещат герои от различни светове, култури и поколения, а сблъсъкът помежду им отключва както конфликти, така и неочаквани връзки.

Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“

В центъра на историята стои сблъсъкът между Мемет и Атом – двама мъже със силни и непримирими характери, които влизат в комична кулинарна война в опит да спечелят престижната титла „Цар на Капана“. Но докато съперничеството им се разгаря, между децата им – Лейла и Тигран, пламва неочаквана и забранена любов в стил Ромео и Жулиета. Изправени пред избор, враждуващите бащи трябва да преосмислят всичко, което ги разделя, и да разберат, че любовта е единствената победа, която има значение.

„Цар на Капана“ е романтична комедия с ясно социално измерение – филм за любовта отвъд различията, за семейството като избор и за способността да открием общ език дори там, където изглежда невъзможно.

Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“

„Целта ни е да създадем свят, който е едновременно реален и живописен, богат на цветове, характери, емоции и детайли. История, в която хуморът и човечността вървят ръка за ръка, а зад лекотата на романтичната комедия стои нещо много истинско – нуждата да се разбираме въпреки различията си“, коментира Мартин Макариев.

С началото на снимките проектът влиза в активната си продукционна фаза, като предстои да бъдат разкрити още детайли за проекта.

Александър Сано и Башар Рахал ще мерят сили в новия комедиен български филм „Цар на Капана“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом става въпрос за

    4 0 Отговор
    дюнери, да си го пускат и гледат в циганските маали.
    Толкова ли няма плескавица, кебапчаата,, кифтета , ми пак цигански боклуци.

    15:05 22.05.2026

  • 2 Лего

    3 0 Отговор
    Сигурно нещо пак ще е между де що сичкото съйган,там у махалата Капана. В Пловдив "Капана" е място на по-тъмно цветните,от едно време.

    15:08 22.05.2026

  • 3 Турист

    3 0 Отговор
    То вижте и имената на героите- един българин няма

    15:19 22.05.2026

  • 4 Ке --- ! Не --- !

    2 0 Отговор
    Ф

    ---

    че !


    ---

    то !

    Коментиран от #5

    15:48 22.05.2026

  • 5 Бангаранга ! а а а а !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ке --- ! Не --- !":

    Бангаранга ! а а а а !

    15:48 22.05.2026

  • 6 Режисьор

    0 0 Отговор
    Ех...отново... Та, колко, казвате, е бюджетът на това "творение"?

    16:21 22.05.2026