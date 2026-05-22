Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус "La Bola Negra" в Кан

20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус "La Bola Negra" в Кан

22 Май, 2026 17:31 530 6

  • овации-
  • пенелопе круз-
  • пенелопе крус-
  • актриса-
  • премиера-
  • кан-
  • филмов фестивал

Филмът спечели публиката и отбеляза една от най-успешните премиери на филмовия фестивал

20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус "La Bola Negra" в Кан - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"La Bola Negra" направи една от най-впечатляващите премиери на тазгодишния Филмов фестивал в Кан, след като беше посрещнат с близо 20-минутни овации в залата Grand Théâtre Lumière. Реакцията на публиката се нарежда сред най-дългите в историята на фестивала и доближава рекорда, поставен от "Лабиринтът на фавна" на Гийермо дел Торо през 2006 г.- 22 минути.

Филмът, режисиран от испанското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси, се превърна в едно от най-коментираните заглавия в основната конкурсна програма на фестивала. Историята проследява съдбите на трима мъже в различни исторически периоди — 1932, 1937 и 2017 година — чиито животи се преплитат чрез последните незавършени творби на легендарния испански поет Федерико Гарсия Лорка.

20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус "La Bola Negra" в Кан

По време на премиерата режисьорите получиха бурни аплодисменти, след като Хавиер Амброси отправи открито послание в защита на LGBTQ общността. „За всички, които смятат, че ще отстъпим назад по отношение на нашите права — имам лоша новина“, заяви той пред публиката, което предизвика нова вълна от овации.

В актьорския състав участват Пенелопе Крус, Глен Клоуз, испанският музикант Guitarricadelafuente и Мигел Бернардо. Сценарият е написан от Калво и Амброси съвместно с драматурга Алберто Конехеро.

Продукцията е реализирана с участието на Movistar Plus+ и продуцентската компания El Deseo на Педро Алмодовар, който продължава да подкрепя част от най-амбициозните испански кино проекти през последните години. Снимките са продължили 12 седмици на различни локации в Испания, включително Андалусия, Мадрид, Кастилия и Леон.

Оператор на филма е Грис Хордана, която снима продукцията на 35-милиметрова лента — решение, което критиците в Кан определиха като ключово за визуалната атмосфера и ретро естетиката на филма. Международните киноиздания Variety и Screen Daily отбелязват, че „La Bola Negra“ е сред основните претенденти за наградите в Кан тази година заради комбинацията от политическа тематика, исторически контекст и силно емоционален разказ.

Филмът е третото испанско заглавие в основната конкурсна програма на фестивала тази година, което според анализатори затвърждава силното завръщане на испанското кино на международната сцена. Критици вече сравняват въздействието на „La Bola Negra“ с някои от най-значимите испански филми в историята на фестивала, включително продукции на Педро Алмодовар и Луис Бунюел.

Международните права за разпространение на филма се управляват от компанията Goodfellas, а испанската премиера ще бъде организирана от Elastica. За Калво и Амброси това е първи пълнометражен филм след „Holy Camp!“ от 2017 г., докато последният им проект — сериалът „La Mesías“ — също получи сериозно международно внимание след представянето си на фестивалите в Сан Себастиан и Sundance.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    3 1 Отговор
    Еми чудесно,радваме се за испанците.Па като земат и некое световно по футбол,пак се радваме.

    17:37 22.05.2026

  • 2 Еленът Рудолф

    4 0 Отговор
    И тая сегакойяебе?

    17:48 22.05.2026

  • 3 6135

    3 0 Отговор
    Какви са тези негри в заглавието?!
    Санкции! Веднага!

    17:49 22.05.2026

  • 4 федалски филм

    1 0 Отговор
    за федал

    17:58 22.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Тоя с кафявото има ега ти минетчийската зурла.

    18:03 22.05.2026

  • 6 гиспанския

    0 0 Отговор
    вапца роф

    18:25 22.05.2026