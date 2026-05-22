Fiat представи стилен кросоувър с цена от 20 хиляди евро

Fiat се готви да разреди пазара на компактните кросоувъри, като се възползва от Деня на инвеститорите на Stellantis в Мичиган, за да представи изненадващо своите нови ключови модели в C-сегмента. Отхвърляйки отдавна слуховете за името „GigaPanda“ в полза на по-забележително наименование, италианският автомобилен производител разкри изцяло новия Fiat Grizzly. Наред с традиционния SUV, ориентиран към семействата, Fiat потвърди и елегантен вариант на купе-SUV, предназначен да изведе марката в сегмент с по-висока печалба.

Макар Grizzly да представлява значителен скок в мащаба, той остава дълбоко вкоренен в ретро-футуристичния стил на по-малкия Grande Panda. Отпред семейството Grizzly показва по-широка еволюция на характерните за марката пикселизирани LED фарове, простиращи се към горната решетка за по-уверена и по-широка стойка. Страничният профил заема тежките, квадратни калници на по-малкия си събрат, но именно в задната част двата силуета се разминават. Стандартният SUV залага на изправен, максимално практичен таван, за да увеличи пространството в багажника, докато купе-SUV-то, силно вдъхновен от концепцията Fiat Fastback, представя наклонена линия на покрива.

Влизайки в кабината, Fiat се стреми да влее доза италиански характер, за да избегне стерилнотоусещане. Интериорът силно се позовава на наследството на Fiat, включвайки характерни овални дизайнерски елементи, вдъхновени от прочутата тестова писта на покрива на историческата фабрика Lingotto. От технологична гледна точка, шофьорите са посрещнати от 10-инчов цифров приборен панел, съчетан с 10,25-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения. Освежаващо е, че отделът по ергономика е устоял на изкушението да скрие всичко в подменюта, като е избрал да запази фиксирани физически бутони за климатичната система. Устойчивостта също заема централно място, като отделът за тапицерия използва контрастни шевове и рециклирани материали, включително смес от тъкани с бамбукови влакна.

Под очарователната ламарина се крие изключително гъвкавата платформа Stellantis Smart Car, която тук е удължена и разширена, за да осигури пространството за краката на втория ред и практичността, изисквани от купувачите на семейни автомобили от C-сегмента. Тази обща архитектура позволява изключително гъвкава гама от задвижващи системи. Опциите за двигатели с вътрешно горене се фокусират върху 1,2-литров трицилиндров бензинов двигател, който в хибридна версия е съчетан с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съдеинител и вграден електромотор.

За изцяло електрическите варианти купувачите могат да избират между 44 kWh или 54 kWh батерия, което се равнява на реален пробег от съответно около 290 километра и 400 километра. Зареждането от 10 до 80 процента отнема приблизително 30 минути благодарение на възможността за бързо зареждане с постоянен ток от 100 kW. Докато електродвигател с мощност 111 к.с., задвижващ предните колела, е базовият вариант, слухове от Торино сочат, че Fiat може да вгради електродвигател с по-висока мощност, за да придаде на тези по-големи кросоувъри допълнителна мощност.

Няма да се наложи да чакаме дълго, за да видим окончателния дизайн, тъй като готовите за производство модели Fiat Grizzly ще направят официалния си публичен дебют на Автомобилното изложение в Париж през октомври тази година.