Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Най-красивият нов Fiat се появи без никакъв камуфлаж

23 Април, 2026 14:13 1 728 6

  • fiat-
  • panda-
  • koala-
  • arkana

Моделът, който се очаква да носи името Koala ще дебютира по-късно през тази година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През последните дни, прототип на дългоочаквания Fiat Fastback (за който се носят слухове, че ще се нарича „Koala“) беше заснет напълно без маскировка в близост до производствения център на Stellantis в Кенитра, Мароко. Шпионската снимка потвърждава, че серийният модел е останал изключително верен на „Fastback Concept“, представен преди две години, което сигнализира за намерението на Fiat да се насочи агресивно към сегмента „SUV-Coupé“, наскоро освободен от Renault Arkana.

Изтеклите изображения разкриват дизайн, който хармонизира здравата, квадратна естетика на Grande Panda с по-елегантна, по-аеродинамична линия на покрива. Предната част се отличава с характерното за Fiat пикселно LED осветление и напълно хоризонтален капак, докато профилът се определя от геометрични, квадратни калници, защитени с матова пластмасова облицовка. В задната част спойлерът и светлинна лента от опушен пластмасов материал по цялата ширина интегрират задните светлини в един цялостен елемент, придавайки на автомобила по-спортен и по-луксозен вид в сравнение с неговия базов хечбек.

Макар автомобилът да е бил наричан вътрешно „Panda Fastback“ по време на разработката му, най-новите информации сочат, че Fiat ще пусне колата на пазара като самостоятелен модел, за да повиши нейното позициониране. Името „коала“ се появи в италианските медии като силен кандидат, следвайки новата традиция на Fiat да кръщава своето глобално SUV семейство на имена на животни – тенденция, подкрепена от неотдавнашната регистрация на името „гризли“ за предстоящия седемместен „Big Panda“.

Под капака новият модел използва платформата Stellantis Smart Car, проектирана както за достъпност, така и за гъвкавост на задвижващия агрегат. Флагмански 1,2-литров мек хибриден задвижващ агрегат с мощност 145 к.с., съчетан с автоматична трансмисия e-DCS6 ще стои на върха, докато изцяло електрически вариант, оборудван с батерия от 44 kWh до 54 kWh, ще бъде насочен към пробег от малко над 400 километра по цикъла WLTP.

За разлика от утилитарната „Smart Station“ в Grande Panda, се очаква Fastback да разполага с по-изтънчен кокпит с два екрана, за да оправдае по-високия си пазарен сегмент. Макар че е потвърдено, че моделите, готови за серийно производство, ще бъдат представени публично на Автомобилното изложение в Париж през октомври, една онлайн „цифрова световна премиера“ през юни би позволила на Fiat да се възползва от летния интерес към покупки, преди автомобилите да пристигнат в европейските шоуруми тази есен.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    18 0 Отговор
    Я па тея, най-красивиот на всички времена е Фиат Мултипла!
    След него почетно второ място за Крайслер ПиТиКрузър.

    14:16 23.04.2026

  • 2 Купи

    5 5 Отговор
    Си Фиат, за да береш Яд!

    14:18 23.04.2026

  • 3 Дедо Ганьо

    2 1 Отговор
    Моята каручка е по-красива бе унукоо...

    14:43 23.04.2026

  • 4 Чакахме Гранде Панда

    2 0 Отговор
    А дойде Коала. Ако ще е с аеродинамика на тухла четворка Дачия Бигстър дава същото за по-малко пари.

    15:08 23.04.2026

  • 5 Мале, мале

    2 1 Отговор
    Кой ги измисля тия извращения, че и ги пробутват на публиката, пари да печелят глупавите концерни?

    Ни концепция, ни дизайн, ни техническа архитектура и изпълнение, ни нищо!

    Защо, бе? Докога, бе?

    15:10 23.04.2026

  • 6 БГ ПУЯК

    2 0 Отговор
    Галинчо, с една снимка отдалеч как да оценим красотата на тоа Фят?!

    15:47 23.04.2026