Шефът на Maybach призна какво искат клиентите

Автомобилната индустрия е свидетел на интересен стратегически обрат, тъй като производителите на автомобили от сегмента на ултралукса потвърждават своя ангажимент към престижните двигатели с вътрешно горене, които определят тяхното наследство. Въпреки масирания натиск в цялата индустрия към електрификацията, Mercedes-Maybach ясно даде да се разбере, че ревът на 12-цилиндровото сърце остава съществена част от идентичността на марката. По време на неотдавнашна среща с медиите шефът на Maybach Маркус Бауер призна, че да се убеди един традиционалист да се откаже от V12 в полза на по-малък V8 остава значителна пречка. За много купувачи от високия клас чистият механичен престиж на V12 не се изчерпва само с мощността, това е символ на статут, който не подлежи на преговори и определя върха на автомобилното инженерство.

В момента флагманският модел S680 продължава да е на върха с познатия 6,0-литров V12 с двойно турбо, който развива 621 конски сили. Въпреки че затягащите се глобални регулации за емисиите са принудили двигателя да напусне няколко пазара, включително и Европа, Бауер изрази значително облекчение, че двигателят остава основен в САЩ, които в момента са най-силният пазар за 12-цилиндровите модели на Maybach.

Тази „корекция на курса“ не е изолиран случай в индустрията. Mercedes-Benz наскоро коригира дългосрочната си пътна карта, за да гарантира, че двигателите с вътрешно горене ще останат в производство много по-дълго, отколкото първоначално беше прогнозирано. Този ход привежда германския гигант в съответствие с други марки като Porsche, която планира да поддържа варианти с бензинови двигатели и през следващото десетилетие, и Ferrari, която се е заклела да запази своя емблематичен V12 жив в обозримо бъдеще. Toyota, Bentley и Audi също заложиха на усъвършенстваната технология на вътрешното горене, което е знак за по-широкото осъзнаване на пазара, че преходът към изцяло електрическо задвижване ще бъде по-труден от първоначално предполаганото.