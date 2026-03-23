Идва Fiat Giga Panda

Италианският гигант Fiat подготвя мащабна офанзива, която обещава марката отново да се намеси в сегмента на компактните автомобили. Тази есен Париж ще се превърне в арена за едно дългоочаквано завръщане, като марката планира да извади „тежката артилерия“ под формата на три нови премиери. В центъра на прожекторите ще застанат производствените версии от новото семейство Giga Panda, придружени от стилния кросоувър Lancia Gamma и още един мистериозен концепт, който засега остава строго пазена тайна.

Всъщност ставаме свидетели на стратегическо рестартиране. След като Grande Panda обра овациите, италианците решиха да вдигнат залозите, създавайки по-големи и практични машини, насочени директно към нуждите на съвременното семейство. Голямата новина на щанда безспорно ще бъде Fiat Giga Panda – кросоувър, който ще се появи в две коренно различни превъплъщения: класически SUV и далеч по-динамичен Fastback.

Дизайнът на новите попълнения почти дословно цитира смелите концепции от миналата година. Предницата залага на футуристичното „пикселно“ осветление, съчетано със затворена и осветена решетка, която недвусмислено подсказва за електрическото сърце на автомобила. Докато стандартният SUV залага на вертикални линии и максимален обем, версията Fastback привлича погледа със своя скосен покрив в стила на Citroen Basalt, поставяйки естетиката на преден план.

Технологичната основа на двата модела е гъвкавата архитектура Stellantis Smart Car – същата платформа, която вече познаваме от новите Opel Frontera и Citroen C3 Aircross. Тя е истински „швейцарски нож“, позволяващ вграждането на всичко: от традиционни бензинови мотори и меки хибриди до изцяло електрически задвижвания. Това дава на Fiat невероятната свобода да напасва моделите според специфичните изисквания на всеки отделен пазар.

Докато Fiat се фокусира върху масовия потребител, Lancia гледа смело към премиум нишата с новата Gamma. Този елегантен фастбек кросоувър ще стъпи върху платформата STLA Medium и ще предлага богата палитра от задвижвания, включително плъг-ин хибриди и изцяло електрически варианти. Производството ще бъде позиционирано в завода в Мелфи, рамо до рамо с DS No. 8, което само по себе си е заявка за високо качество и лукс.

Колкото до третата премиера на Fiat, тя остава забулена в мъгла. Производителят я описва като „ексклузивна концепция“, намеквайки за изцяло нова посока на развитие, която тепърва ще вълнува автомобилния свят.