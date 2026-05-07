Шефът на Maybach призна какво искат клиентите

7 Май, 2026 10:51 573 3

За съжаление V12 двигателят не е наличен навсякъде

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия е свидетел на интересен стратегически обрат, тъй като производителите на автомобили от сегмента на ултралукса потвърждават своя ангажимент към престижните двигатели с вътрешно горене, които определят тяхното наследство. Въпреки масирания натиск в цялата индустрия към електрификацията, Mercedes-Maybach ясно даде да се разбере, че ревът на 12-цилиндровото сърце остава съществена част от идентичността на марката. По време на неотдавнашна среща с медиите шефът на Maybach Маркус Бауер призна, че да се убеди един традиционалист да се откаже от V12 в полза на по-малък V8 остава значителна пречка. За много купувачи от високия клас чистият механичен престиж на V12 не се изчерпва само с мощността, това е символ на статут, който не подлежи на преговори и определя върха на автомобилното инженерство.

В момента флагманският модел S680 продължава да е на върха с познатия 6,0-литров V12 с двойно турбо, който развива 621 конски сили. Въпреки че затягащите се глобални регулации за емисиите са принудили двигателя да напусне няколко пазара, включително и Европа, Бауер изрази значително облекчение, че двигателят остава основен в САЩ, които в момента са най-силният пазар за 12-цилиндровите модели на Maybach.

Тази „корекция на курса“ не е изолиран случай в индустрията. Mercedes-Benz наскоро коригира дългосрочната си пътна карта, за да гарантира, че двигателите с вътрешно горене ще останат в производство много по-дълго, отколкото първоначално беше прогнозирано. Този ход привежда германския гигант в съответствие с други марки като Porsche, която планира да поддържа варианти с бензинови двигатели и през следващото десетилетие, и Ferrari, която се е заклела да запази своя емблематичен V12 жив в обозримо бъдеще. Toyota, Bentley и Audi също заложиха на усъвършенстваната технология на вътрешното горене, което е знак за по-широкото осъзнаване на пазара, че преходът към изцяло електрическо задвижване ще бъде по-труден от първоначално предполаганото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Майбахов

    2 1 Отговор
    "механичен престиж на V12 не се изчерпва само с мощността, това е символ на статут" - да то и сименс/Бош/Телефункен беше символ за качество и статус ... но си замина в 80% от индустрията, която управляваше преди, та сега пртопляйте същите мантри като преди 30 години и скоро ще остането и без майбах.... Порше показа как 90% спад на печалби за 1 години - нищо е е символ на мощност и статут.

    10:57 07.05.2026

  • 2 Тьдива

    2 0 Отговор
    Скоро китайзите ще я пратят в надин тази бангия.

    10:58 07.05.2026

  • 3 Тиква

    2 0 Отговор
    Немски боклук, само проблеми, много проблеми.

    11:07 07.05.2026