20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус "La Bola Negra" в Кан

"La Bola Negra" направи една от най-впечатляващите премиери на тазгодишния Филмов фестивал в Кан, след като беше посрещнат с близо 20-минутни овации в залата Grand Théâtre Lumière. Реакцията на публиката се нарежда сред най-дългите в историята на фестивала и доближава рекорда, поставен от "Лабиринтът на фавна" на Гийермо дел Торо през 2006 г.- 22 минути.

Филмът, режисиран от испанското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси, се превърна в едно от най-коментираните заглавия в основната конкурсна програма на фестивала. Историята проследява съдбите на трима мъже в различни исторически периоди — 1932, 1937 и 2017 година — чиито животи се преплитат чрез последните незавършени творби на легендарния испански поет Федерико Гарсия Лорка.

По време на премиерата режисьорите получиха бурни аплодисменти, след като Хавиер Амброси отправи открито послание в защита на LGBTQ общността. „За всички, които смятат, че ще отстъпим назад по отношение на нашите права — имам лоша новина“, заяви той пред публиката, което предизвика нова вълна от овации.

В актьорския състав участват Пенелопе Крус, Глен Клоуз, испанският музикант Guitarricadelafuente и Мигел Бернардо. Сценарият е написан от Калво и Амброси съвместно с драматурга Алберто Конехеро.

Продукцията е реализирана с участието на Movistar Plus+ и продуцентската компания El Deseo на Педро Алмодовар, който продължава да подкрепя част от най-амбициозните испански кино проекти през последните години. Снимките са продължили 12 седмици на различни локации в Испания, включително Андалусия, Мадрид, Кастилия и Леон.

Оператор на филма е Грис Хордана, която снима продукцията на 35-милиметрова лента — решение, което критиците в Кан определиха като ключово за визуалната атмосфера и ретро естетиката на филма. Международните киноиздания Variety и Screen Daily отбелязват, че „La Bola Negra“ е сред основните претенденти за наградите в Кан тази година заради комбинацията от политическа тематика, исторически контекст и силно емоционален разказ.

Филмът е третото испанско заглавие в основната конкурсна програма на фестивала тази година, което според анализатори затвърждава силното завръщане на испанското кино на международната сцена. Критици вече сравняват въздействието на „La Bola Negra“ с някои от най-значимите испански филми в историята на фестивала, включително продукции на Педро Алмодовар и Луис Бунюел.

Международните права за разпространение на филма се управляват от компанията Goodfellas, а испанската премиера ще бъде организирана от Elastica. За Калво и Амброси това е първи пълнометражен филм след „Holy Camp!“ от 2017 г., докато последният им проект — сериалът „La Mesías“ — също получи сериозно международно внимание след представянето си на фестивалите в Сан Себастиан и Sundance.