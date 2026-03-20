Спомняте ли си Fiat 126? Ето как би изглеждал през 2026-та

В момент, когато автомобилният свят е силно обзет от носталгия, италианският архитект и дизайнер Франческо Салвиа представи визия за модерна версия на емблематичния Fiat 126. Докато големите производители все повече се отказват от малките градски автомобили в полза на по-големите SUV-та, дизайнът „Frank Sage“ на Салвиа залага на смела визия, която дава приоритет на компактните размери и практичната градска свобода.

Оригиналният Fiat 126 беше любим на множество европейсци, с над 4,6 милиона произведени бройки между Италия и Полша (където беше известен с любов като „Maluch“) от 1972 до 2000 година. Преинтерпретацията на Салвиа успешно превръща това 3,05-метрово наследство в изтънчена естетика за 21-ви век.

Салвия се е фокусирал върху запазването на емблематичната силуетна линия, която определя първата кола на баща му. Гладката предна решетка включва квадратни LED фарове, които директно препращат оригинала от 1972 година. Тънък, модерен светлинен подпис привлича погледа към централно осветеното лого на Fiat.

Концепцията запазва големите прозорци и емблематичните задни въздухозаборници на оригинала с двигател отзад, макар че дръжките на вратите сега са в една равнина с каросерията за по-добра аеродинамика.

Вътре, интериорът отразява почти изцяло Fiat 500. Хоризонталното табло включва вложки в цвета на каросерията и физически бутони редом с модерна инфоразвлекателна система. Интегрираните облегалки за глава придават на седалките спортен, съвременен вид.

Отвъд стилистичното упражнение, Салвиа разглежда 126 като решение за „изчезващия“ А-сегмент. Тъй като градовете стават все по-пренаселени, а въглеродният отпечатък се следи все по-внимателно, малкият автомобил се превръща в необходимост, а не в избор. По-ниското тегло се превръща директно в по-нисък разход, независимо дали автомобилът се задвижва от малък двигател с вътрешно горене или от модерна електрическа задвижваща система.

Макар Fiat все още да не е обявил официално наследник на настоящия 500, който да използва това специфично ДНК на 126, дизайнът предизвика значителен интерес сред ентусиастите, които вярват, че 126 би бил идеалният „ретро-модерен“ спътник, който да затвърди позицията на Fiat в сегмента на евтините модели.